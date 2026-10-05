Jizzaxda 10 yoshli bolaga nisbatan og‘ir jinoyat fosh etildi

·0·Jamiyat
Jizzaxda 10 yoshli bolaga nisbatan og‘ir jinoyat fosh etildi

Jizzaxda 10 yoshli bolaga nisbatan ikki oy davomida jinsiy zo‘ravonlik sodir etilgani ma’lum bo‘ldi. Huquqiy oqibatlardan qo‘rqqan gumonlanuvchi keyinchalik vafot etgan. Hozirda holat bo‘yicha prokuratura va ichki ishlar organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv va boshqa protsessual harakatlar olib borilmoqda.

Ma’lum bo‘lishicha, 53 yoshli shaxs o‘z turmush o‘rtog‘ining yaqin qarindoshi bo‘lgan 10 yoshli bolaga nisbatan bir necha bor jinsiy zo‘ravonlik sodir etgan. Holat ikki oy davomida davom etgani aytilmoqda.

Eng og‘ir jihatlardan biri — gumonlanuvchi bolani sodir bo‘layotgan voqealar haqida boshqalarga xabar bersa, unga zarar yetkazish bilan qo‘rqitgani haqidagi ma’lumotdir.

Gumonlanuvchiga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan

Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, mazkur holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 119-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Gumonlanuvchi avval ham Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan sudlangani haqida ma’lumot berilgan.

Jinoyat ishi doirasida u Jizzax shahar prokuraturasiga chaqirtirilgan. Huquqiy oqibatlardan xavotirlangan shaxs ichki ishlar organlari xodimlaridan yashirinishga uringan.

Keyinchalik gumonlanuvchi vafot etgan

Ma’lumotlarga ko‘ra, 3 oktyabr kuni 53 yoshli shaxsga nisbatan qidiruv e’lon qilingan.

Olib borilgan tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida u 4 oktyabr kuni o‘ziga tegishli, qurilishi tugallanmagan binoda vafot etgan holda topilgan.

Uning o‘limi holati ham alohida tartibda o‘rganilmoqda.

Holat bo‘yicha tekshiruv davom etmoqda

Ayni paytda Jizzax shahar prokuraturasi hamda ichki ishlar organlari tomonidan mazkur holat yuzasidan surishtiruv harakatlari davom ettirilmoqda.

Tekshiruv jarayonida voqeaning barcha holatlari, bolaga nisbatan sodir etilgan jinoyatning tafsilotlari hamda boshqa muhim holatlarga huquqiy baho berilishi kutilmoqda.

Bunday holatlarda eng muhim masala — jabrlangan bolaning xavfsizligi va huquqlarini ta’minlashdir. Voyaga yetmagan shaxsga nisbatan sodir etilgan jinsiy zo‘ravonlik jamiyat uchun o‘ta jiddiy xavf bo‘lib, bunday jinoyatlar haqidagi har bir xabar vakolatli organlar tomonidan sinchkovlik bilan o‘rganilishi zarur.

Mazkur ish bo‘yicha rasmiy tergov natijalari va qo‘shimcha ma’lumotlar e’lon qilinsa, ular asosida voqeaga huquqiy aniqlik kiritiladi.

JizzaxJizzax shahar prokuraturasiIchki ishlar boshqarmasiJinsiy zo‘ravonlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namangandagi tezkor tadbirlarda 6 nafar qidiruvdagi shaxs ushlandiNamangandagi tezkor tadbirlarda 6 nafar qidiruvdagi shaxs ushlandi26 sentabr 17:38Gulistonda 18 yoshli yigit bankomatni bolta bilan buzishga urindiGulistonda 18 yoshli yigit bankomatni bolta bilan buzishga urindi16 sentabr 13:27Jizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasiJizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasi14 sentabr 17:45Bolangiz maktabga chiqyaptimi? Unga mana bu 6 ta so‘zni aytishni unutmang!Bolangiz maktabga chiqyaptimi? Unga mana bu 6 ta so‘zni aytishni unutmang!2 sentabr 10:38Namangandagi 5 yoshli qizaloq fojiasi: jazo masalasi yana kun tartibidaNamangandagi 5 yoshli qizaloq fojiasi: jazo masalasi yana kun tartibida28 sentabr 08:10O‘zbekistonda 100 qizga 108 o‘g‘il to‘g‘ri kelmoqda — Qashqadaryoda ko‘rsatkich yuqoriO‘zbekistonda 100 qizga 108 o‘g‘il to‘g‘ri kelmoqda — Qashqadaryoda ko‘rsatkich yuqori25 sentabr 14:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi