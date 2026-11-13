Qo‘qonda mastlik ortidan janjal qotillik bilan yakunlandi: 66 yoshli erkak 13 yilga qamaldi

1 daqiqa o'qish36
Qo‘qonda mastlik ortidan janjal qotillik bilan yakunlandi: 66 yoshli erkak 13 yilga qamaldi

Farg‘ona viloyatining Qo‘qon shahrida 66 yoshli erkak birga spirtli ichimlik iste’mol qilgan tanishini temir lom bilan urib o‘ldirdi. Sud hukmiga ko‘ra, u 13 yilga ozodlikdan mahrum etilgan.

Bu haqda Oliy sud Jamoatchilik bilan aloqalar markazi bosh konsultanti Aziz Abidov o‘zining Telegram-kanalida ma’lum qilgan.

Qayd etilishicha, voqea joriy yilning 4 aprel kuni soat 18:00 atrofida sodir bo‘lgan. Shu kuni ikki tanish sudlanuvchining xonadonida birga spirtli ichimlik iste’mol qilgan. Mastlik oqibatida ular o‘rtasida og‘zaki janjal kelib chiqqan. Janjal vaqtida jabrlanuvchi sudlanuvchining yuziga bir necha marta urgan.

Shundan so‘ng 66 yoshli erkak hovlidagi temir lomni olib, yashash xonasida uxlab yotgan tanishining yuzi, boshi va tanasining boshqa qismlariga bir necha bor zarba bergan. Olingan jarohatlar oqibatida jabrlanuvchi vafot etgan.

Mazkur jinoyat ishi Qo‘qon shahar jinoyat ishlari bo‘yicha sudida ko‘rib chiqilgan. Sudlanuvchi aybiga to‘liq iqror bo‘lgan. Sud to‘plangan dalillar asosida uning aybini tasdiqlagan.

Sud hukmi bilan erkak qasddan odam o‘ldirishda aybdor deb topilib, 13 yilga ozodlikdan mahrum etilgan.

Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari