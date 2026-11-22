Onaingiz siz uchun nimalardan voz kechganini bir o‘ylab ko‘ring
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Onalar farzandlarining baxti va kelajagi yo‘lida o‘zlarining shaxsiy orzu-istaklari hamda maqsadlaridan voz kechishga tayyor insonlardir.
- Ular yoshi qancha bo‘lishidan qat’i nazar, farzandlari uchun doimo xavotir olib, ularning muvaffaqiyatidan o‘zlarinikidan ortiq quvonadilar.
- Ko‘pincha o‘z ehtiyojlarini ikkinchi o‘ringa qo‘yadigan onalarning qadriga ular hayotligida yetish, mehr ko‘rsatish va e’tiborli bo‘lish muhimdir.
Bugun siz uchun jonini berishga tayyor bo‘lgan, har bir quvonchingizdan baxt topadigan onangiz ham bir paytlar katta orzular bilan yashagan. Uning ham bolaligi, yoshligi, amalga oshirishni istagan maqsadlari va o‘z hayoti haqidagi shirin xayollari bo‘lgan. Ammo vaqt o‘tib, ko‘p orzularini ortga surdi — farzandlarining baxtini o‘z baxtidan ustun qo‘ydi.
Ona bo‘lishdan oldin uning ham o‘z orzulari bor edi
Bugun onangizni sizga mehr ko‘rsatadigan, g‘amxo‘rlik qiladigan, qiyinchiliklaringizga sherik bo‘ladigan inson sifatida bilasiz. Uning uchun siz hali ham bolasiz. Yoshingiz nechada bo‘lishidan qat’i nazar, u sizdan xavotir oladi, yaxshi yurishingizni, sog‘-salomat bo‘lishingizni va baxtli yashashingizni istaydi.
Ammo bir narsani unutmaslik kerak: onangiz ham bir vaqtlar siz kabi orzu qilgan kichik qiz edi.
Uning ham sevimli mashg‘ulotlari, o‘qishni, sayohat qilishni, biror kasb egasi bo‘lishni yoki hayotda katta muvaffaqiyatlarga erishishni istagan paytlari bo‘lgan. Balki u ham kimdandir mehr kutib, kimningdir qo‘llab-quvvatlashini orzu qilgandir.
Keyin hayot o‘z yo‘lidan ketdi. Oila, ro‘zg‘or, farzandlar tarbiyasi va kundalik tashvishlar uning hayotida muhim o‘rin egalladi. U ko‘p narsalardan voz kechdi, ba’zi istaklarini keyinga qoldirdi. Farzandlarining orzulari amalga oshishi uchun o‘z xohishlarini ikkinchi o‘ringa surdi.
Uning eng katta orzusi — farzandlarining baxti
Ona farzandining yutug‘idan o‘zinikidan ham ko‘proq quvonadi. Siz bir maqsadingizga erishsangiz, u bu quvonchni yuragida his qiladi. Siz qiynalsangiz, sizdan ko‘ra ko‘proq tashvish chekadi. Hatto o‘z dardini bildirmay, sizga dalda berishga harakat qiladi.
Ba’zan onalar o‘z ehtiyojlarini aytmaydi. Yangi kiyim olishni, biror joyga borishni yoki shunchaki farzandlari bilan uzoq suhbatlashishni istashi mumkin. Lekin buni talab qilmaydi. Chunki ular uchun farzandlarining tinchligi va xotirjamligi ko‘pincha o‘z istaklaridan ustun turadi.
Shuning uchun onangizni faqat bayramlarda emas, oddiy kunlarda ham xursand qilishga harakat qiling. Holidan xabar oling, gaplarini tinglang, birga vaqt o‘tkazing. Ba’zan bir og‘iz shirin so‘z, samimiy quchoq yoki kutilmagan kichik sovg‘a uning ko‘nglini tog‘dek ko‘tarishi mumkin.
Ona borligida qadriga yetish kerak
Hayotda ayrim narsalarning qadrini ularni yo‘qotganimizdan keyingina chuqur anglaymiz. Ammo ona mehrini qadrlash uchun bunday kunni kutish shart emas.
Onangizning ko‘nglini oling. Unga mehringizni bildirishdan uyalmang. Qo‘ng‘iroq qilishga vaqt toping, bir piyola choy ustida suhbatlashing, duosini oling. Uning ham charchashini, xafa bo‘lishini, e’tibor va mehrga ehtiyoj sezishini unutmang.
Eng muhimi, onangizga uni yaxshi ko‘rishingizni aytishni ertagaga qoldirmang. Chunki bugun siz bilan birga bo‘lgan insonning ertangi kunini hech kim bilmaydi.
Onangiz ham bir paytlar orzulari bor kichik qiz edi. Endi esa uning orzularidan biri — farzandlarining baxtli yashashini ko‘rish. Uning borligida qadriga yeting, ko‘nglini og‘ritmang va mehringizni ayamang. Zero, ona uchun farzandining baxtidan katta baxt yo‘q.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…