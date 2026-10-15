Pul bo‘lsa — chapak, bo‘lmasa — elak: Omad ketganda yaqinlar va do‘stlar nega yuz o‘giradi?

·56·Jamiyat
Pul bo‘lsa — chapak, bo‘lmasa — elak: Omad ketganda yaqinlar va do‘stlar nega yuz o‘giradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Moliyaviy qiyinchiliklar boshlanganda, ko‘pchilik insonlar ruhiy holat bilan qiziqmay, balki berilgan qarzlar yoki mayda yaxshiliklar uchun minnat qila boshlaydi.
  • Kechagi «jo‘ralar» esa choyxona va to‘y-ma’rakalardan chetlatib, muomala va e’tiborning sovishiga sabab bo‘ladi.
  • Omadsizlik va bepullik hayotdagi soxta insonlarni aniqlashda eng yaxshi vosita bo‘lib, kim chin do‘st, kim manfaat sherigi ekanligini ko‘rsatadi.

Hayot doimo bir tekis va farovon kunlardan iborat emas. Omad kulib boqqanda, cho‘ntak to‘la pul va martaba bo‘lganida insonning atrofida «sodiq do‘stlar», xushomadgo‘y oshnalar va mehribon qarindoshlar girdikapalak bo‘lishi tabiiy hol. Biroq erkak kishi uchun haqiqiy do‘stlik, qarindoshlik va sadoqat sinovi aynan kutilmaganda omad yuz o‘girib, moliyaviy qiyinchilik boshlanganda yuzaga chiqadi.

Xalq orasida yurgan mashhur she’riy misralarda erkakning cho‘ntagi bo‘shab, omadi ketgan lahzalardagi achchiq haqiqat shunday tasvirlanadi:

Ahvol emas, qarzlar so‘ralar,

Minnat uchun yoni o‘ralar,

Choyxonaga aytmas jo‘ralar —

Puli bo‘lmay qolsa erkakni.

Yaqinlari sizlamay qo‘yar,

Maqtov aytib so‘zlamay qo‘yar,

Qarindoshlar izlamay qo‘yar —

Puli bo‘lmay qolsa erkakni...

Niqoblar yechilganda: Nima uchun atrofdagilar o‘zgaradi?

Ushbu misralar shunchaki she’r emas, balki minglab erkaklarning boshidan o‘tgan hayotiy manzaradir:

  • Hol-ahvol emas, qarz da’vosi: Omadsizlik pallasida ko‘pchilik insonning ruhiy ahvoli bilan qiziqmaydi; aksincha, berilgan ozgina qarz yoki qilingan mayda yaxshiliklar minnat bilan yuziga solina boshlaydi;

  • Davralardan chetlatish: Kechagina bir dasturxonda o‘tirib, qalin oshnalikni da’vo qilgan «jo‘ralar» erkakni choyxona va to‘y-ma’rakalarga chaqirmay, chetlab o‘tishni boshlaydi;

  • Muomala va e’tiborning sovishi: Pul yo‘qolishi bilan hurmat-ehtirom susayadi, yaqinlar orasidagi samimiy «siz»lar sovuq ohangga aylanadi, uzoq-yaqin qarindoshlar esa ko‘chada ko‘rganda ham o‘zini ko‘rmaslikka olishga urinadi.

Tanholik — sinish emas, o‘zlikni qayta kashf etish davri

Boshi egilib, uyda yoki ko‘cha-kuyda yolg‘iz qolgan erkak obrazi umidsizlik ramzi emas, balki ulkan kuch to‘plash lahzasidir:

  • Hayotning eng shafqatsiz «filtri»: Omadsizlik va bepullik hayotdagi soxta insonlarni chig‘iriqdan o‘tkazib beruvchi eng yaxshi vositadir. Kim chin do‘st, kim shunchaki manfaat sherigi ekani aynan shu pallada ayon bo‘ladi;

  • Erkakcha sabr va yangidan boshlash kuchi: Har bir kuchli inson hayotida yiqilishlar, pasayishlar bo‘ladi. Eng asosiysi — bunday vaziyatda ruhan tushkunlikka tushmasdan, soxta hamdardlikka muhtoj bo‘lmay, yana o‘z kuchiga suyanib oyoqqa turishdir.

Hayotning qoidasi oddiy: qiyinchilik abadiy emas. Sabr bilan kurashib, qaytadan omadini topgan mard inson nafaqat o‘z martabasini tiklaydi, balki bundan keyin hech qachon qalbaki xushomadlar va manfaatli mehribonliklarga aldanmaydi.

psixologiyahayotiy saboqlarshaxsiy rivojlanishijtimoiy munosabatlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shaxsiy kuchni saqlab qolish va muvaffaqiyatga erishishning 10 ta temir qoidasi!Shaxsiy kuchni saqlab qolish va muvaffaqiyatga erishishning 10 ta temir qoidasi!9 sentabr 17:18Energiya va motivatsiyani qanday oshirish mumkin? Ruhiyatni ko‘taruvchi amaliy qadamlarEnergiya va motivatsiyani qanday oshirish mumkin? Ruhiyatni ko‘taruvchi amaliy qadamlar11 oktabr 09:10Butun hayotingiz film bo‘lib namoyish etilsa, uni oilaviy davrada ko‘ra olarmidingiz?Butun hayotingiz film bo‘lib namoyish etilsa, uni oilaviy davrada ko‘ra olarmidingiz?20 sentabr 10:02Ijtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi yangi yechim: MeBeMe ilovasi taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi yangi yechim: MeBeMe ilovasi taqdim etildi23 iyul 20:5710 sentyabr — yaqinlar qadrini yana bir bor eslash kuni: bugun kim bilan diydorlashasiz?10 sentyabr — yaqinlar qadrini yana bir bor eslash kuni: bugun kim bilan diydorlashasiz?10 sentabr 08:23Sitora Farmonovadan davra o‘rtasida shov-shuvli harakat: Bu qanday sinoat bo‘ldi? (video)Sitora Farmonovadan davra o‘rtasida shov-shuvli harakat: Bu qanday sinoat bo‘ldi? (video)11 sentabr 17:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?