Serjio Gor va Saida Mirziyoyeva mahalliy bozorni aylanishdi — diplomatiyadan holi muhit
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH Prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo‘yicha maxsus vakili Serjio Gor va O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Toshkentdagi mahalliy bozorlardan birini birgalikda ko‘zdan kechirishdi.
- Serjio Gor ijtimoiy tarmoqlarda ushbu tashrifdan zavq olganini va O‘zbekistonga qaytganidan xursandligini bildirdi.
- Ular oddiy fuqarolar singari bozorning jonli muhiti va milliy xo‘jalik mahsulotlari bilan tanishishdi.
AQSH Prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo‘yicha maxsus vakili Serjio Gorning O‘zbekistonga rasmiy va amaliy tashrifi nafaqat yuqori darajadagi muzokaralar, balki milliy koloritga boy norasmiy, samimiy uchrashuvlar bilan ham yodda qolmoqda.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva hamda Toshkentda tug‘ilgan amerikalik diplomat Serjio Gor poytaxtdagi mahalliy bozorlardan birini birgalikda ko‘zdan kechirishdi.
«Do‘stim Saida Mirziyoyeva bilan bozor aylanish menga zavq bag‘ishladi»
AQSH Prezidentining maxsus vakili ushbu tashrif taassurotlarini o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida samimiy tarzda o‘rtoqlashdi:
«O‘zbekistonga qaytganimdan juda xursandman! Do‘stim Saida Mirziyoyeva bilan mahalliy bozorni aylanish menga katta zavq bag‘ishladi», — deya yozib qoldirdi Serjio Gor.
Taqdim etilgan suratda har ikki rasmiy shaxsning mahalliy jonzotlar va qushlar (parandalar) bozori bo‘ylab erkin va samimiy kayfiyatda sayr qilayotganini ko‘rish mumkin. Ular oddiy fuqarolar singari bozorning jonli muhiti, milliy xo‘jalik mahsulotlari va rastalari bilan yaqindan tanishishgan.
Toshkentda tug‘ilgan diplomatning qadrdon shaharga qaytishi
Serjio Gorning bu tashrifi uning shaxsiy hayoti uchun ham ramziy ma’noga ega:
Qadrdon yurt tarovati: Ma’lumki, Serjio Gor aynan Toshkent shahrida tavallud topgan bo‘lib, uning O‘zbekistonga bo‘lgan iliq mehri va hurmati diplomatik faoliyatida ham yaqqol sezilib turadi;
Norasmiy diplomatiya kuchi: Protokol qoidalaridan xoli bo‘lgan bunday ochiq va do‘stona muloqotlar ikki davlat o‘rtasidagi ishonch rishtalarini mustahkamlashga hamda yurtimizning ochiqlik va mehmondo‘stlik madaniyatini xalqaro maydonda yorqin namoyon etishga xizmat qiladi.
Saida Mirziyoyeva va Serjio Gorning mahalliy bozordagi ushbu surati ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan katta qiziqish va iliq izohlar bilan kutib olinmoqda.
Izohlar 0
…