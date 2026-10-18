Virusli video: BYDda osilib qolgan quvvatlash shnuri bilan ketayotgan ayol hayratga soldi

·72·Jamiyat
Virusli video: BYDda osilib qolgan quvvatlash shnuri bilan ketayotgan ayol hayratga soldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent ko‘chalarida BYD elektromobilining yonida quvvatlash stansiyasi kabeli va pistoleti osilgan holda harakatlanayotgani aks etgan video tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda.
  • Elektromobil haydovchisi ayol mashinani quvvatlash stansiyasida qoldirib, kabelni sug‘urib olishni unutgan, natijada u mashina harakatlangach, uzilib, zaryadlash portida osilib qolgan.

Toshkent shahri ko‘chalarida harakatlanayotgan haydovchilar tomonidan tasvirga olingan g‘aroyib va kulgili holat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Shahar markazidagi gavjum yo‘llardan birida BYD rusumli elektromobil yonida quvvatlash stansiyasining kabeli va pistoleti osilgan holda xotirjam harakatlanib ketayotgani kamera obyektiviga tushib qolgan.

Shoshma-shosharlik va yulingan kabel

Ortdan kelayotgan haydovchilar olgan videokadrlarda voqea tafsilotlari yaqqol ko‘rinadi:

  • Unutib qoldirilgan shnur: Guvohlarning ta’kidlashicha, elektromobilni boshqarib borayotgan ayol haydovchi mashinani quvvatlash stansiyasida qoldirgan va ketish oldidan kabel hamda pistoletni uyadan sug‘urib olishni yodidan chiqargan;

  • Yo‘ldagi harakat: Mashina harakatlana boshlagach, tortishish natijasida kabel stansiyadan uzilib (yulinib) ketgan va elektromobilning zaryadlash portida osilib qolgan;

  • Ogohlantirish urinishlari: Ayol transport vositasi orqa va yon tomonidan kabel osilib turganini payqamay, shahar chorrahalari va ko‘chalari bo‘ylab o‘z yo‘lida davom etgan. Yonda kelayotgan boshqa haydovchilar esa bu noodatiy manzarani taajjub va kulgi bilan videoga muhrlagan.

Xavfsizlik va e’tiborsizlik masalasi

Bu kabi holatlar avvallari yoqilg‘i quyish shoxobchalarida (AYOQSH) pistoletni bak ichida qoldirib ketish bilan ko‘p uchragan bo‘lsa, endilikda elektromobillar ommalashishi bilan zaryadlash stansiyalarida ham kuzatilmoqda:

  • Moddiy zarar xavfi: Bunday beparvolik nafaqat qimmatbaho quvvatlash uskunalari va elektromobil portining shikastlanishiga olib kelishi mumkin;

  • Yo‘l harakati xavfsizligi: Osilib qolgan kabel yuqori tezlikda harakatlanayotganda boshqa mashinalarga tegishi yoki g‘ildirak ostiga kirib ketib, jiddiy noqulaylik tug‘dirishi mumkin.

Elektromobil egalariga mashinani joyidan jildirishdan avval doimo zaryadlash qopqog‘i va kabeli uzilganiga ishonch hosil qilish tavsiya etiladi.

BYDToshkentelektromobilzaryadlash stansiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda kuryer BYD mashinasini turtib olgani uchun kaltak yediToshkentda kuryer BYD mashinasini turtib olgani uchun kaltak yedi21 iyul 20:55BYD kompaniyasi 333 ot kuchiga ega bo'lgan Denza D9 minivenini rasman taqdim etdiBYD kompaniyasi 333 ot kuchiga ega bo'lgan Denza D9 minivenini rasman taqdim etdi28 aprel 07:25Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD ichidagi iPhone 15 va pulni o‘g‘irlagan shaxs ushlandiMirzo Ulug‘bek tumanida BYD ichidagi iPhone 15 va pulni o‘g‘irlagan shaxs ushlandi24 iyun 10:06Toshkentdagi dahshatli YTH uch inson umriga zomin bo‘ldiToshkentdagi dahshatli YTH uch inson umriga zomin bo‘ldi16 iyun 23:54Toshkentda avtobus va BYD ishtirokida YTH sodir bo‘ldiToshkentda avtobus va BYD ishtirokida YTH sodir bo‘ldi2 iyun 17:51Yangi BYD avtomobili treylerdan yo‘l chetiga tushib qoldiYangi BYD avtomobili treylerdan yo‘l chetiga tushib qoldi30 may 18:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?