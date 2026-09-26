Namangandagi 5 yashar qizning zo‘rlanishi bilan bog‘liq ishni Bosh prokuror o‘z nazoratiga oldi

·62·Jamiyat
Namangandagi 5 yashar qizning zo‘rlanishi bilan bog‘liq ishni Bosh prokuror o‘z nazoratiga oldi

Namangan viloyati Uchqo‘rg‘on tumanidagi davlat maktabgacha ta’lim tashkilotida voyaga yetmagan shaxsga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etilgani yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi. Mazkur ish bo‘yicha tergov jarayoni Bosh prokurorning shaxsiy nazoratiga olingan. Bu haqda Bosh prokuratura xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, 2026 yil sentyabrida Uchqo‘rg‘on tumani IIB Tergov bo‘limi tomonidan holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 118-moddasi — nomusga tegish hamda 112-moddasi — o‘ldirish yoki zo‘rlik ishlatish bilan qo‘rqitish bilan bog‘liq normalar asosida jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Tergov doirasida gumonlanuvchi shaxsga nisbatan «qamoqqa olish» ehtiyot chorasi qo‘llangan. Ayni vaqtda jinoyat ishi Namangan viloyati prokuraturasi ish yurituviga o‘tkazilib, holatning barcha jihatlarini aniqlashga qaratilgan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Bosh prokuratura ma’lumotiga ko‘ra, mazkur ish bo‘yicha tergov ustidan nazorat shaxsan Bosh prokuror tomonidan o‘rnatilgan. Tergov jarayoni har tomonlama, to‘liq va xolisona olib borilishi, shuningdek, voyaga yetmagan jabrlanuvchining huquqlari hamda qonuniy manfaatlari himoya qilinishi ta’minlanishi belgilangan.

Shu bilan birga, jinoyatga aloqadorlik, sodir bo‘lgan holatlarni yashirish yoki mas’ul shaxslar tomonidan vazifalarini lozim darajada bajarmaslik bilan bog‘liq har qanday holat aniqlansa, ularga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda huquqiy baho berilishi ta’kidlangan.

Tergov yakuni bo‘yicha natijalar haqida qonunchilikda belgilangan tartibda qo‘shimcha ma’lumot taqdim etiladi.

Namangan viloyatiUchqo‘rg‘on tumaniJinsiy zo‘ravonlikBosh prokuratura
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namanganda bog‘chadagi holatdan so‘ng Bolalar ombudsmani vazirlikka taqdimnoma kiritdiNamanganda bog‘chadagi holatdan so‘ng Bolalar ombudsmani vazirlikka taqdimnoma kiritdiKecha 20:31Namanganda 5 yoshli qiz bilan bog‘liq jinoyat ishi Bosh prokuror nazoratiga olindiNamanganda 5 yoshli qiz bilan bog‘liq jinoyat ishi Bosh prokuror nazoratiga olindiKecha 20:09Namangandagi bog‘chada 5 yoshli qiz bilan bog‘liq yangi tafsilotlar: qizaloqning onasi bilan suhbat (video)Namangandagi bog‘chada 5 yoshli qiz bilan bog‘liq yangi tafsilotlar: qizaloqning onasi bilan suhbat (video)Kecha 13:18Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildiNamanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi25 sentabr 16:575 yashar qizning zo‘rlanishi voqeasidan so‘ng barcha bog‘chalarda tekshiruv boshlandi5 yashar qizning zo‘rlanishi voqeasidan so‘ng barcha bog‘chalarda tekshiruv boshlandiKecha 12:40Shilqimlikdan himoyalangan qizga solingan jarima bekor qilindiShilqimlikdan himoyalangan qizga solingan jarima bekor qilindi3 avgust 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)