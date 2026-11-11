Boshqalar siz bilan hisoblashishini istasangiz, bu 8 ta odatni zudlik bilan to‘xtating!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jamiyatda va shaxsiy munosabatlarda hurmat qozonish uchun inson o‘zini tutish va qadr-qimmatini baholash bilan bog‘liq 8 ta muhim odatdan voz kechishi kerak.
- Ushbu qoidalarga ko‘ra, o‘zini keraksiz joyga tiqishtirmaslik, boshqalarning kutilmalari bilan yashamaslik hamda qadrlamaydigan insonlarga vaqt sarflamaslik lozim.
Har bir inson jamiyatda, oila va ishxonada o‘ziga nisbatan hurmat va e’tibor bo‘lishini istaydi. Biroq boshqalarning bizga bo‘lgan munosabati ko‘p jihatdan o‘zimizni qanday tutganimiz va o‘z qadrimizni qay darajada baholashimizga bog‘liq. Taqdim etilgan mazmunli qoidalar orqali inson o‘z shaxsiy chegaralarini himoya qilishi va atrofdagilarning haqiqiy hurmatiga sazovor bo‘lishi mumkin bo‘lgan 8 ta muhim qadamni ko‘rib chiqamiz.
Hurmat qozonish va o‘zni anglashning asosiy tamoyillari
Quyidagi jadvalda jamiyatda va shaxsiy munosabatlarda hurmatni oshiruvchi asosiy qoidalar jamlangan:
T/r
Hurmat qozonish qoidasi
Qisqacha mazmuni va izoh
1
O‘zingizni tiqishtirishni to‘xtating
Sizni kutmagan yoki istamagan joyda doimiy ravishda o‘zingizni eslatavermang.
2
Arzon narsalarga rozi bo‘lmang
O‘zingiz haqiqiy loyiq bo‘lgan narsadan kamroqqa yoki past munosabatga ko‘nmang.
3
O‘zgalarning kutilmalari bilan yashamang
Hammaning ham fikriga moslashishga urinish shart emas, o‘z yo‘lingizda bo‘ling.
4
Sizni qadrlamaydiganlarga vaqt sarflamang
E’tiboringiz va vaqtingizni faqat sizni qadrlaydigan insonlarga bag‘ishlang.
5
Sizni tanlamaganlarning ortidan yugurmang
Kimdir sizni rad etgan bo‘lsa, uni ortidan majburan qadam tashlamang.
6
Hayotingizni boshqaruviga yo‘l qo‘ymang
O‘z hayotingiz va qarorlaringizning egasi o‘zingiz bo‘ling.
7
Mashmasha va g‘iybatlarga aralashmang
Bema’ni gap-so‘zlar va intrigalardan o‘zingizni chetga olib yuring.
8
Sizga qo‘ng‘iroq qilishmasa — yopishmang
Munosabatlarda bir tomonlama tashabbus ko‘rsatishdan to‘xtang.
«Inson o‘z qadrini anglab yetmaguncha, boshqalardan hurmat kutishga haqqi yo‘q. O‘z-o‘zini hurmat qilish boshqalarning ham sizga nisbatan munosabatini o‘zgartiradi».
Shaxsiy chegaralarning ahamiyati
Yuqoridagi qoidalarga amal qilish kishining ichki xotirjamligi va o‘z-o‘ziga bo‘lgan ishonchini mustahkamlaydi. Ko‘p hollarda insonlar o‘z vaqtini va hissiyotlarini qadrlamasliklari tufayli boshqalarning hurmatini yo‘qotadilar. O‘z chegaralaringizni himoya qilishni o‘rganish, «yo‘q» deya olish va faqat sizni qadrlaydigan muhitda qolish sog‘lom psixologik muhitning garovidir.
Siz ushbu qoidalardan qay biriga amal qilishda qiynalasiz va qaysi biri hayotingizda eng muhim deb o‘ylaysiz? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…