Jizzaxda 10 yoshli bolaga nisbatan zo‘ravonlikda gumonlangan erkak vafot etgan holda topildi

·70·Jamiyat
Jizzaxda 10 yoshli bolaga nisbatan zo‘ravonlikda gumonlangan erkak vafot etgan holda topildi

Jizzax viloyatida 10 yoshli bolaga ikki oy davomida jinsiy zo‘ravonlik qilganlikda gumonlangan 53 yoshli erkak vafot etgan holda topildi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, gumonlanuvchi qidiruvga berilganidan bir kun o‘tib, 4-oktyabr kuni qurilishi tugallanmagan binoda o‘z joniga qasd qilgan holatda aniqlangan.

Xabarlarga ko‘ra, jabrlanuvchi bola gumonlanuvchining turmush o‘rtog‘iga yaqin qarindosh bo‘lgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgani va tergov-surishtiruv ishlari olib borilayotgani aytilmoqda.

Gumonlanuvchining o‘limi bilan bog‘liq holatlarni aniqlash maqsadida sud-tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Hozirda huquqni muhofaza qiluvchi organlar voqeaning barcha tafsilotlarini o‘rganmoqda.

Mazkur holat bo‘yicha Portal24.uz Bosh prokuraturaga rasmiy so‘rov yuborgan, biroq xabar e’lon qilingan vaqtga qadar idoradan javob olinmagan.

Tergov davom etmoqda. Voqeaga yakuniy huquqiy baho tergov natijalari va to‘plangan dalillar asosida beriladi.

Jizzax viloyatiJinsiy zo‘ravonlikBosh prokuraturaPortal24.uz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namangandagi 5 yashar qizning zo‘rlanishi bilan bog‘liq ishni Bosh prokuror o‘z nazoratiga oldiNamangandagi 5 yashar qizning zo‘rlanishi bilan bog‘liq ishni Bosh prokuror o‘z nazoratiga oldi26 sentabr 22:24Baxmalda haydovchilik guvohnomasini pullamoqchi bo‘lgan mac’ullar ushlandiBaxmalda haydovchilik guvohnomasini pullamoqchi bo‘lgan mac’ullar ushlandi4 iyun 22:56Jizzaxda 10 yoshli bolaga nisbatan og‘ir jinoyat fosh etildiJizzaxda 10 yoshli bolaga nisbatan og‘ir jinoyat fosh etildiBugun 07:03Namanganda 5 yoshli qizga nisbatan jinsiy zo‘ravonlikda gumonlangan shaxsning surati tarqaldi (foto)Namanganda 5 yoshli qizga nisbatan jinsiy zo‘ravonlikda gumonlangan shaxsning surati tarqaldi (foto)29 sentabr 05:39Bolangiz maktabga chiqyaptimi? Unga mana bu 6 ta so‘zni aytishni unutmang!Bolangiz maktabga chiqyaptimi? Unga mana bu 6 ta so‘zni aytishni unutmang!2 sentabr 10:38Jizzaxda kuyov va qarindoshlari erkakni ko‘r qilib qo‘ydiJizzaxda kuyov va qarindoshlari erkakni ko‘r qilib qo‘ydi25 sentabr 14:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi