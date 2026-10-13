Ukasi mag‘lub bo‘lganidan keyin musobaqada odam o‘ldirgan erkak 18 yilga qamaldi

·66·Jamiyat
Ukasi mag‘lub bo‘lganidan keyin musobaqada odam o‘ldirgan erkak 18 yilga qamaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Surxondaryo viloyatida kurash musobaqasi paytida ukasining mag‘lub bo‘lganidan jahl chiqqan Doston Jabborov Nizomiddin Cho‘tboyevni pichoqlab o‘ldirgani uchun 18 yilga ozodlikdan mahrum etildi.
  • Doston Jabborov 2026 yil 9 may kuni Denov tumanidagi Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot texnikumi hududida o‘tkazilgan mus

Surxondaryo viloyatida kurash musobaqasi paytida Nizomiddin Cho‘tboyevni pichoqlab o‘ldirgan Doston Jabborov 18 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Fojia ukasining bellashuvda mag‘lub bo‘lganidan keyin boshlangan janjallar bilan bog‘liq. Bu haqda QALAMPIR.UZ sud hujjatlariga tayanib xabar berdi.

Sud materiallariga ko‘ra, 1997 yilda tug‘ilgan Doston Jabborov 2026 yil 9 may kuni Denov tumanidagi “Yangiariq” mahallasida joylashgan Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot texnikumi hududida o‘tkazilgan kurash musobaqasini tomosha qilishga borgan. Bellashuvda uning ukasi Bo‘stonbek Jabborov Ayubxon Hurramovga mag‘lub bo‘lgan. Bu holat Dostonning jahlini chiqargan va u musobaqa maydonini tark etgan.

Biroq keyinchalik u taksi haydovchisidan musobaqa hududida otasi Asl Xudoyqulov bilan Ayubxon Hurramovning otasi Nizomiddin Cho‘tboyev o‘rtasida tortishuv kelib chiqqanini eshitgan. Bu xabardan g‘azablangan Doston yaqindagi oziq-ovqat do‘konidan oshxona pichog‘ini olib, kurash maydoniga qaytgan.

U yerda Doston Jabborov Nizomiddin Cho‘tboyevga ikki nafar guvohning ko‘z o‘ngida to‘rt marta pichoq urgan. Atrofdagilar ularni ajratib olganiga qaramay, jabrlanuvchining hayotini saqlab qolishning iloji bo‘lmagan. Nizomiddin Cho‘tboyev Denov tuman tibbiyot birlashmasining jonlantirish bo‘limida vafot etgan.

Mazkur jinoyat ishi 8 oktyabr kuni Jinoyat ishlari bo‘yicha Qumqo‘rg‘on tuman sudida ko‘rib chiqilgan. Sud jarayonida Doston Jabborov o‘z aybiga iqror bo‘lgan.

Sud hukmi bilan u Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi «j» va «l» bandlarida nazarda tutilgan qasddan odam o‘ldirish jinoyatini sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Unga 18 yillik ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanib, jazoni umumiy tartibli koloniyada o‘tash belgilangan.

Doston JabborovNizomiddin Cho‘tboyevSurxondaryo viloyatiKurash musobaqasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buxoroda ota-onasini yoqib yuborishga uringan erkak 15 yil 6 oyga qamaldiBuxoroda ota-onasini yoqib yuborishga uringan erkak 15 yil 6 oyga qamaldi2 oktabr 16:30Fargʻonada alimentdan qochib ayoli va qizini oʻldirgan erkak 19 yilga qamaldiFargʻonada alimentdan qochib ayoli va qizini oʻldirgan erkak 19 yilga qamaldi4 may 13:48Toshkent shahrida 5 oylik chaqalog‘ini urib o‘ldirgan 29 yoshli erkak 16 yilga qamaldiToshkent shahrida 5 oylik chaqalog‘ini urib o‘ldirgan 29 yoshli erkak 16 yilga qamaldi27 iyul 12:53Nishonda xotinini kaltaklagan erkak ikki yilga qamaldi (video)Nishonda xotinini kaltaklagan erkak ikki yilga qamaldi (video)26 sentabr 12:46Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)11 iyul 17:36Andijonda xotinini maktabda o‘ldirgan erkakka 19 yil jazo berildiAndijonda xotinini maktabda o‘ldirgan erkakka 19 yil jazo berildi6 iyul 18:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?