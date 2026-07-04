Shahrisabzda yuk mashinasi 9 ta avtomobilni urib ketdi

·28·Jamiyat
Shahrisabzda yuk mashinasi 9 ta avtomobilni urib ketdi

Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida bir necha avtomobil ishtirokida yirik yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, avariyaga Howo yuk mashinasi tormoz tizimidagi nosozlik sabab bo‘lgan.

Hodisa oqibatida bir qator mashinalar to‘qnashgan, yo‘l chetida turgan piyoda ham jabrlangan.

Hodisa kunduzi sodir bo‘lgan

Qashqadaryo viloyati YHXB ma’lumotiga ko‘ra, YTH 3 iyul kuni soat 14:30 atrofida Shahrisabz tumanida yuz bergan.

Howo rusumli yuk mashinasi tormoz tizimida nosozlik kelib chiqishi natijasida harakat yo‘nalishidagi jami 9 ta avtomobilni urib yuborgan.

Bir nechta mashina o‘zaro to‘qnashgan

Avariya oqibatida quyidagi avtomobillar to‘qnashuvga uchragan:

  • 2 ta Lacetti;

  • Tracker-2;

  • Nexia-1;

  • Nexia-3;

  • Matiz;

  • Damas;

  • Spark.

Kuchli to‘qnashuvdan keyin Nexia-1 haydovchisi boshqaruvni yo‘qotib, yo‘l chetida turgan piyodani urib yuborgan.

Piyodaga tibbiy yordam ko‘rsatildi

Hodisa joyiga tibbiyot xodimlari yetib kelib, jabrlangan piyodaga zarur yordam ko‘rsatgan.

Uning hozirgi ahvoli bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.

Surishtiruv ishlari boshlandi

Ayni paytda Qashqadaryo viloyati YHXB xodimlari tomonidan hodisaning barcha tafsilotlarini aniqlashga qaratilgan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.

Avariyaga yuk mashinasidagi texnik nosozlik qay darajada sabab bo‘lgani tekshiruvlardan so‘ng ma’lum bo‘ladi.

ShahrisabzKashkadaryaHowoNexiaLacetti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda itlarni kaltaklab o‘ldirgan veterinar sud hukmini eshitdiToshkentda itlarni kaltaklab o‘ldirgan veterinar sud hukmini eshitdiBugun, 11:45Qo‘shnisining mashinasini tosh bilan qirgan erkak kameraga tushdiQo‘shnisining mashinasini tosh bilan qirgan erkak kameraga tushdiBugun, 11:40O‘rikzor bozoridagi do‘konda yirik yong‘in chiqdiO‘rikzor bozoridagi do‘konda yirik yong‘in chiqdiBugun, 11:36Namanganda yashirin narkolaboratoriya fosh etildiNamanganda yashirin narkolaboratoriya fosh etildiBugun, 11:32Samarqand–Urgut temir yo‘lida kutilmagan hodisa yuz berdiSamarqand–Urgut temir yo‘lida kutilmagan hodisa yuz berdiBugun, 10:55O‘rikzor bozoridagi yong‘in videolari ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi (video)O‘rikzor bozoridagi yong‘in videolari ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi (video)Bugun, 10:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi