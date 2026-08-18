Sirdaryo viloyatida eridan o‘ch olish uchun ikki farzandini bo‘g‘ib o‘ldirgan ayolga qamoq jazosi berildi

·1·Jamiyat
Sirdaryo viloyatida eridan o‘ch olish uchun ikki farzandini bo‘g‘ib o‘ldirgan ayolga qamoq jazosi berildi

Sirdaryo viloyatida eri bilan janjaldan so‘ng ikki nafar voyaga yetmagan farzandining hayotiga zomin bo‘lgan 32 yoshli ayol sud hukmi bilan 13 yil 4 oyga ozodlikdan mahrum qilindi.

Voqea 2024 yil 1 fevral kuni Guliston tumanidagi ijara uyda sodir bo‘lgan. Sud materiallariga ko‘ra, ayol avval 6 yoshli, keyin esa 4 yoshli o‘g‘lini bo‘g‘ib o‘ldirgan.

Keyinchalik jinoyat izlarini yashirish uchun u voqea joyini is gazidan zaharlanish holatiga o‘xshatishga uringan.

Ayol gaz plitasi va suv jo‘mraklarini ochib qo‘ygan. Shuningdek, bolalarni yotqizib, ularning gazdan zaharlanganini ko‘rsatishga harakat qilgan.

Sud-tibbiy ekspertizasi esa bolalar is gazidan emas, bo‘g‘ilish oqibatida vafot etganini aniqlagan. Ayol shundan so‘ng o‘z joniga qasd qilishga ham uringan, biroq shifokorlar uning hayotini saqlab qolgan.

Jinoyat ishlari bo‘yicha Shirin shahar sudi ayolni aybdor deb topdi.

Ma’lumot

Ayolning yoshi 32 yosh

Farzandlari 6 va 4 yosh

Jazo 13 yil 4 oy

Sud qaroriga ko‘ra, ayol belgilangan jazoni umumiy tartibli koloniyada o‘taydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda yarim yilda 70 yoshdan oshgan 29 nafar erkak ota bo‘ldiO‘zbekistonda yarim yilda 70 yoshdan oshgan 29 nafar erkak ota bo‘ldiBugun, 14:52Bir dona pechene ortidan boshlangan mojaro: Qozog‘istonda 19 yoshli o‘zbekistonlik ayol vafot etdiBir dona pechene ortidan boshlangan mojaro: Qozog‘istonda 19 yoshli o‘zbekistonlik ayol vafot etdiBugun, 09:48Soliq qarziga befarq bo‘lmang ...Soliq qarziga befarq bo‘lmang ...Bugun, 08:05Boshqaruv servis kompaniyasi (BSK) foydasiga qarzdorliklar undirilmoqdaBoshqaruv servis kompaniyasi (BSK) foydasiga qarzdorliklar undirilmoqdaBugun, 08:05Ko‘p qavatli uylarda yashovchilar uchun "yangi qoida"lar joriy etildiKo‘p qavatli uylarda yashovchilar uchun "yangi qoida"lar joriy etildiKecha, 23:017,9 foizlik pasayish: O‘zbekistonda chaqaloqlar soni nega kamaymoqda?7,9 foizlik pasayish: O‘zbekistonda chaqaloqlar soni nega kamaymoqda?Kecha, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi