Qo‘qondagi mehmonxonada 13 yoshli qizga nisbatan jinoyat: 22 yoshli shaxs qamoqqa olindi

1 daqiqa o'qish69
Qo‘qondagi mehmonxonada 13 yoshli qizga nisbatan jinoyat: 22 yoshli shaxs qamoqqa olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qo‘qon shahridagi mehmonxonalarning birida 13 yoshli qizga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etgan 22 yoshli shaxs sud qarori bilan qamoqqa olindi.
  • Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 128-moddasi 3-qismi «a» bandi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
  • Jabrlanuvchi Rishton tumanida istiqomat qiluvchi 2012 yilda tug‘ilgan o‘smir bo‘lib, unga Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan psixologik va yuridik yordam ko‘rsatilmoqda.

Farg‘ona viloyati Qo‘qon shahridagi mehmonxonalarning birida 13 yoshli voyaga yetmagan qizga nisbatan sodir etilgan jinsiy zo‘ravonlik holati yuzasidan Bosh prokuratura hamda viloyat Ijtimoiy himoya boshqarmasi rasmiy ma’lumot berdi. Holat yuzasidan og‘ir modda bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, 22 yoshli erkak sud ajrimi bilan qamoqqa olindi.

Tergov tafsilotlari va qamoqqa olish chorasi

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa 2026 yil 28 sentyabr kuni sodir bo‘lgan. Jabrlanuvchi — Farg‘ona viloyatining Rishton tumanida istiqomat qiluvchi, 2012 yilda tug‘ilgan o‘smir qiz. Holat aniqlanganidan so‘ng, 29 sentyabr kuni Qo‘qon shahar prokuraturasi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 128-moddasi 3-qismi «a» bandi (16 yoshga to‘lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish) alomatlari bilan jinoyat ishi ochilgan.

Tezkor tergov-qidiruv tadbirlari davomida ushlangan 22 yoshli gumonlanuvchi shaxsga nisbatan 30 sentyabr kuni sud tomonidan ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish belgilandi.

Jinoyat ishi parametrlari

Rasmiy ma’lumotlar

Jabrlanuvchi

2012 yilda tug‘ilgan (13 yosh), Rishton tumanida istiqomat qiluvchi qiz

Sodir bo‘lgan sana va joy

2026 yil 28 sentyabr, Qo‘qon shahridagi mehmonxona

Gumonlanuvchi shaxs

22 yoshli fuqaro

Qo‘zg‘atilgan modda

JKning 128-moddasi 3-qismi «a» bandi

Ehtiyot chorasi

30 sentyabrdan sud qarori bilan qamoqqa olingan

Hozirgi bosqich

Ekspertizalar tayinlangan, dastlabki tergov ketmoqda

«Voyaga yetmaganlarning daxlsizligi va xavfsizligini buzgan shaxslarga nisbatan qonunchilikda keskin va murosasiz jazo choralari belgilangan. Mazkur ish bo‘yicha qonun ustuvorligi to‘liq ta’minlanadi».

Qizga psixologik va yuridik yordam ko‘rsatilmoqda

Hozirda jinoyat ishi yuzasidan barcha zarur sud-tibbiy va sud-psixologik ekspertizalari tayinlangan bo‘lib, dastlabki tergov davom etmoqda.

Ijtimoiy himoya milliy agentligi vaziyatni to‘liq nazoratga oldi. Mutaxassislar tomonidan 13 yoshli jabrlanuvchining ruhiy holatini tiklash, uni ijtimoiy reabilitatsiya qilish hamda huquqlarini qat’iy himoya qilish maqsadida kompleks psixologik va yuridik ko‘mak berilmoqda. Shu bilan birga, mehmonxona ma’muriyatining voyaga yetmagan shaxsni binoga kiritish va joylashtirish qoidalariga qanchalik rioya qilgani ham tekshiruv doirasida baholanishi kutilmoqda.

Sizningcha, mehmonxonalarda voyaga yetmaganlarning xavfsizligini ta’minlash uchun ro‘yxatdan o‘tkazish tizimini yanada kuchaytirish kerakmi? Munosabatingizni izohlarda bildiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari