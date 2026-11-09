Millionlar baxt bermaganda: Nima uchun xasislik insonni umrbod qashshoqlikda ushlab turadi?

·33·Foydali
Millionlar baxt bermaganda: Nima uchun xasislik insonni umrbod qashshoqlikda ushlab turadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tejamkorlik niqobi ostidagi xasislik insonni katta kapitalga emas, balki surunkali ruhiy va moddiy qashshoqlikka yetaklaydi.
  • Investitsiya va tavakkaldan qo‘rqish, kambag‘allik tafakkuri hamda ijtimoiy aloqalarning uzilishi moliyaviy rivojlanishni to‘xtatib qo‘yadi.
  • O‘zini va yaqinlarini eng zarur ehtiyojlardan mahrum qilgan shaxs jamg‘armaga ega bo‘lsa-da, yashash sifati bo‘yicha nochor qatlamdan farq qilmaydi.

Ko‘pchilik orasida shunday bir qarash bor: «Qancha kam sarflasang, shuncha tez boyib ketasan». Biroq real moliyaviy tahlillar, biznes amaliyoti va psixologiya buning mutlaq aksini ko‘rsatmoqda. Tejamkorlik niqobi ortiga yashiringan xasislik aslida insonni katta kapitalga emas, balki surunkali ruhiy va moddiy qashshoqlikka olib boradi.

Bank hisobida ma’lum miqdorda mablag‘ bo‘lishi mumkin, ammo bu hali chinakam to‘kinlikni anglatmaydi. Nima uchun xasislik yo‘lini tanlagan erkak hech qachon yuqori darajaga chiqa olmaydi? Buning zamirida 5 ta muhim hayotiy va psixologik sabab yotadi.

Xasislik nega moliyaviy tuzoqqa aylanadi?

Moliyaviy oqimlarni to‘xtatib qo‘yuvchi va rivojlanishni bo‘g‘uvchi asosiy omillar:

  • Investitsiya va tavakkaldan qo‘rqish:

    Boylik pul yig‘ib, uni ko‘rpa tagiga yashirish bilan emas, balki kapitalni to‘g‘ri aylantirish va yangi imkoniyatlarga sarmoya kiritish bilan yaratiladi. Xasis odam o‘z bilimiga, sog‘lig‘iga, biznes g‘oyalariga yoki yangi loyihalarga mablag‘ ajratishdan qo‘rqadi. Sarmoya kiritmagan va tavakkal qilmagan inson esa katta dividendlarga hech qachon erisha olmaydi;

  • Kambag‘allik tafakkuri:

    Baxil insonning ongi doimo yagona qo‘rquv — «pulim tugab qoladi, kamayib ketadi» degan fikr bilan band bo‘ladi. Bunday tor qarash insonni yangi bozorlarni ko‘rishdan to‘sadi. U bor pulni qanday qilib ikki barobar ko‘paytirish haqida emas, borini qanday asrab qolish haqida bosh qotirib, kunini mayda hisob-kitoblarga sarflaydi;

  • Ijtimoiy kapital va ishonchning yo‘qolishi:

    Yirik loyihalar va yuqori daromad har doim kuchli jamoa, hamkorlik hamda keng aloqalar (networking) natijasida yuzaga keladi. Oilasiga, jamoasiga yoki do‘stlariga hatto oddiy vaziyatlarda saxiylik qila olmagan inson atrofidagi hurmat va ishonchni yo‘qotadi. Yonida sadoqatli hamkorlari qolmagan yakka odam esa katta biznesda uzoqqa bora olmaydi;

  • Energiya va imkoniyatlarning yopilishi:

    Pul — bu doimiy harakatdagi vosita. Uni muomaladan uzib qo‘yish yangi imkoniyatlar eshigini yopadi. Moliyaviy muvaffaqiyat va yangi yirik shartnomalar odatda resurslarni to‘g‘ri taqsimlaydigan, o‘z ishiga va odamlarga jasurlik bilan sarmoya kirita oladiganlarga kulib boqadi;

  • Ma’naviy qashshoqlik va past hayot sifati:

    Baxt, salomatlik, xotirjamlik va yaqinlarning quvonchi bo‘lmagan hayotda qog‘oz pullar o‘z qiymatini yo‘qotadi. O‘zini va oilasini eng kerakli ehtiyojlardan mahrum qilib yashaydigan erkak moddiy jihatdan jamg‘armaga ega bo‘lsa-da, yashash sifati bo‘yicha jamiyatning eng nochor qatlamidan farq qilmay qoladi.

Tejamkorlik va xasislik: Nozik chegara qayerda?

Aql bilan qilingan tejamkorlik va strategik rejalashtirish — yuksak madaniyat hamda moliyaviy savodxonlik belgisidir. Biroq bu tushuncha xasislikka aylanganda, inson rivojlanishdan butunlay to‘xtaydi.

Mezon

Oqilona tejamkorlik

Surunkali xasislik

Asosiy maqsad

Kelajakdagi katta loyihalarga kapital yig‘ish

Pulni yo‘qotib qo‘yishdan qo‘rqish

O‘ziga sarmoya

Bilim, sog‘liq va komfortga pul ayamaydi

Shaxsiy rivojlanish va salomatlikka ham sarflamaydi

Munosabat

Hamkorlar va oilaga hurmat, munosib taqdirlash

Har bir tiyin uchun tortishuv va muhtoj qilib qo‘yish

Psixologiya

«Qanday qilib ko‘proq topishim mumkin?»

«Qanday qilib hech narsa sarflamasam bo‘ladi?»

Chinakam to‘kin hayotga erishish isrofgar bo‘lishni emas, balki oqilona saxiy, o‘z imkoniyatlariga ishonadigan va pulni inson hayotini yaxshilashga xizmat qildiradigan moliyaviy erkinlikni talab qiladi.

Moliyaviy savodxonlikShaxsiy rivojlanishPsixologiyaBiznes strategiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?25 oktabr 14:42Pul barakasi farzandlar uchun ota, ayollar uchun erga bo‘lgan munosabatga bevosita bog‘liqPul barakasi farzandlar uchun ota, ayollar uchun erga bo‘lgan munosabatga bevosita bog‘liq25 oktabr 18:5430 yoshdan keyin anglab yetiladigan va dunyoqarashni butkul o‘zgartiruvchi achchiq haqiqatlar30 yoshdan keyin anglab yetiladigan va dunyoqarashni butkul o‘zgartiruvchi achchiq haqiqatlar29 oktabr 17:41Biz qadriga yetmaydigan baxt: O‘ylagandan ko‘ra ancha boy ekanimizni anglatuvchi 10 ta belgiBiz qadriga yetmaydigan baxt: O‘ylagandan ko‘ra ancha boy ekanimizni anglatuvchi 10 ta belgi26 oktabr 09:10Pul bo‘lsa — chapak, bo‘lmasa — elak: Omad ketganda yaqinlar va do‘stlar nega yuz o‘giradi?Pul bo‘lsa — chapak, bo‘lmasa — elak: Omad ketganda yaqinlar va do‘stlar nega yuz o‘giradi?15 oktabr 13:41Pul sanash kayfiyatga ta’sir qiladimi? Olimlar nima deydiPul sanash kayfiyatga ta’sir qiladimi? Olimlar nima deydi3 oktabr 21:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Oddiy «V» ishorasi ortida qanday xavf yashiringan?
Oddiy «V» ishorasi ortida qanday xavf yashiringan?
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
2026 yilning eng mashhur so‘zi e’lon qilindi
2026 yilning eng mashhur so‘zi e’lon qilindi