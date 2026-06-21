Saida Mirziyoyeva Qozog‘iston Prezidenti bilan uchrashdi
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva 21 iyun kuni Qozog‘iston Respublikasi Prezidenti Qosim-Jo‘mart To‘qayev bilan uchrashuv o‘tkazdi. Muloqot chog‘ida Saida Mirziyoyeva O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning samimiy salomi va eng ezgu tilaklarini Qozog‘iston rahbariga yetkazdi.
Ishonchli ittifoqchilik va qardoshlik rishtalari
Uchrashuvda ikki davlat o‘rtasidagi ko‘p asrlik do‘stlik, yaxshi qo‘shnichilik va strategik sheriklik munosabatlari yuqori baholandi. Saida Mirziyoyeva Qozog‘iston tomonining ko‘rsatgan yuksak mehmonnavozligi va hamkorlikka intilishi uchun alohida minnatdorlik bildirdi:
«Qozog‘iston biz uchun shunchaki qo‘shni yurt emas, balki yaqin do‘st, ishonchli strategik hamkor va ittifoqchidir. Qosim-Jo‘mart Kemelevichga iliq qabul va mamlakatlarimiz o‘rtasidagi qardoshlik-birodarlik rishtalarini yanada mustahkamlash borasidagi qat’iy intilishlari uchun chuqur minnatdorlik izhor qilaman», — dedi Saida Mirziyoyeva.
Administratsiyalararo hamkorlikning yangi va tezkor mexanizmi
Saida Mirziyoyeva tashrif doirasida, shuningdek, Qozog‘iston Prezidenti Administratsiyasi rahbari Roman Sklyar bilan ham mazmunli muloqot o‘tkazdi. Jarayonda quyidagi muhim jihatlarga e’tibor qaratildi:
Istiqbollarni baholash: O‘zbekiston-Qozog‘iston sheriklik munosabatlarining hozirgi holati atroflicha tahlil qilinib, uni yanada rivojlantirish istiqbollari yuzasidan fikr almashildi.
Kelishuvlar ijrosi: Oliy darajada (davlat rahbarlari o‘rtasida) erishilgan barcha kelishuvlarning hayotga izchil, sifatli va to‘liq tatbiq etilishini ta’minlash asosiy maqsad ekani ta’kidlandi.
Tezkor aloqa tizimi: Belgilangan rejalarni samarali amalga oshirish maqsadida ikki mamlakat prezident administratsiyalari o‘rtasida yanada yaqin, tezkor va samarali hamkorlik mexanizmlarini yo‘lga qo‘yishga kelishib olindi.
Bu kabi oliy va yuqori darajadagi uchrashuvlar Toshkent va Ostona o‘rtasidagi strategik hamkorlik hamda ittifoqchilik aloqalarini sifat jihatidan yangi, yanada yuqori bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.
…