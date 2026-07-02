Qizlarga shilqimlik qilgani aytilgan direktor tekshirilmoqda

·0·Jamiyat
Qizlarga shilqimlik qilgani aytilgan direktor tekshirilmoqda

Samarqand shahridagi maktab direktorlaridan biri tadbirga kelgan qizlarga nisbatan noo‘rin xatti-harakat qilgani haqida ma’lumotlar tarqaldi.

Ma’lumotda aytilishicha, voqea 2026 yil 16 iyun kuni sodir bo‘lgan. Holat yuzasidan viloyat hokimi o‘rinbosari Husen To‘xtayev ishtirokida muhokama o‘tkazilgan, shuningdek, Samarqand viloyati IIBga ham murojaat qilingan. Biroq, nashriyot rahbariga ko‘ra, shu vaqtga qadar direktorga nisbatan hech qanday chora ko‘rilmagan.

Ma’lum qilinishicha, Samarqand shahar maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limi mas’ullari undan shahardagi 81-maktabda o‘tkazilayotgan tadbir uchun kitob rastasi tashkil etishda yordam so‘ragan. Shundan so‘ng nashriyotning uch nafar xodimasi kitoblar bilan mazkur maktabga yuborilgan.

Uning so‘zlariga ko‘ra, tadbir tugagach, 81-maktab direktori qizlarni kitoblarni bosmaxonaga olib borish uchun mashinasiga mindirgan. Yo‘l davomida ularga shaxsiy mazmundagi gaplar aytgan va keyinroq uylariga ham olib borishni taklif qilgan. Qizlar esa bu taklifni rad etgan.

Nashriyot rahbari direktor tadbirdan avval xodimalardan birining telefon raqamini saqlab qolganini, keyin esa unga «menda yaxshi taassurot qoldirdingiz», «yaqinroq tanishsak bo‘ladimi» kabi shaxsiy xabarlar yuborganini ham aytdi.

Ma’lum qilinishicha, bu haqda viloyat Maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasi rahbari Rustam Yo‘ldoshev ham xabardor qilingan. Biroq, nashriyot rahbarining ta’kidlashicha, holatga nisbatan amaliy chora ko‘rilmagan.

Zebo Ismatullayevaning fikricha, direktorga nisbatan chora ko‘rilmayotgani ota-onalarning xavotirini kuchaytirmoqda. Ularning ayrimlari bunday vaziyat davom etsa, farzandlarini boshqa maktabga o‘tkazish haqida o‘ylayotganini bildirgan.

Samarqand viloyati IIB axborot xizmati rahbari Hamidullo Sagdullayevning ma’lum qilishicha, mazkur murojaat yuzasidan hozirda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.

Eslatib o‘tish joiz, avvalroq ham ushbu maktab direktori o‘quvchilarga qo‘l ko‘targani haqidagi holat keng muhokama qilingan va shundan so‘ng unga nisbatan hayfsan intizomiy jazosi qo‘llangani ma’lum qilingan.

Bu holat bo‘yicha rasmiy tergovga qadar tekshiruv davom etmoqda. Shu sababli keltirilgan ma’lumotlar murojaatchilarning bayonotlari hamda rasmiy idoralar bildirgan axborotlarga asoslangan bo‘lib, yakuniy huquqiy baho tekshiruv natijalariga ko‘ra beriladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda 15 yoshli qizning jasadi kanaldan topildiAndijonda 15 yoshli qizning jasadi kanaldan topildiBugun, 13:18Yangi qonun: Zo‘ravonlikka qarshi himoya kuchaytirildiYangi qonun: Zo‘ravonlikka qarshi himoya kuchaytirildiBugun, 12:13Germaniyaga ish va’dasi: 20 ming dollarlik firibgarlik fosh bo‘ldiGermaniyaga ish va’dasi: 20 ming dollarlik firibgarlik fosh bo‘ldiBugun, 12:10Toshkentda Malibu daraxtni urib, qahvaxonaga kirib ketdiToshkentda Malibu daraxtni urib, qahvaxonaga kirib ketdiBugun, 12:05Bolaning og‘ziga mato tiqqan bog‘cha taqdiri hal bo‘lmoqdaBolaning og‘ziga mato tiqqan bog‘cha taqdiri hal bo‘lmoqdaBugun, 12:03Ikki hududda yirik giyohvandlik holati fosh etildi...Ikki hududda yirik giyohvandlik holati fosh etildi...Bugun, 11:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi