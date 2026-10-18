Virusli video: BYDda osilib qolgan quvvatlash shnuri bilan ketayotgan ayol hayratga soldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent ko‘chalarida BYD elektromobilining yonida quvvatlash stansiyasi kabeli va pistoleti osilgan holda harakatlanayotgani aks etgan video tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda.
- Elektromobil haydovchisi ayol mashinani quvvatlash stansiyasida qoldirib, kabelni sug‘urib olishni unutgan, natijada u mashina harakatlangach, uzilib, zaryadlash portida osilib qolgan.
Toshkent shahri ko‘chalarida harakatlanayotgan haydovchilar tomonidan tasvirga olingan g‘aroyib va kulgili holat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Shahar markazidagi gavjum yo‘llardan birida BYD rusumli elektromobil yonida quvvatlash stansiyasining kabeli va pistoleti osilgan holda xotirjam harakatlanib ketayotgani kamera obyektiviga tushib qolgan.
Shoshma-shosharlik va yulingan kabel
Ortdan kelayotgan haydovchilar olgan videokadrlarda voqea tafsilotlari yaqqol ko‘rinadi:
Unutib qoldirilgan shnur: Guvohlarning ta’kidlashicha, elektromobilni boshqarib borayotgan ayol haydovchi mashinani quvvatlash stansiyasida qoldirgan va ketish oldidan kabel hamda pistoletni uyadan sug‘urib olishni yodidan chiqargan;
Yo‘ldagi harakat: Mashina harakatlana boshlagach, tortishish natijasida kabel stansiyadan uzilib (yulinib) ketgan va elektromobilning zaryadlash portida osilib qolgan;
Ogohlantirish urinishlari: Ayol transport vositasi orqa va yon tomonidan kabel osilib turganini payqamay, shahar chorrahalari va ko‘chalari bo‘ylab o‘z yo‘lida davom etgan. Yonda kelayotgan boshqa haydovchilar esa bu noodatiy manzarani taajjub va kulgi bilan videoga muhrlagan.
Xavfsizlik va e’tiborsizlik masalasi
Bu kabi holatlar avvallari yoqilg‘i quyish shoxobchalarida (AYOQSH) pistoletni bak ichida qoldirib ketish bilan ko‘p uchragan bo‘lsa, endilikda elektromobillar ommalashishi bilan zaryadlash stansiyalarida ham kuzatilmoqda:
Moddiy zarar xavfi: Bunday beparvolik nafaqat qimmatbaho quvvatlash uskunalari va elektromobil portining shikastlanishiga olib kelishi mumkin;
Yo‘l harakati xavfsizligi: Osilib qolgan kabel yuqori tezlikda harakatlanayotganda boshqa mashinalarga tegishi yoki g‘ildirak ostiga kirib ketib, jiddiy noqulaylik tug‘dirishi mumkin.
Elektromobil egalariga mashinani joyidan jildirishdan avval doimo zaryadlash qopqog‘i va kabeli uzilganiga ishonch hosil qilish tavsiya etiladi.
Izohlar 0
…