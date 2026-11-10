Qo‘qondagi mehmonxonada 13 yoshli qizga nisbatan jinoyat: 22 yoshli shaxs qamoqqa olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qo‘qon shahridagi mehmonxonalarning birida 13 yoshli qizga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etgan 22 yoshli shaxs sud qarori bilan qamoqqa olindi.
- Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 128-moddasi 3-qismi «a» bandi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
- Jabrlanuvchi Rishton tumanida istiqomat qiluvchi 2012 yilda tug‘ilgan o‘smir bo‘lib, unga Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan psixologik va yuridik yordam ko‘rsatilmoqda.
Farg‘ona viloyati Qo‘qon shahridagi mehmonxonalarning birida 13 yoshli voyaga yetmagan qizga nisbatan sodir etilgan jinsiy zo‘ravonlik holati yuzasidan Bosh prokuratura hamda viloyat Ijtimoiy himoya boshqarmasi rasmiy ma’lumot berdi. Holat yuzasidan og‘ir modda bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, 22 yoshli erkak sud ajrimi bilan qamoqqa olindi.
Tergov tafsilotlari va qamoqqa olish chorasi
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa 2026 yil 28 sentyabr kuni sodir bo‘lgan. Jabrlanuvchi — Farg‘ona viloyatining Rishton tumanida istiqomat qiluvchi, 2012 yilda tug‘ilgan o‘smir qiz. Holat aniqlanganidan so‘ng, 29 sentyabr kuni Qo‘qon shahar prokuraturasi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 128-moddasi 3-qismi «a» bandi (16 yoshga to‘lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish) alomatlari bilan jinoyat ishi ochilgan.
Tezkor tergov-qidiruv tadbirlari davomida ushlangan 22 yoshli gumonlanuvchi shaxsga nisbatan 30 sentyabr kuni sud tomonidan ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish belgilandi.
Jinoyat ishi parametrlari
Rasmiy ma’lumotlar
Jabrlanuvchi
2012 yilda tug‘ilgan (13 yosh), Rishton tumanida istiqomat qiluvchi qiz
Sodir bo‘lgan sana va joy
2026 yil 28 sentyabr, Qo‘qon shahridagi mehmonxona
Gumonlanuvchi shaxs
22 yoshli fuqaro
Qo‘zg‘atilgan modda
JKning 128-moddasi 3-qismi «a» bandi
Ehtiyot chorasi
30 sentyabrdan sud qarori bilan qamoqqa olingan
Hozirgi bosqich
Ekspertizalar tayinlangan, dastlabki tergov ketmoqda
«Voyaga yetmaganlarning daxlsizligi va xavfsizligini buzgan shaxslarga nisbatan qonunchilikda keskin va murosasiz jazo choralari belgilangan. Mazkur ish bo‘yicha qonun ustuvorligi to‘liq ta’minlanadi».
Qizga psixologik va yuridik yordam ko‘rsatilmoqda
Hozirda jinoyat ishi yuzasidan barcha zarur sud-tibbiy va sud-psixologik ekspertizalari tayinlangan bo‘lib, dastlabki tergov davom etmoqda.
Ijtimoiy himoya milliy agentligi vaziyatni to‘liq nazoratga oldi. Mutaxassislar tomonidan 13 yoshli jabrlanuvchining ruhiy holatini tiklash, uni ijtimoiy reabilitatsiya qilish hamda huquqlarini qat’iy himoya qilish maqsadida kompleks psixologik va yuridik ko‘mak berilmoqda. Shu bilan birga, mehmonxona ma’muriyatining voyaga yetmagan shaxsni binoga kiritish va joylashtirish qoidalariga qanchalik rioya qilgani ham tekshiruv doirasida baholanishi kutilmoqda.
Sizningcha, mehmonxonalarda voyaga yetmaganlarning xavfsizligini ta’minlash uchun ro‘yxatdan o‘tkazish tizimini yanada kuchaytirish kerakmi? Munosabatingizni izohlarda bildiring.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…