Mirzo Ulug‘bek tumanida 22 iyun kuni elektr vaqtincha o‘chiriladi

·18·Jamiyat
Mirzo Ulug‘bek tumanida 22 iyun kuni elektr vaqtincha o‘chiriladi

Toshkentning Mirzo Ulug‘bek tumanida 22 iyun kuni ayrim hududlarda elektr energiyasi vaqtincha o‘chiriladi. Rejali uzilish soat 10:00 dan 16:30 gacha davom etishi kutilmoqda.

Elektr ta’minotidagi tanaffus «Parranda 1, 2» yuqori kuchlanishli elektr uzatish tarmoqlarida kapital ta’mirlash ishlari olib borilishi bilan bog‘liq. Bu ishlar ehtimoliy avariyalarning oldini olish va tarmoqdagi yuklamani barqaror taqsimlash maqsadida amalga oshiriladi.

Elektr energiyasi quyidagi hududlarda vaqtincha bo‘lmaydi:

• «Geofizika» mahallasi

• «Alisherobod» mahallasi

• Milliy bog‘ ko‘chasi

• Jo‘shqin ko‘chasi

• Zafar ko‘chasi

• Istiqlol ko‘chasi

• Iqbol ko‘chasi

• Lolazor ko‘chasi

• Xurdiyor ko‘chasi

• Anaybuloq ko‘chasi

• Urug‘chilik ko‘chasi

• Sog‘lom avlod ko‘chasi

• Nihol ko‘chasi

• Bunyodkorlik ko‘chasi

• Farovon hayot ko‘chasi

• Geofizika ko‘chasi

• Xislat ko‘chasi

Ta’mirlash ishlari yakunlanishi bilan elektr ta’minoti qayta tiklanadi. Ishlar belgilangan vaqtdan oldin tugasa, elektr energiyasi ham rejadagidan ertaroq berilishi mumkin.

Mirzo-Ulug'bek tumaniToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Korrupsiyaga qarshi chora: Davlat xizmatchilari qamoqxonalarga olib borildiKorrupsiyaga qarshi chora: Davlat xizmatchilari qamoqxonalarga olib borildiBugun, 21:11Qashqadaryolik eng keksa faxriy hayotdan ko‘z yumdiQashqadaryolik eng keksa faxriy hayotdan ko‘z yumdiBugun, 20:48To‘yxonada ham futbol: mehmonlar ekranga mixlandiTo‘yxonada ham futbol: mehmonlar ekranga mixlandiBugun, 19:38Qibrayda uyatsiz qilmish: ikki yigit qamaldiQibrayda uyatsiz qilmish: ikki yigit qamaldiBugun, 17:11Bojxona postidagi antiqa kontrabanda: "ayyorgona" reja fosh qilindi...Bojxona postidagi antiqa kontrabanda: "ayyorgona" reja fosh qilindi...Bugun, 17:03Stadion qahramoni: Isfandiyor milliy terma jamoa bilan uchrashdiStadion qahramoni: Isfandiyor milliy terma jamoa bilan uchrashdiBugun, 17:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda