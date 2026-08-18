O‘zbekistonda yarim yilda 70 yoshdan oshgan 29 nafar erkak ota bo‘ldi
2026 yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda 70 yosh va undan katta 29 nafar erkak ota bo'lgani qayd etildi. Shu davrda mamlakatda jami 373 389 ta tirik tug'ilish holati ro'yxatga olingan. Otalarning eng katta ulushi 25–39 yosh guruhiga to'g'ri kelib, bu yoshdagi 309 182 nafar erkak farzandli bo'lgan. 25 yoshgacha 34 526 nafar, 40–59 yoshda 29 403 nafar, 60–69 yoshda esa 249 nafar ota qayd etilgan.
2026 yilning yanvar-iyun oylarida O‘zbekistonda 373 389 ta tirik tug‘ilish holati qayd etilgan. Bu haqdagi ma’lumotlar Milliy statistika qo‘mitasi demografik statistikalarida keltirilgan.
Tug‘ilishlar otalarning yoshiga ko‘ra tahlil qilinganda, eng katta ulush 25–39 yoshdagi erkaklar hissasiga to‘g‘ri kelgan — ushbu yosh guruhida 309 182 nafar ota farzandli bo‘lgan.
Shuningdek, dastlabki olti oyda farzandli bo‘lgan otalar yoshiga ko‘ra quyidagicha taqsimlangan:
25 yoshgacha — 34 526 nafar;
40–59 yosh — 29 403 nafar;
60–69 yosh — 249 nafar;
70 yosh va undan katta — 29 nafar.
Shunday qilib, yarim yil davomida mamlakatda 70 yoshdan oshgan 29 nafar erkakning ota bo‘lgani rasmiy statistikada qayd etilgan.
Taqqoslash uchun, 2026 yilning yanvar-mart oylarida O‘zbekistonda 191 086 ta tirik tug‘ilish qayd etilgandi.
…