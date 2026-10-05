Toshkentda sobiq sevgilisini shantaj qilgan tovlamachi qo‘lga olindi (video)

·35·Jamiyat
Toshkentda sobiq sevgilisini shantaj qilgan tovlamachi qo‘lga olindi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahrining Sergeli tumanida sobiq sevgilisini shantaj qilgan shaxs qo‘lga olindi.
  • U ayolning oilasi buzilishi xavfidan foydalanib, undan 6 million so‘m talab qilgan.
  • Ayol huquq-tartibot organlariga murojaat qilganidan so‘ng, gumonlanuvchi pulni olayotgan vaqtida ushlandi.
  • Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.

Toshkent shahrining Sergeli tumanida huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan navbatdagi tezkor tadbir o‘tkazilib, sobiq sevgilisini shantaj qilish yo‘li bilan pul talab qilgan shaxs ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi. Oila qurib ketgan ayolning tinchini buzib, yo‘q suratlar orqali uni boshi berk ko‘chaga kiritmoqchi bo‘lgan erkakning jinoiy rejasi tezkor xizmatlar aralashuvi bilan chipakka chiqdi.

Ma’lum bo‘lishicha, ushbu shaxs jabrlanuvchi bilan avval muloqotda bo‘lgan, biroq qiz boshqa insonga turmushga chiqqanidan so‘ng undan noqonuniy ravishda pul undirish payiga tushgan.

«Qo‘limda rasmi bo‘lmasa ham...» — Qo‘rqitish ssenariysi

Qo‘lga olingan sirdaryolik fuqaro o‘z ko‘rsatmasida sodir etgan qilmishini to‘liq tan olib, shantaj jarayoni qanday tashkil etilganini ochiqladi:

«Biz birga gaplashib yurardik, keyin u boshqa yigitga erga tegib ketdi. Garchi qo‘limda uning hech qanday sharmandali yoki ochiq rasmi bo‘lmasa ham, “agar pul bermasang, eringga ko‘rsataman” deb qo‘rqitdim va qizdan 6 million so‘m miqdorida pul talab qildim».

Jabrlanuvchi ayol soxta tahdidlar va oilasi buzilib ketishi xavfi ostida qolgach, o‘z vaqtida huquq-tartibot idoralariga murojaat qilishga qaror qilgan.

Sergelidagi tezkor qo‘lga olish

Toshkent shahar IIBB tezkor xizmat xodimlari tomonidan Sergeli tumani hududida o‘tkazilgan maxsus operatsiya davomida gumonlanuvchi fuqaro talab qilingan pullarni qabul qilib olayotgan vaqtida voqea joyida ushlandi.

Holat yuzasidan mas’ul idoralar tomonidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, mazkur shaxsga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi va tergov harakatlari olib borilmoqda.

Sergeli tumaniToshkent IIBBsharhatPul talab qilish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Videolaringni eringga jo‘nataman»: Ayolni shantaj qilgan tovlamachilar ushlandi«Videolaringni eringga jo‘nataman»: Ayolni shantaj qilgan tovlamachilar ushlandi1 sentabr 15:04Bloger Kokosh shifokorni “shantaj” qilganmi? Bloger sud qaroridan norozi ekanligini aytmoqdaBloger Kokosh shifokorni “shantaj” qilganmi? Bloger sud qaroridan norozi ekanligini aytmoqda14 avgust 17:46Samarqandda sevgilisini joniga qasd qilishga majburlagan yigitga hukm o‘qildiSamarqandda sevgilisini joniga qasd qilishga majburlagan yigitga hukm o‘qildi13 may 20:06Otaxon «Marry me» bilan sevgilisini hayratda qoldirdiOtaxon «Marry me» bilan sevgilisini hayratda qoldirdi23 iyul 18:4914 yoshli qizning yigiti PPX xodimini “shantaj” qilgani maʼlum boʻldi14 yoshli qizning yigiti PPX xodimini “shantaj” qilgani maʼlum boʻldi30 aprel 19:20Namanganda rashk qurboni bo‘lgan 11-sinf qizining ayanchli qismatiNamanganda rashk qurboni bo‘lgan 11-sinf qizining ayanchli qismati11 may 12:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi