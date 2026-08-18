O‘zbekistonda yarim yilda 70 yoshdan oshgan 29 nafar erkak ota bo‘ldi

·24·Jamiyat
O‘zbekistonda yarim yilda 70 yoshdan oshgan 29 nafar erkak ota bo‘ldi
Qisqacha

2026 yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda 70 yosh va undan katta 29 nafar erkak ota bo'lgani qayd etildi. Shu davrda mamlakatda jami 373 389 ta tirik tug'ilish holati ro'yxatga olingan. Otalarning eng katta ulushi 25–39 yosh guruhiga to'g'ri kelib, bu yoshdagi 309 182 nafar erkak farzandli bo'lgan. 25 yoshgacha 34 526 nafar, 40–59 yoshda 29 403 nafar, 60–69 yoshda esa 249 nafar ota qayd etilgan.

2026 yilning yanvar-iyun oylarida O‘zbekistonda 373 389 ta tirik tug‘ilish holati qayd etilgan. Bu haqdagi ma’lumotlar Milliy statistika qo‘mitasi demografik statistikalarida keltirilgan.

Tug‘ilishlar otalarning yoshiga ko‘ra tahlil qilinganda, eng katta ulush 25–39 yoshdagi erkaklar hissasiga to‘g‘ri kelgan — ushbu yosh guruhida 309 182 nafar ota farzandli bo‘lgan.

Shuningdek, dastlabki olti oyda farzandli bo‘lgan otalar yoshiga ko‘ra quyidagicha taqsimlangan:

  • 25 yoshgacha — 34 526 nafar;

  • 40–59 yosh — 29 403 nafar;

  • 60–69 yosh — 249 nafar;

  • 70 yosh va undan katta — 29 nafar.

Shunday qilib, yarim yil davomida mamlakatda 70 yoshdan oshgan 29 nafar erkakning ota bo‘lgani rasmiy statistikada qayd etilgan.

Taqqoslash uchun, 2026 yilning yanvar-mart oylarida O‘zbekistonda 191 086 ta tirik tug‘ilish qayd etilgandi.

O'zbekistonMilliy statistika qo'mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 kursga kirganlar uchun muhim xabar: talabalar yotoqxonasiga ariza qabul qilish boshlandi1 kursga kirganlar uchun muhim xabar: talabalar yotoqxonasiga ariza qabul qilish boshlandiBugun, 16:01Sirdaryo viloyatida eridan o‘ch olish uchun ikki farzandini bo‘g‘ib o‘ldirgan ayolga qamoq jazosi berildiSirdaryo viloyatida eridan o‘ch olish uchun ikki farzandini bo‘g‘ib o‘ldirgan ayolga qamoq jazosi berildiBugun, 15:56Bir dona pechene ortidan boshlangan mojaro: Qozog‘istonda 19 yoshli o‘zbekistonlik ayol vafot etdiBir dona pechene ortidan boshlangan mojaro: Qozog‘istonda 19 yoshli o‘zbekistonlik ayol vafot etdiBugun, 09:48Soliq qarziga befarq bo‘lmang ...Soliq qarziga befarq bo‘lmang ...Bugun, 08:05Boshqaruv servis kompaniyasi (BSK) foydasiga qarzdorliklar undirilmoqdaBoshqaruv servis kompaniyasi (BSK) foydasiga qarzdorliklar undirilmoqdaBugun, 08:05Ko‘p qavatli uylarda yashovchilar uchun "yangi qoida"lar joriy etildiKo‘p qavatli uylarda yashovchilar uchun "yangi qoida"lar joriy etildiKecha, 23:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi