Toshkentda sobiq sevgilisini shantaj qilgan tovlamachi qo‘lga olindi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahrining Sergeli tumanida sobiq sevgilisini shantaj qilgan shaxs qo‘lga olindi.
- U ayolning oilasi buzilishi xavfidan foydalanib, undan 6 million so‘m talab qilgan.
- Ayol huquq-tartibot organlariga murojaat qilganidan so‘ng, gumonlanuvchi pulni olayotgan vaqtida ushlandi.
- Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Toshkent shahrining Sergeli tumanida huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan navbatdagi tezkor tadbir o‘tkazilib, sobiq sevgilisini shantaj qilish yo‘li bilan pul talab qilgan shaxs ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi. Oila qurib ketgan ayolning tinchini buzib, yo‘q suratlar orqali uni boshi berk ko‘chaga kiritmoqchi bo‘lgan erkakning jinoiy rejasi tezkor xizmatlar aralashuvi bilan chipakka chiqdi.
Ma’lum bo‘lishicha, ushbu shaxs jabrlanuvchi bilan avval muloqotda bo‘lgan, biroq qiz boshqa insonga turmushga chiqqanidan so‘ng undan noqonuniy ravishda pul undirish payiga tushgan.
«Qo‘limda rasmi bo‘lmasa ham...» — Qo‘rqitish ssenariysi
Qo‘lga olingan sirdaryolik fuqaro o‘z ko‘rsatmasida sodir etgan qilmishini to‘liq tan olib, shantaj jarayoni qanday tashkil etilganini ochiqladi:
«Biz birga gaplashib yurardik, keyin u boshqa yigitga erga tegib ketdi. Garchi qo‘limda uning hech qanday sharmandali yoki ochiq rasmi bo‘lmasa ham, “agar pul bermasang, eringga ko‘rsataman” deb qo‘rqitdim va qizdan 6 million so‘m miqdorida pul talab qildim».
Jabrlanuvchi ayol soxta tahdidlar va oilasi buzilib ketishi xavfi ostida qolgach, o‘z vaqtida huquq-tartibot idoralariga murojaat qilishga qaror qilgan.
Sergelidagi tezkor qo‘lga olish
Toshkent shahar IIBB tezkor xizmat xodimlari tomonidan Sergeli tumani hududida o‘tkazilgan maxsus operatsiya davomida gumonlanuvchi fuqaro talab qilingan pullarni qabul qilib olayotgan vaqtida voqea joyida ushlandi.
Holat yuzasidan mas’ul idoralar tomonidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, mazkur shaxsga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi va tergov harakatlari olib borilmoqda.
Izohlar 0
…