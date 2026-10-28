Bugun bobo va buvilarni yo‘qlash kuni: bir og‘iz shirin so‘zingiz ular uchun eng katta sovg‘a

·24·Jamiyat
Bugun bobo va buvilarni yo‘qlash kuni: bir og‘iz shirin so‘zingiz ular uchun eng katta sovg‘a
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 28 oktyabr sanasi bobo va buvilarni yodga olish, ularning holidan xabar olish hamda mehr ko‘rsatish uchun qulay fursat hisoblanadi.
  • Keksa avlod vakillari uchun qimmatbaho sovg‘alardan ko‘ra farzand va nabiralarning e’tibori hamda samimiy suhbati eng katta quvonch bag‘ishlaydi.
  • Bandlik sababli ularni unutmasdan, imkon qadar yonlariga borish yoki telefon orqali hol so‘rash oilaviy qadriyatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Bugun, 28 oktyabr — bobo va buvilarni yodga olish, ularning holidan xabar olish va mehr ko‘rsatish uchun ajoyib fursat. Ular biz uchun shunchaki oilaning keksa a’zolari emas, balki ota-onamizga hayot bergan, avlodlarimiz tarixini asrab kelayotgan va duolari bilan ko‘nglimizga taskin bag‘ishlaydigan aziz insonlardir.

Ba’zan kundalik tashvishlar, ish, ro‘zg‘or va turli rejalar bilan ovora bo‘lib, eng yaqinlarimizga vaqt ajratishni unutib qo‘yamiz. «Ertaga qo‘ng‘iroq qilaman», «Dam olish kuni borib kelaman», deb yuraveramiz. Ammo hayot biz o‘ylagandek uzoq va cheksiz emas. Shuning uchun bugun bobo va buvilarimizni eslash, ularni yo‘qlash va ko‘ngillarini ko‘tarish haqida o‘ylab ko‘rish ayni muddao.

Bobo va buvilar — oilamizning ildizlari

Har bir insonning hayotida uning borligi uchun minnatdor bo‘lishi kerak bo‘lgan azizlari bor. Ota-onamiz ana shunday insonlardan. Ammo ularning dunyoga kelishi, voyaga yetishi va bugun biz uchun mehribon ota-ona bo‘lib turgani ortida bobo va buvilarimizning mehnati, tarbiyasi va mehri mujassam.

Bobo va buvilar — oilamiz tarixining tirik guvohlari. Ular bizga o‘tmishni hikoya qilib beradi, ota-bobolarimizdan qolgan qadriyatlarni o‘rgatadi, hayotda sabrli bo‘lishga va insonlarni qadrlashga chaqiradi.

Boboning bir og‘iz nasihati, buvining mehr bilan tayyorlagan taomi, bolaligimizda ertak aytib bergan kechalari — bularning barchasi yillar o‘tsa ham yurakdan o‘chmaydigan xotiralarga aylanadi.

Bugun ularning yonida o‘tirib, bir piyola choy ichish, eski xotiralarni eslash yoki shunchaki qo‘llarini ushlab hol so‘rashning o‘zi katta baxtdir.

Ularga qimmatbaho sovg‘a emas, mehr kerak

Ko‘pincha yaqinlarimizga mehrimizni bildirish uchun maxsus kunni yoki katta bir sababni kutib qolamiz. Aslida esa bobo va buvilar uchun eng qimmatli sovg‘a — farzandlari va nabiralarining e’tiboridir.

Ular sizdan katta sovg‘alar, qimmatbaho buyumlar yoki dabdabali dasturxon kutmasligi mumkin. Ba’zan bir og‘iz «Yaxshimisiz, bobojon?», «Sog‘lig‘ingiz joyidami, buvijon?» degan samimiy savolning o‘zi ularning ko‘nglini ko‘taradi.

Bugun imkoniyat topib, ularning oldiga boring. Agar uzoqda bo‘lsangiz, telefon qiling. Ovozlarini eshiting, hollarini so‘rang, kerak bo‘lsa, biror yumushlariga yordam bering.

Agar sog‘liqlari tufayli ko‘p gaplasha olmasalar ham, yonida biroz o‘tirish, qo‘llaridan tutish va mehr bilan qarashning o‘zi ular uchun katta taskin bo‘lishi mumkin.

Bir oila bo‘lib dasturxon atrofida o‘tirishning qadri boshqacha

Imkoningiz bo‘lsa, bugun kechki taomni oilaviy davrada o‘tkazing. Bobo va buvilarni farzandlari, nabiralari va chevaralari bilan bir dasturxon atrofida jamlanishga taklif qiling.

Dasturxon ustida bolalik xotiralarini eslash, ularning hayot tajribasini tinglash, oila tarixiga oid qiziq voqealarni so‘rash mumkin. Kattalarning ko‘ngli ko‘tarilsa, kichiklar ham oilaviy qadriyatlarni chuqurroq anglaydi.

Ehtimol, bugungi oddiy kechki ovqat yillar o‘tib, oilangizning eng iliq xotiralaridan biriga aylanar. Axir baxt har doim ham katta voqealarda emas. Ba’zan u bir dasturxon, samimiy suhbat va yaqinlarimizning sog‘-salomat yonimizda o‘tirganida yashiringan bo‘ladi.

Omonat dunyoda omonatlarimizni qadrlaylik

Hayotning eng achchiq haqiqatlaridan biri shuki, inson ba’zan birovning qadrini uni yo‘qotganidan keyingina to‘liq anglaydi. Kecha ovozini eshitgan, maslahatini olgan, duosiga sazovor bo‘lgan insonni bugun sog‘inib qolish mumkin.

Shuning uchun bobo va buvilarimiz hayot ekan, ularga mehr ko‘rsatishni ortga surmaylik. Ularning ko‘nglini og‘ritgan bo‘lsak, uzr so‘raylik. Ko‘pdan beri bormagan bo‘lsak, yo‘qlaylik. Qo‘ng‘iroq qilishga vaqt topmagan bo‘lsak, bugun bir necha daqiqa ajrataylik.

Ularning duolarini olish, hayot tajribalarini tinglash va borlariga shukr qilish — oilaviy mehrning eng go‘zal ifodalaridan biridir.

Omonat dunyoda omonatlarimizdan xabar olib turaylik. Bobo va buvilarimiz bor ekan, ularning mehridan bahramand bo‘laylik, duolarini olaylik va qadrlariga yetaylik. Chunki bir kun kelib biz sog‘inib eslaydigan narsalar bugun oddiy deb o‘ylayotgan shu uchrashuvlarimiz, suhbatlarimiz va mehrga to‘la lahzalarimiz bo‘lishi mumkin.

oilaviy qadriyatlarbobo va buvilarmehr-oqibat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ota-onangizga bugun vaqt ajrating: oddiy kechki ovqatning katta qadriOta-onangizga bugun vaqt ajrating: oddiy kechki ovqatning katta qadri12 oktabr 08:05«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...11 sentabr 11:26Onaning oxirgi iltimosi: millioner o‘g‘il eshitgan gapidan keyin yig‘lab yubordiOnaning oxirgi iltimosi: millioner o‘g‘il eshitgan gapidan keyin yig‘lab yubordiBugun 09:22Kech bo‘lmasdan qadriga yeting: Yo‘qotish iztirobi va ota-ona mehrini eslatuvchi dil so‘zlariKech bo‘lmasdan qadriga yeting: Yo‘qotish iztirobi va ota-ona mehrini eslatuvchi dil so‘zlari13 oktabr 19:3820 sentyabr — Ayollarni qadrlash kuni: oila baxti va muhabbatning noyob bayrami!20 sentyabr — Ayollarni qadrlash kuni: oila baxti va muhabbatning noyob bayrami!20 sentabr 12:43Bugun Ota-onalar kuni, ularga aytiladigan eng muhim so‘zlar borBugun Ota-onalar kuni, ularga aytiladigan eng muhim so‘zlar bor7 oktabr 09:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi