Ehsonni mensimagan “kichik tovlamachi”: qozog‘istonlik mehmonlar hayratda qoldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘istondan kelgan sayyohlar Toshkentda 5 ming so‘m ehson qilmoqchi bo‘lganlarida, voyaga yetmagan bola ulardan 100 ming so‘m talab qilib, haqoratlagan.
- Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, ko‘pchilikning e’tiroziga sabab bo‘ldi.
- Jamoatchilik bu kabi voqealar sayyohlik imidjiga putur yetkazishi va bolalar ortida uyushgan guruhlar turishi mumkinligidan xavotir bildirdi.
- Huquq-tartibot idoralari ushbu holatni o‘rganib, tegishli choralar ko‘rishi talab etilmoqda.
Toshkent shahrining gavjum savdo rastalaridan birida yuz bergan ko‘ngilsiz holat tasvirlangan videolavha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keng muhokamalar va e’tirozlarga sabab bo‘lmoqda.
Qo‘shni Qozog‘istondan poytaxtimizga sayohatga kelgan mehmonlar ko‘chada pul so‘rab turgan voyaga yetmagan bolaga 5 ming so‘m ehson qilmoqchi bo‘lishganda, kutilmagan muomala va agressiyaga duch kelishdi.
«5 ming emas, 100 ming berasan!»: Voqea qanday yuz berdi?
Tasvirlarda bozor hududida ovqatlanayotgan sayyohlar yoniga kelgan bolaning o‘zini tutishi yaqqol ko‘rinadi:
Ehsonni rad etish: Qozog‘istonlik sayyohlar ko‘chada yurgan bolakayga yordam berish niyatida 5 000 so‘mlik kupyurani uzatishadi;
Katta summa talabi va norozilik: Bola ushbu pulni olishni istamay, namoyishkorona yuzini buradi va mehmonlardan 100 ming so‘m berishni talab qiladi;
So‘kinish va beodoblik: Sayyohlar bunday katta miqdordagi pulni berishdan bosh tortgach, voyaga yetmagan bola mehmonlarni turli haqoratli so‘zlar bilan so‘kib, qo‘l harakatlari orqali tajovuzkor munosabat ko‘rsatib ketgan;
Sayyohlarning hayrati: Kutilmagan muomaladan shok holatiga tushgan mehmonlar ushbu holatni telefon kamerasiga muhrlab, tarmoqlarga joylashgan.
Jamoatchilik e’tirozi: Bolalar ortida kimlar turibdi?
Mazkur voqea foydalanuvchilar orasida keskin tanqidlarga va jiddiy savollarga sabab bo‘ldi:
Sayyohlik imijiga zarba: Shahrimizga kelayotgan xorijlik sayyohlar qarshisida bunday holatlarning yuz berishi o‘zbek xalqining azaliy mehmondo‘stligi, madaniyati va shahar xavfsizligi imijiga jiddiy putur yetkazadi;
Ota-onalar va nazoratsizlik masalasi: Tarmoq kuzatuvchilari voyaga yetmagan bolaning bu qadar beodobligi va nazoratsiz ko‘chada tilanchilik bilan shug‘ullanishiga uning ota-onasi bevosita javobgar ekanini ta’kidlamoqda;
«Tilanchilik biznesi» xavfi: Ko‘pchilik bolalarning bunday «aniq taktika» bilan katta summalar talab qilishi ularning ortida ularni boshqarib turgan uchinchi shaxslar yoki uyushgan guruhlar turishi mumkinligidan dalolat berishini bildirmoqda.
Jamoatchilik faollari huquq-tartibot idoralari va voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspeksiyasidan mazkur holatni tezkorlik bilan o‘rganib, bolaning ota-onasiga nisbatan qonuniy choralar ko‘rishni talab qilmoqda.
Izohlar 0
…