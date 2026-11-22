Pul zavqlanish va minnatdorchilik energiyasiga keladimi? Moliyaviy o‘sishning asl formulasi
So‘nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlar va motivatsion chiqishlarda «Pul zavqlanish, rohatlanish va minnatdorchilik energiyasiga keladi» degan fikr tez-tez uchraydi. Bu qarashda hayotiy va psixologik jihatdan ma’lum ma’no bor, biroq uni o‘z-o‘zidan ishlaydigan «ilmiy qonun» sifatida qabul qilish to‘g‘ri emas.
Aslida bu holatni boshqacharoq ifodalash mumkin: inson o‘z hayotidan zavqlanib, bor imkoniyatlarini qadrlab va minnatdorchilik bilan yashagan holda ham daromadini ko‘paytirishi mumkin. Chunki bunday ichki kayfiyat insonning fikrlashi, qabul qiladigan qarorlari va kundalik harakatlariga bevosita ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.
Uch tuyg‘uning psixologik asoslari
Bu yerda gap sehrli «energiya»dan ko‘ra, inson psixikasi va xulq-atvorining real mexanizmlari haqida bormoqda:
Zavqlanish insonni yangi g‘oyalar, imkoniyatlar va faoliyatga ochiq qiladi. O‘z ishidan zavq olgan odam unga ko‘proq kuch, e’tibor va ijodiy yondashuv beradi.
Rohatlanish doimiy xavotir va shoshma-shosharlikni kamaytirishga yordam beradi. Xotirjam inson esa moliyaviy qarorlarni ham vahimasiz, puxtaroq qabul qiladi.
Minnatdorchilik insonga bor imkoniyatlarini ko‘rish, hayotidagi ijobiy jihatlarni qadrlash va o‘zini doimiy yetishmovchilik holatida his qilmaslikka ko‘maklashadi.
Faqat kayfiyat yetarlimi?
Muhim jihat shundaki, pul faqat ijobiy kayfiyat orqali kelmaydi. Moliyaviy barqarorlik va o‘sish quyidagi real omillar bilan ham chambarchas bog‘liq:
bilim va kasbiy mahorat;
tizimli mehnat va intizom;
bozorda talab mavjud bo‘lgan mahsulot yoki xizmat yaratish;
moliyaviy savodxonlik va to‘g‘ri qarorlar.
Omil
Inson va moliyaviy natijaga ta’siri
Minnatdorchilik
Ichki xotirjamlikni va bor imkoniyatlarni to‘g‘ri baholashni shakllantiradi
Zavqlanish
Harakatga ishtiyoq, ijodkorlik va yangi imkoniyatlarga ochiqlik beradi
Intizom va mehnat
G‘oya va ishtiyoqni real moliyaviy natijaga aylantiradi
Shu nuqtayi nazardan eng kuchli formula quyidagicha ko‘rinadi: minnatdorchilik — ichki xotirjamlikni, zavq — harakatga ishtiyoqni, intizom esa moliyaviy natijani shakllantiradi.
«Pulni quvib, hayotdan zavq olishni unutmang. Boringizni qadrlang, o‘zingiz sevgan ish bilan shug‘ullaning, imkoniyatlar yarating. Pul esa qiymat yaratgan insonning mehnati va to‘g‘ri qarorlari ortidan keladi».
Eng asosiysi, minnatdorchilikni «kam narsaga rozi bo‘lib, to‘xtab qolish» deb tushunmaslik kerak. Inson bugungi kunidan minnatdor bo‘lgan holda bundan-da yaxshiroq hayot va yuqoriroq marralarga intilishi mumkin — bu ikki tushuncha bir-biriga zid emas.
Sizningcha, moliyaviy muvaffaqiyatga erishishda ichki xotirjamlik va ishdan zavq olish muhimroqmi yoki qat’iy intizom va tizimli mehnat? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…