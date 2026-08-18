1 kursga kirganlar uchun muhim xabar: talabalar yotoqxonasiga ariza qabul qilish boshlandi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
2026/2027 o‘quv yilida oliy ta’lim muassasasining 1 kursiga tavsiya etilgan abituriyentlar endi talabalar yotoqxonasidan joy olish uchun ariza topshirishi mumkin.
18 avgustdan boshlab talabalar yotoqxonaga joylashish uchun murojaat qilishi mumkin.
Arizani ikki xil usulda topshirish mumkin:
Davlat xizmatlari markazi orqali;
my.gov.uz portali orqali.
Demak, 1 kursga tavsiya etilgan talabalar yotoqxona masalasini hozirdanoq hal qilish imkoniga ega.
Yotoqxonalarga joylashtirishda barcha talabalar bir xil tartibda qabul qilinmaydi. Avvalo imtiyozga ega talabalar joylashtiriladi.
Shundan so‘ng qolgan bo‘sh o‘rinlar mavjud navbat asosida boshqa talabalar o‘rtasida taqsimlanadi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…