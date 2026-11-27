Bola ruhiyati erkalashdan o‘sadi: mehr va tantiqlik o‘rtasidagi chegara qanday ajratiladi?
Ko‘pchilik ota-onalar farzandini ortiqcha erkalatib yuborsa, u taltayib ketadi, qaysar va injiq bo‘lib qoladi, degan xavotirda mehrini yashirishga harakat qiladi. Biroq zamonaviy psixologlar va neyrobiologlar bu qarashning aksini isbotlashmoqda: bolaning sog‘lom ruhiy rivojlanishi uchun mehr, e’tibor va erkalash eng zarur ma’naviy ozuqa hisoblanadi.
Ilmiy tasdiqlangan haqiqat: erkalash bola ruhiyatiga qanday ta’sir qiladi?
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ota-ona tomonidan muntazam berilgan iliq munosabat bolaning nafaqat fe’l-atvori, balki miya faoliyati shakllanishida ham hal qiluvchi o‘rin tutadi:
Xavfsizlik hissi: Erkalangan va tez-tez quchoqlangan bola o‘zini to‘liq himoyalangan his qiladi. Bu esa unda atrof-olamga nisbatan ishonch uyg‘otib, ichki qo‘rquv va xavotirlarni kamaytiradi.
O‘ziga bo‘lgan ishonch: Ota-onasi tomonidan sevilganini va qadrlanganini his qilib o‘sgan farzand o‘z qadrini biladi. Kelgusida bunday bolalar jamiyatda o‘z o‘rnini tezroq topadi va ruhan barqaror inson bo‘lib yetishadi.
Miya rivojlanishi: Mehr va iliq so‘zlar bola miyasida «baxt gormoni» — oksitotsin ajralishiga yordam beradi. Bu jarayon asab tizimining to‘g‘ri shakllanishini ta’minlab, stressga chidamlilikni sezilarli darajada oshiradi.
Mehr berishni o‘rganish: Bolalikda chin mehr ko‘rib ulg‘aygan inson katta bo‘lganida ham boshqalarga nisbatan mehribon, hamdard va g‘amxo‘r bo‘la oladi.
Eng muhim qoida: «erkalash» va «tantiq qilish»ni adashtirmang
Psixologiyada mehr ko‘rsatish bilan bolani taltayishga o‘rgatish orasida aniq chegara mavjud. Ularni to‘g‘ri farqlash har bir ota-onaga tarbiyada muvozanat saqlash imkonini beradi:
Tushuncha
Mohiyati va ota-ona xatti-harakati
Bola tarbiyasiga ta’siri
Erkalash (Mehr berish)
Bolaga cheksiz mehr ko‘rsatish, uni quchoqlash, tinglash va shirin so‘zlar aytish
Xavfsizlik hissi, sog‘lom asab tizimi va o‘ziga ishonchni shakllantiradi
Tantiq qilish (Taltayish)
Farzandning har qanday noo‘rin injiqligini so‘zsiz bajarish va tartib-intizomni unutish
Mas’uliyatsizlik, xudbinlik va chegaralarni bilmaslikka olib keladi
Mehr va oqilona tartib-intizom o‘zaro uyg‘unlashganda, farzand ham ruhan sog‘lom, ham hayotda o‘z mas’uliyatini chuqur his qiladigan komil inson bo‘lib voyaga yetadi.
Sizningcha, farzand tarbiyasida mehr va qattiqqo‘llik o‘rtasidagi oltin o‘rtalikni qanday topish mumkin — tarbiyada yana nimalarni eng muhim deb hisoblaysiz?
O‘z fikr va hayotiy tajribangizni izohlarda qoldiring hamda farzand tarbiyalayotgan yaqinlaringizga ushbu foydali maqolani darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…