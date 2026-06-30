Xorazmda qurilish vaqtida erkakni tuproq bosib qoldi

·0·Jamiyat
Xorazmda qurilish vaqtida erkakni tuproq bosib qoldi

Xorazm viloyatida olib borilayotgan qurilish ishlari chog‘ida baxtsiz hodisa yuz berdi. Tuproq o‘pirilishi oqibatida bir erkak yer ostida qolib ketgan.

Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, hodisa 28 iyun kuni Urganch shahrining "Al-Xorazmiy" ko‘chasida sodir bo‘lgan. Qurilish jarayonida tuproqning kutilmaganda o‘pirilishi natijasida ishchilardan biri tuproq ostida qolgan.

Voqea haqida xabar kelib tushishi bilan Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari zudlik bilan hodisa joyiga yetib borgan. Maxsus qutqaruv uskunalari va anjomlari yordamida olib borilgan tezkor amaliyot natijasida erkak tuproq ostidan sog‘-salomat chiqarib olingan.

Qutqaruvchilarning tezkor harakati tufayli og‘ir oqibatlarning oldi olindi. Hodisa yuzasidan tegishli idoralar tomonidan holatning sabablarini aniqlash ishlari olib borilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

7 yoshli bola Howo yuk mashinasini boshqargani ma’lum bo‘ldi7 yoshli bola Howo yuk mashinasini boshqargani ma’lum bo‘ldiBugun, 12:44Toshkentdagi dahshatli YTHda Lacetti ikkiga bo‘linib ketdiToshkentdagi dahshatli YTHda Lacetti ikkiga bo‘linib ketdiBugun, 12:38Toshkentda piyodalar o‘tish joyi uchun yangi tizim ishga tushdiToshkentda piyodalar o‘tish joyi uchun yangi tizim ishga tushdiBugun, 11:3230 iyun — Yoshlar kuni muborak bo‘lsin!30 iyun — Yoshlar kuni muborak bo‘lsin!Bugun, 11:21Aholini ro‘yxatga olish uchun har bir fuqaroga qancha sarflandi?Aholini ro‘yxatga olish uchun har bir fuqaroga qancha sarflandi?Bugun, 11:10O‘zbekistonda o‘zbeklardan keyin qaysi millat eng ko‘p?O‘zbekistonda o‘zbeklardan keyin qaysi millat eng ko‘p?Bugun, 10:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi