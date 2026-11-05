Xotinini bo‘g‘ib o‘ldirib, 2 yoshli qizining jasadini yashirgan erkak umrbod qamaldi

·56·Jamiyat
Xotinini bo‘g‘ib o‘ldirib, 2 yoshli qizining jasadini yashirgan erkak umrbod qamaldi

Toshkent viloyatining Yangiyo‘l shahrida xotini va uch yoshga to‘lmagan qizini o‘ldirgan erkak umrbod ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda Repost xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, 7 iyun kuni ertalab soat 06:00 atrofida 27 yoshli Habibullo Qobilov mast holda uyiga kelib, 24 yoshli turmush o‘rtog‘ini bo‘g‘ib o‘ldirgan. Shundan so‘ng u qiziga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etib, uning ham hayotiga nuqta qo‘ygan.

Erkak jinoyat izlarini yashirish maqsadida qizining jasadini sport sumkasiga solib, Toshkent shahrida yashovchi otasining uyiga olib borgan va hovlidagi hojatxonaga tashlagan.

8 iyun kuni Yangiyo‘ldagi xonadonlardan birida 24 yoshli ayolning tan jarohatlari bilan jasadi topilgan. Qizaloqning jasadi esa erkak qo‘lga olinganidan keyin aniqlangan.

Yangiyo‘l shahar jinoyat ishlari bo‘yicha sudi Habibullo Qobilovni sodir etilgan jinoyatlarda aybdor deb topib, unga umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi.

Yangiyo‘lHabibullo QobilovJinoyat ishlari bo‘yicha sudUmrbod ozodlikdan mahrum qilish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

G‘uzorda ayol va to‘rt farzandini tiriklayin yoqib yuborgan erkak umrbod qamaldiG‘uzorda ayol va to‘rt farzandini tiriklayin yoqib yuborgan erkak umrbod qamaldi2 noyabr 13:55Namanganda erini o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol va uning jazmani panjara ortiga ravona bo‘ldiNamanganda erini o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol va uning jazmani panjara ortiga ravona bo‘ldi18 sentabr 23:12Yangiyo‘lda issiqxonada kannabis yetishtirgan shaxs aniqlandiYangiyo‘lda issiqxonada kannabis yetishtirgan shaxs aniqlandi8 iyul 10:19«Xavfsiz va sog‘lom yurt» tadbirlarida bir qator jinoiy holatlar fosh etildi«Xavfsiz va sog‘lom yurt» tadbirlarida bir qator jinoiy holatlar fosh etildi6 iyul 14:23Yangiyo‘lda erkak homilador turmush o‘rtog‘ini pichoqladiYangiyo‘lda erkak homilador turmush o‘rtog‘ini pichoqladi6 iyun 20:20Qizini kambag‘al yigitga bermagan ota yillar o‘tib eng katta xatosini angladiQizini kambag‘al yigitga bermagan ota yillar o‘tib eng katta xatosini angladi31 oktabr 22:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi