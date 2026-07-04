Shahrisabzda yuk mashinasi 9 ta avtomobilni urib ketdi
Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida bir necha avtomobil ishtirokida yirik yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, avariyaga Howo yuk mashinasi tormoz tizimidagi nosozlik sabab bo‘lgan.
Hodisa oqibatida bir qator mashinalar to‘qnashgan, yo‘l chetida turgan piyoda ham jabrlangan.
Hodisa kunduzi sodir bo‘lgan
Qashqadaryo viloyati YHXB ma’lumotiga ko‘ra, YTH 3 iyul kuni soat 14:30 atrofida Shahrisabz tumanida yuz bergan.
Howo rusumli yuk mashinasi tormoz tizimida nosozlik kelib chiqishi natijasida harakat yo‘nalishidagi jami 9 ta avtomobilni urib yuborgan.
Bir nechta mashina o‘zaro to‘qnashgan
Avariya oqibatida quyidagi avtomobillar to‘qnashuvga uchragan:
2 ta Lacetti;
Tracker-2;
Nexia-1;
Nexia-3;
Matiz;
Damas;
Spark.
Kuchli to‘qnashuvdan keyin Nexia-1 haydovchisi boshqaruvni yo‘qotib, yo‘l chetida turgan piyodani urib yuborgan.
Piyodaga tibbiy yordam ko‘rsatildi
Hodisa joyiga tibbiyot xodimlari yetib kelib, jabrlangan piyodaga zarur yordam ko‘rsatgan.
Uning hozirgi ahvoli bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.
Surishtiruv ishlari boshlandi
Ayni paytda Qashqadaryo viloyati YHXB xodimlari tomonidan hodisaning barcha tafsilotlarini aniqlashga qaratilgan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Avariyaga yuk mashinasidagi texnik nosozlik qay darajada sabab bo‘lgani tekshiruvlardan so‘ng ma’lum bo‘ladi.
…