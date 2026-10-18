Ehsonni mensimagan “kichik tovlamachi”: qozog‘istonlik mehmonlar hayratda qoldi (video)

·84·Jamiyat
Ehsonni mensimagan “kichik tovlamachi”: qozog‘istonlik mehmonlar hayratda qoldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘istondan kelgan sayyohlar Toshkentda 5 ming so‘m ehson qilmoqchi bo‘lganlarida, voyaga yetmagan bola ulardan 100 ming so‘m talab qilib, haqoratlagan.
  • Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, ko‘pchilikning e’tiroziga sabab bo‘ldi.
  • Jamoatchilik bu kabi voqealar sayyohlik imidjiga putur yetkazishi va bolalar ortida uyushgan guruhlar turishi mumkinligidan xavotir bildirdi.
  • Huquq-tartibot idoralari ushbu holatni o‘rganib, tegishli choralar ko‘rishi talab etilmoqda.

Toshkent shahrining gavjum savdo rastalaridan birida yuz bergan ko‘ngilsiz holat tasvirlangan videolavha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keng muhokamalar va e’tirozlarga sabab bo‘lmoqda.

Qo‘shni Qozog‘istondan poytaxtimizga sayohatga kelgan mehmonlar ko‘chada pul so‘rab turgan voyaga yetmagan bolaga 5 ming so‘m ehson qilmoqchi bo‘lishganda, kutilmagan muomala va agressiyaga duch kelishdi.

«5 ming emas, 100 ming berasan!»: Voqea qanday yuz berdi?

Tasvirlarda bozor hududida ovqatlanayotgan sayyohlar yoniga kelgan bolaning o‘zini tutishi yaqqol ko‘rinadi:

  • Ehsonni rad etish: Qozog‘istonlik sayyohlar ko‘chada yurgan bolakayga yordam berish niyatida 5 000 so‘mlik kupyurani uzatishadi;

  • Katta summa talabi va norozilik: Bola ushbu pulni olishni istamay, namoyishkorona yuzini buradi va mehmonlardan 100 ming so‘m berishni talab qiladi;

  • So‘kinish va beodoblik: Sayyohlar bunday katta miqdordagi pulni berishdan bosh tortgach, voyaga yetmagan bola mehmonlarni turli haqoratli so‘zlar bilan so‘kib, qo‘l harakatlari orqali tajovuzkor munosabat ko‘rsatib ketgan;

  • Sayyohlarning hayrati: Kutilmagan muomaladan shok holatiga tushgan mehmonlar ushbu holatni telefon kamerasiga muhrlab, tarmoqlarga joylashgan.

Jamoatchilik e’tirozi: Bolalar ortida kimlar turibdi?

Mazkur voqea foydalanuvchilar orasida keskin tanqidlarga va jiddiy savollarga sabab bo‘ldi:

  • Sayyohlik imijiga zarba: Shahrimizga kelayotgan xorijlik sayyohlar qarshisida bunday holatlarning yuz berishi o‘zbek xalqining azaliy mehmondo‘stligi, madaniyati va shahar xavfsizligi imijiga jiddiy putur yetkazadi;

  • Ota-onalar va nazoratsizlik masalasi: Tarmoq kuzatuvchilari voyaga yetmagan bolaning bu qadar beodobligi va nazoratsiz ko‘chada tilanchilik bilan shug‘ullanishiga uning ota-onasi bevosita javobgar ekanini ta’kidlamoqda;

  • «Tilanchilik biznesi» xavfi: Ko‘pchilik bolalarning bunday «aniq taktika» bilan katta summalar talab qilishi ularning ortida ularni boshqarib turgan uchinchi shaxslar yoki uyushgan guruhlar turishi mumkinligidan dalolat berishini bildirmoqda.

Jamoatchilik faollari huquq-tartibot idoralari va voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspeksiyasidan mazkur holatni tezkorlik bilan o‘rganib, bolaning ota-onasiga nisbatan qonuniy choralar ko‘rishni talab qilmoqda.

Toshkent bozoriQozog‘istonlik sayyohlarbola talab qilgan pulToshkent video
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda sobiq sevgilisini shantaj qilgan tovlamachi qo‘lga olindi (video)Toshkentda sobiq sevgilisini shantaj qilgan tovlamachi qo‘lga olindi (video)5 oktabr 12:32Shilqimlikdan himoyalangan qizga solingan jarima bekor qilindiShilqimlikdan himoyalangan qizga solingan jarima bekor qilindi3 avgust 23:20Toshkentda yo‘l talashib janjal ko‘targan haydovchilar jazoga tortildi...Toshkentda yo‘l talashib janjal ko‘targan haydovchilar jazoga tortildi...13 iyun 17:12Toshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildiToshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildi10 sentabr 14:27O‘zbek yigit va niderlandiyalik qizning milliy to‘yi (video)O‘zbek yigit va niderlandiyalik qizning milliy to‘yi (video)17 avgust 11:38Andijonda haydovchi rulda uxlab qolib, Damas'ni ag‘darib yubordiAndijonda haydovchi rulda uxlab qolib, Damas'ni ag‘darib yubordiBugun 15:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?