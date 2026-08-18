Sirdaryo viloyatida eridan o‘ch olish uchun ikki farzandini bo‘g‘ib o‘ldirgan ayolga qamoq jazosi berildi
Sirdaryo viloyatida eri bilan janjaldan so‘ng ikki nafar voyaga yetmagan farzandining hayotiga zomin bo‘lgan 32 yoshli ayol sud hukmi bilan 13 yil 4 oyga ozodlikdan mahrum qilindi.
Voqea 2024 yil 1 fevral kuni Guliston tumanidagi ijara uyda sodir bo‘lgan. Sud materiallariga ko‘ra, ayol avval 6 yoshli, keyin esa 4 yoshli o‘g‘lini bo‘g‘ib o‘ldirgan.
Keyinchalik jinoyat izlarini yashirish uchun u voqea joyini is gazidan zaharlanish holatiga o‘xshatishga uringan.
Ayol gaz plitasi va suv jo‘mraklarini ochib qo‘ygan. Shuningdek, bolalarni yotqizib, ularning gazdan zaharlanganini ko‘rsatishga harakat qilgan.
Sud-tibbiy ekspertizasi esa bolalar is gazidan emas, bo‘g‘ilish oqibatida vafot etganini aniqlagan. Ayol shundan so‘ng o‘z joniga qasd qilishga ham uringan, biroq shifokorlar uning hayotini saqlab qolgan.
Jinoyat ishlari bo‘yicha Shirin shahar sudi ayolni aybdor deb topdi.
Ma’lumot
Ayolning yoshi 32 yosh
Farzandlari 6 va 4 yosh
Jazo 13 yil 4 oy
Sud qaroriga ko‘ra, ayol belgilangan jazoni umumiy tartibli koloniyada o‘taydi.
…