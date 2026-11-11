Boshqalar siz bilan hisoblashishini istasangiz, bu 8 ta odatni zudlik bilan to‘xtating!

1 daqiqa o'qish0
Boshqalar siz bilan hisoblashishini istasangiz, bu 8 ta odatni zudlik bilan to‘xtating!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jamiyatda va shaxsiy munosabatlarda hurmat qozonish uchun inson o‘zini tutish va qadr-qimmatini baholash bilan bog‘liq 8 ta muhim odatdan voz kechishi kerak.
  • Ushbu qoidalarga ko‘ra, o‘zini keraksiz joyga tiqishtirmaslik, boshqalarning kutilmalari bilan yashamaslik hamda qadrlamaydigan insonlarga vaqt sarflamaslik lozim.

Har bir inson jamiyatda, oila va ishxonada o‘ziga nisbatan hurmat va e’tibor bo‘lishini istaydi. Biroq boshqalarning bizga bo‘lgan munosabati ko‘p jihatdan o‘zimizni qanday tutganimiz va o‘z qadrimizni qay darajada baholashimizga bog‘liq. Taqdim etilgan mazmunli qoidalar orqali inson o‘z shaxsiy chegaralarini himoya qilishi va atrofdagilarning haqiqiy hurmatiga sazovor bo‘lishi mumkin bo‘lgan 8 ta muhim qadamni ko‘rib chiqamiz.

Hurmat qozonish va o‘zni anglashning asosiy tamoyillari

Quyidagi jadvalda jamiyatda va shaxsiy munosabatlarda hurmatni oshiruvchi asosiy qoidalar jamlangan:

T/r

Hurmat qozonish qoidasi

Qisqacha mazmuni va izoh

1

O‘zingizni tiqishtirishni to‘xtating

Sizni kutmagan yoki istamagan joyda doimiy ravishda o‘zingizni eslatavermang.

2

Arzon narsalarga rozi bo‘lmang

O‘zingiz haqiqiy loyiq bo‘lgan narsadan kamroqqa yoki past munosabatga ko‘nmang.

3

O‘zgalarning kutilmalari bilan yashamang

Hammaning ham fikriga moslashishga urinish shart emas, o‘z yo‘lingizda bo‘ling.

4

Sizni qadrlamaydiganlarga vaqt sarflamang

E’tiboringiz va vaqtingizni faqat sizni qadrlaydigan insonlarga bag‘ishlang.

5

Sizni tanlamaganlarning ortidan yugurmang

Kimdir sizni rad etgan bo‘lsa, uni ortidan majburan qadam tashlamang.

6

Hayotingizni boshqaruviga yo‘l qo‘ymang

O‘z hayotingiz va qarorlaringizning egasi o‘zingiz bo‘ling.

7

Mashmasha va g‘iybatlarga aralashmang

Bema’ni gap-so‘zlar va intrigalardan o‘zingizni chetga olib yuring.

8

Sizga qo‘ng‘iroq qilishmasa — yopishmang

Munosabatlarda bir tomonlama tashabbus ko‘rsatishdan to‘xtang.

«Inson o‘z qadrini anglab yetmaguncha, boshqalardan hurmat kutishga haqqi yo‘q. O‘z-o‘zini hurmat qilish boshqalarning ham sizga nisbatan munosabatini o‘zgartiradi».

Shaxsiy chegaralarning ahamiyati

Yuqoridagi qoidalarga amal qilish kishining ichki xotirjamligi va o‘z-o‘ziga bo‘lgan ishonchini mustahkamlaydi. Ko‘p hollarda insonlar o‘z vaqtini va hissiyotlarini qadrlamasliklari tufayli boshqalarning hurmatini yo‘qotadilar. O‘z chegaralaringizni himoya qilishni o‘rganish, «yo‘q» deya olish va faqat sizni qadrlaydigan muhitda qolish sog‘lom psixologik muhitning garovidir.

Siz ushbu qoidalardan qay biriga amal qilishda qiynalasiz va qaysi biri hayotingizda eng muhim deb o‘ylaysiz? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Foydali yangiliklari