Xorazmda qurilish vaqtida erkakni tuproq bosib qoldi
Xorazm viloyatida olib borilayotgan qurilish ishlari chog‘ida baxtsiz hodisa yuz berdi. Tuproq o‘pirilishi oqibatida bir erkak yer ostida qolib ketgan.
Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, hodisa 28 iyun kuni Urganch shahrining "Al-Xorazmiy" ko‘chasida sodir bo‘lgan. Qurilish jarayonida tuproqning kutilmaganda o‘pirilishi natijasida ishchilardan biri tuproq ostida qolgan.
Voqea haqida xabar kelib tushishi bilan Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari zudlik bilan hodisa joyiga yetib borgan. Maxsus qutqaruv uskunalari va anjomlari yordamida olib borilgan tezkor amaliyot natijasida erkak tuproq ostidan sog‘-salomat chiqarib olingan.
Qutqaruvchilarning tezkor harakati tufayli og‘ir oqibatlarning oldi olindi. Hodisa yuzasidan tegishli idoralar tomonidan holatning sabablarini aniqlash ishlari olib borilmoqda.
…