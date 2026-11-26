Jizzax viloyatida ota qiziga birinchi sinfdan beri jinsiy zo‘ravonlik qilganlikda gumonlanmoqda
Ijtimoiy tarmoqlarda Jizzax viloyatining Zomin tumanida yashovchi erkak voyaga yetmagan qiziga bir necha yildan beri jinsiy zo‘ravonlik qilib kelgani haqida xabarlar tarqaldi.
Bosh prokuratura ma’lumotiga ko‘ra, 1984 yilda tug‘ilgan erkak 2010 yilda tug‘ilgan qiziga 2017 yildan buyon jinsiy zo‘ravonlik qilganlikda gumonlanmoqda. Mazkur holat yuzasidan 2026 yil 14 oktyabr kuni Jinoyat kodeksining 119-moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Ma’lum qilinishicha, gumonlanuvchi 11-sentyabr kuni ishlash maqsadida Rossiyaga ketgan. Unga nisbatan qidiruv e’lon qilingan va sud qarori bilan sirtdan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llangan.
Hozirda holat yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…