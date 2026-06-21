Saida Mirziyoyeva Qozog‘iston Prezidenti bilan uchrashdi

·0·Jamiyat
Saida Mirziyoyeva Qozog‘iston Prezidenti bilan uchrashdi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva 21 iyun kuni Qozog‘iston Respublikasi Prezidenti Qosim-Jo‘mart To‘qayev bilan uchrashuv o‘tkazdi. Muloqot chog‘ida Saida Mirziyoyeva O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning samimiy salomi va eng ezgu tilaklarini Qozog‘iston rahbariga yetkazdi.

Ishonchli ittifoqchilik va qardoshlik rishtalari

Uchrashuvda ikki davlat o‘rtasidagi ko‘p asrlik do‘stlik, yaxshi qo‘shnichilik va strategik sheriklik munosabatlari yuqori baholandi. Saida Mirziyoyeva Qozog‘iston tomonining ko‘rsatgan yuksak mehmonnavozligi va hamkorlikka intilishi uchun alohida minnatdorlik bildirdi:

«Qozog‘iston biz uchun shunchaki qo‘shni yurt emas, balki yaqin do‘st, ishonchli strategik hamkor va ittifoqchidir. Qosim-Jo‘mart Kemelevichga iliq qabul va mamlakatlarimiz o‘rtasidagi qardoshlik-birodarlik rishtalarini yanada mustahkamlash borasidagi qat’iy intilishlari uchun chuqur minnatdorlik izhor qilaman», — dedi Saida Mirziyoyeva.

Administratsiyalararo hamkorlikning yangi va tezkor mexanizmi

Saida Mirziyoyeva tashrif doirasida, shuningdek, Qozog‘iston Prezidenti Administratsiyasi rahbari Roman Sklyar bilan ham mazmunli muloqot o‘tkazdi. Jarayonda quyidagi muhim jihatlarga e’tibor qaratildi:

  • Istiqbollarni baholash: O‘zbekiston-Qozog‘iston sheriklik munosabatlarining hozirgi holati atroflicha tahlil qilinib, uni yanada rivojlantirish istiqbollari yuzasidan fikr almashildi.

  • Kelishuvlar ijrosi: Oliy darajada (davlat rahbarlari o‘rtasida) erishilgan barcha kelishuvlarning hayotga izchil, sifatli va to‘liq tatbiq etilishini ta’minlash asosiy maqsad ekani ta’kidlandi.

  • Tezkor aloqa tizimi: Belgilangan rejalarni samarali amalga oshirish maqsadida ikki mamlakat prezident administratsiyalari o‘rtasida yanada yaqin, tezkor va samarali hamkorlik mexanizmlarini yo‘lga qo‘yishga kelishib olindi.

Bu kabi oliy va yuqori darajadagi uchrashuvlar Toshkent va Ostona o‘rtasidagi strategik hamkorlik hamda ittifoqchilik aloqalarini sifat jihatidan yangi, yanada yuqori bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirzo Ulug‘bek tumanida 22 iyun kuni elektr vaqtincha o‘chiriladiMirzo Ulug‘bek tumanida 22 iyun kuni elektr vaqtincha o‘chiriladiBugun, 21:20Korrupsiyaga qarshi chora: Davlat xizmatchilari qamoqxonalarga olib borildiKorrupsiyaga qarshi chora: Davlat xizmatchilari qamoqxonalarga olib borildiBugun, 21:11Qashqadaryolik eng keksa faxriy hayotdan ko‘z yumdiQashqadaryolik eng keksa faxriy hayotdan ko‘z yumdiBugun, 20:48To‘yxonada ham futbol: mehmonlar ekranga mixlandiTo‘yxonada ham futbol: mehmonlar ekranga mixlandiBugun, 19:38Qibrayda uyatsiz qilmish: ikki yigit qamaldiQibrayda uyatsiz qilmish: ikki yigit qamaldiBugun, 17:11Bojxona postidagi antiqa kontrabanda: "ayyorgona" reja fosh qilindi...Bojxona postidagi antiqa kontrabanda: "ayyorgona" reja fosh qilindi...Bugun, 17:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda