Hayotda ko‘p narsa aksincha ishlaydi: nazorat, g‘azab va qarorlar haqida muhim xulosalar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hayotdagi ko‘plab qonuniyatlar odatiy mantiqqa teskari ishlaydi, shuning uchun vaziyatlarga xotirjam va sodda qarash muammolarni hal qilishga yordam beradi.
- Boshqalarning gapi yoki xatti-harakati ko‘pincha ularning o‘z ichki dunyosini aks ettiradi, shuning uchun g‘azablanish o‘rniga o‘z ichki kechinmalarga e’tibor qaratish lozim.
Kundalik hayotda ko‘pchilik uringani sari charchaydigan va tushunmovchiliklarga duch keladigan vaziyatlarda aslida sabab boshqa joyda yotadi: hayotning ko‘p qonunlari biz o‘ylagan mantiqqa teskari ishlaydi. Shu qoidalarni anglash vaziyatlarga xotirjam va sodda qarashga yordam beradi.
1. Boshqalarning gapi va bizni g‘azablantiradigan holatlar
Boshqalardan o‘zimiz haqimizda eshitadigan ko‘plab gaplar aslida biz haqimizda emas, balki o‘sha insonlarning ichki dunyosi, qarashlari va holati haqida bo‘ladi. Xuddi shunday, boshqalar haqidagi fikrlarimiz ham ko‘pincha o‘z kechinmalarimiz bilan bog‘liq.
Biron inson bizni qanchalik qattiq g‘azablantirsa yoki asabimizga tegsa, bu vaziyatda tashqariga emas, o‘z ichimizga qarash muhim: qaysi nuqta bizni bunchalik ta’sirlantirmoqda?
2. Nazorat va qo‘yib yuborish
Hamma narsani qattiq ushlab turish va to‘liq nazorat qilishga urinish odatda beqarorlik va tartibsizlikni kuchaytiradi. Aksincha, ortiqcha zo‘riqishni kamaytirib, vaziyatni qo‘yib yuborganda va xotirjamlik saqlanganda, ko‘p masalalar o‘z o‘rniga tushadi.
3. Qarorlar va berish qonuni
Qarorlar: Eng muhim qarorlar ko‘pincha bir soniyada tug‘iladi, yillab o‘ylab yurilgan masalalarning javobi esa odamning o‘ziga allaqachon ma’lum bo‘ladi.
Berish va ushlab qolish: Berish orqali ko‘proq narsa qaytadi, qo‘rquv bilan ushlab qolish esa yo‘qotishlarga olib keladi.
Holat
Odatdagi tasavvur
Teskari (amaliy) mantiq
Nazorat
Qattiq nazorat tartib beradi
Ortiqcha nazorat zo‘riqish va tartibsizlikni oshiradi
Kuch va ojizlik
Kuchli ko‘rinish — ustunlik
Ojizlikni tan olish — haqiqiy jasorat
Katta maqsad
Birinchi qadam ham ulkan bo‘lishi kerak
Birinchi qadam qanchalik kichik va oddiy bo‘lsa, shuncha yaxshi
Muhim haqiqat
Haqiqat faqat murakkab joyda
Eng muhim narsalar oddiy va yuzada
4. Kuch, og‘ir kunlar va katta rejalar
Tashqaridan juda kuchli va mag‘lubiyatsiz ko‘rinadigan odam ortida ko‘pincha ichki qo‘rquv yashiringan bo‘ladi. O‘z ojizligini tan ola bilgan inson esa haqiqatan ham jasur sanaladi.
Qiyin va og‘ir kunlarda yoningda haqiqiy yaqinlar qoladi, muvaffaqiyat paytida esa vaqtinchalik hamrohlar ko‘p bo‘ladi. Reja qanchalik katta bo‘lsa, birinchi qadamlar shunchalik kichik va oddiy bo‘lishi kerak. Eng muhim narsalar oddiy va yuzada turadi, ortiqcha murakkablik esa ko‘pincha begona va keraksizdir.
Sizningcha, ushbu qoidalardan qaysi biri kundalik hayotda eng ko‘p unutiladi va amalda eng yaxshi ishlaydi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…