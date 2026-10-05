Jizzaxda 10 yoshli bolaga nisbatan og‘ir jinoyat fosh etildi
Jizzaxda 10 yoshli bolaga nisbatan ikki oy davomida jinsiy zo‘ravonlik sodir etilgani ma’lum bo‘ldi. Huquqiy oqibatlardan qo‘rqqan gumonlanuvchi keyinchalik vafot etgan. Hozirda holat bo‘yicha prokuratura va ichki ishlar organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv va boshqa protsessual harakatlar olib borilmoqda.
Ma’lum bo‘lishicha, 53 yoshli shaxs o‘z turmush o‘rtog‘ining yaqin qarindoshi bo‘lgan 10 yoshli bolaga nisbatan bir necha bor jinsiy zo‘ravonlik sodir etgan. Holat ikki oy davomida davom etgani aytilmoqda.
Eng og‘ir jihatlardan biri — gumonlanuvchi bolani sodir bo‘layotgan voqealar haqida boshqalarga xabar bersa, unga zarar yetkazish bilan qo‘rqitgani haqidagi ma’lumotdir.
Gumonlanuvchiga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan
Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, mazkur holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 119-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Gumonlanuvchi avval ham Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan sudlangani haqida ma’lumot berilgan.
Jinoyat ishi doirasida u Jizzax shahar prokuraturasiga chaqirtirilgan. Huquqiy oqibatlardan xavotirlangan shaxs ichki ishlar organlari xodimlaridan yashirinishga uringan.
Keyinchalik gumonlanuvchi vafot etgan
Ma’lumotlarga ko‘ra, 3 oktyabr kuni 53 yoshli shaxsga nisbatan qidiruv e’lon qilingan.
Olib borilgan tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida u 4 oktyabr kuni o‘ziga tegishli, qurilishi tugallanmagan binoda vafot etgan holda topilgan.
Uning o‘limi holati ham alohida tartibda o‘rganilmoqda.
Holat bo‘yicha tekshiruv davom etmoqda
Ayni paytda Jizzax shahar prokuraturasi hamda ichki ishlar organlari tomonidan mazkur holat yuzasidan surishtiruv harakatlari davom ettirilmoqda.
Tekshiruv jarayonida voqeaning barcha holatlari, bolaga nisbatan sodir etilgan jinoyatning tafsilotlari hamda boshqa muhim holatlarga huquqiy baho berilishi kutilmoqda.
Bunday holatlarda eng muhim masala — jabrlangan bolaning xavfsizligi va huquqlarini ta’minlashdir. Voyaga yetmagan shaxsga nisbatan sodir etilgan jinsiy zo‘ravonlik jamiyat uchun o‘ta jiddiy xavf bo‘lib, bunday jinoyatlar haqidagi har bir xabar vakolatli organlar tomonidan sinchkovlik bilan o‘rganilishi zarur.
Mazkur ish bo‘yicha rasmiy tergov natijalari va qo‘shimcha ma’lumotlar e’lon qilinsa, ular asosida voqeaga huquqiy aniqlik kiritiladi.
Izohlar 0
…