Serjio Gor va Saida Mirziyoyeva mahalliy bozorni aylanishdi — diplomatiyadan holi muhit

·64·Jamiyat
Serjio Gor va Saida Mirziyoyeva mahalliy bozorni aylanishdi — diplomatiyadan holi muhit
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo‘yicha maxsus vakili Serjio Gor va O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Toshkentdagi mahalliy bozorlardan birini birgalikda ko‘zdan kechirishdi.
  • Serjio Gor ijtimoiy tarmoqlarda ushbu tashrifdan zavq olganini va O‘zbekistonga qaytganidan xursandligini bildirdi.
  • Ular oddiy fuqarolar singari bozorning jonli muhiti va milliy xo‘jalik mahsulotlari bilan tanishishdi.

AQSH Prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo‘yicha maxsus vakili Serjio Gorning O‘zbekistonga rasmiy va amaliy tashrifi nafaqat yuqori darajadagi muzokaralar, balki milliy koloritga boy norasmiy, samimiy uchrashuvlar bilan ham yodda qolmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva hamda Toshkentda tug‘ilgan amerikalik diplomat Serjio Gor poytaxtdagi mahalliy bozorlardan birini birgalikda ko‘zdan kechirishdi.

«Do‘stim Saida Mirziyoyeva bilan bozor aylanish menga zavq bag‘ishladi»

AQSH Prezidentining maxsus vakili ushbu tashrif taassurotlarini o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida samimiy tarzda o‘rtoqlashdi:

«O‘zbekistonga qaytganimdan juda xursandman! Do‘stim Saida Mirziyoyeva bilan mahalliy bozorni aylanish menga katta zavq bag‘ishladi», — deya yozib qoldirdi Serjio Gor.

Taqdim etilgan suratda har ikki rasmiy shaxsning mahalliy jonzotlar va qushlar (parandalar) bozori bo‘ylab erkin va samimiy kayfiyatda sayr qilayotganini ko‘rish mumkin. Ular oddiy fuqarolar singari bozorning jonli muhiti, milliy xo‘jalik mahsulotlari va rastalari bilan yaqindan tanishishgan.

Toshkentda tug‘ilgan diplomatning qadrdon shaharga qaytishi

Serjio Gorning bu tashrifi uning shaxsiy hayoti uchun ham ramziy ma’noga ega:

  • Qadrdon yurt tarovati: Ma’lumki, Serjio Gor aynan Toshkent shahrida tavallud topgan bo‘lib, uning O‘zbekistonga bo‘lgan iliq mehri va hurmati diplomatik faoliyatida ham yaqqol sezilib turadi;

  • Norasmiy diplomatiya kuchi: Protokol qoidalaridan xoli bo‘lgan bunday ochiq va do‘stona muloqotlar ikki davlat o‘rtasidagi ishonch rishtalarini mustahkamlashga hamda yurtimizning ochiqlik va mehmondo‘stlik madaniyatini xalqaro maydonda yorqin namoyon etishga xizmat qiladi.

Saida Mirziyoyeva va Serjio Gorning mahalliy bozordagi ushbu surati ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan katta qiziqish va iliq izohlar bilan kutib olinmoqda.

Serjio GorSaida MirziyoyevaToshkent bozoriO‘zbekistonga tashrif
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Mirziyoyeva Serjio Gor bilan Toshkentdagi bozorni aylandiSaida Mirziyoyeva Serjio Gor bilan Toshkentdagi bozorni aylandiKecha 21:07Marko Rubio O‘zbekistonga keldi: Tramp ma’muriyatining tashrif ortidagi sirlari ochiqlandiMarko Rubio O‘zbekistonga keldi: Tramp ma’muriyatining tashrif ortidagi sirlari ochiqlandiBugun 09:01Shavkat Mirziyoyev AQSH maxsus vakili Serjio Gorni qabul qildi — muhim diplomatik kelishuvShavkat Mirziyoyev AQSH maxsus vakili Serjio Gorni qabul qildi — muhim diplomatik kelishuv17 oktabr 10:20Ehsonni mensimagan “kichik tovlamachi”: qozog‘istonlik mehmonlar hayratda qoldi (video)Ehsonni mensimagan “kichik tovlamachi”: qozog‘istonlik mehmonlar hayratda qoldi (video)Kecha 13:12Saida Mirziyoyeva va Bilol Erdog‘an Istanbuldagi nufuzli ta’lim maskanlarida bo‘ldiSaida Mirziyoyeva va Bilol Erdog‘an Istanbuldagi nufuzli ta’lim maskanlarida bo‘ldi15 oktabr 14:04Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»26 avgust 06:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi