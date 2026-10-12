Ota-onangizga bugun vaqt ajrating: oddiy kechki ovqatning katta qadri

·29·Jamiyat
Ota-onangizga bugun vaqt ajrating: oddiy kechki ovqatning katta qadri
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yaqinlaringizni xursand qilish uchun qimmatbaho sovg‘alar yoki katta tadbirlar shart emas, balki birga o‘tkazilgan vaqt va samimiy suhbat muhimdir.
  • 12 oktyabr munosabati bilan tarqatilayotgan «Ota-onangizni kechki ovqatga olib boring» g‘oyasi yaqinlarga mehr ko‘rsatishni kechiktirmaslik kerakligini eslatadi.
  • Uyda tayyorlangan taom ham o‘ziga xos mehr ifodasi bo‘lib, ota-ona bilan birga bo‘lish va samimiy suhbat uchun imkoniyat yaratadi.

Ba’zan yaqinlarimizni xursand qilish uchun qimmatbaho sovg‘alar yoki katta tadbirlar shart emas. Birga o‘tkazilgan bir necha soat, samimiy suhbat va dasturxon atrofidagi iliq muhit ota-ona uchun eng qimmatli xotiralardan biriga aylanishi mumkin. Shu ma’noda, 12 oktyabr munosabati bilan tarqatilayotgan «Ota-onangizni kechki ovqatga olib boring» g‘oyasi har birimizga muhim haqiqatni eslatadi: yaqinlarimizga mehr ko‘rsatishni keyinga qoldirmaslik kerak.

Qimmatbaho sovg‘a emas, birga o‘tkazilgan vaqt muhim

Kundalik tashvishlar, ish, o‘qish va turli majburiyatlar orasida ota-onamiz bilan xotirjam suhbatlashishga har doim ham vaqt topolmaymiz. Ba’zan ularning qo‘ng‘irog‘iga shoshilib javob beramiz, ba’zan esa «keyinroq boraman» yoki «ertaga gaplashamiz» deb qolamiz.

Ammo ota-ona uchun farzandining e’tibori, hol-ahvol so‘rashi va birga vaqt o‘tkazishga intilishi juda qadrli. Shuning uchun bugun ularni sevimli kafesiga taklif qilish, oilaviy restoranda birga ovqatlanish yoki uyda mazali taom tayyorlab, dasturxon atrofida jamlanish mumkin.

Eng muhimi — qayerda ovqatlanish emas, balki birga bo‘lish va samimiy suhbat uchun vaqt ajratish.

Ularning sevimli taomini tayyorlab bering

Agar restoranga borish imkoni bo‘lmasa, bu hech qanday muammo emas. Aksincha, uyda tayyorlangan taom ham o‘ziga xos mehr ifodasiga aylanishi mumkin.

Ota-onangizning sevimli taomini tayyorlang, dasturxon yozing, birga choy iching. Ularning bolalik xotiralari, oila tarixi yoki siz bilan bog‘liq quvonchli voqealar haqidagi hikoyalarini tinglang.

Ba’zan biz ota-onamizning hayoti, orzulari va yoshligi haqida qanchalik kam bilishimizni faqat shunday suhbatlar davomida anglaymiz. Oddiy kechki ovqat esa bir-birimizni yanada yaxshiroq tushunish uchun imkoniyat yaratadi.

Mehrni ertagaga qoldirmang

Ota-ona bilan o‘tkazilgan har bir kunning qadri bor. Ularga mehr ko‘rsatish uchun alohida bayram yoki maxsus sana kutish shart emas. Qo‘ng‘iroq qilish, hol-ahvol so‘rash, birga sayrga chiqish yoki dasturxon atrofida jamlanishning o‘zi ham qalbga iliqlik bag‘ishlaydi.

Bugun ularni kechki ovqatga taklif qiling. Agar uzoqda bo‘lsangiz, telefon qilib, samimiy suhbatlashing. Agar birga yashasangiz, kundalik yumushlardan biroz tanaffus qilib, ularga e’tiboringizni qarating.

Chunki oiladagi eng qimmatli narsalarning ko‘pini pulga sotib olib bo‘lmaydi. Mehr, e’tibor va birga o‘tkazilgan vaqt ham shular jumlasidan. Ba’zan bir dasturxon atrofidagi samimiy kecha insonning xotirasida uzoq yillar saqlanib qoladi.

Ota-onaOilaviy qadriyatlarMehr-oqibat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...11 sentabr 11:26Bugun Ota-onalar kuni, ularga aytiladigan eng muhim so‘zlar borBugun Ota-onalar kuni, ularga aytiladigan eng muhim so‘zlar bor7 oktabr 09:1410 sentyabr — yaqinlar qadrini yana bir bor eslash kuni: bugun kim bilan diydorlashasiz?10 sentyabr — yaqinlar qadrini yana bir bor eslash kuni: bugun kim bilan diydorlashasiz?10 sentabr 08:23Ota-onani muhokama qilish taqdiringizga ta’sir qiladimi?Ota-onani muhokama qilish taqdiringizga ta’sir qiladimi?5 sentabr 12:33Qabristonlarning birida yozilgan to‘rt qator she’r butun jamiyatni larzaga solmoqdaQabristonlarning birida yozilgan to‘rt qator she’r butun jamiyatni larzaga solmoqda18 sentabr 16:49Endi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkinEndi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkin17 sentabr 19:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi