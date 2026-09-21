Tungi Toshkentda mudhish to‘qnashuv: Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD va Cobalt majaqlandi
Poytaxtning gavjum chorrahalaridan birida jiddiy oqibatlarga olib kelgan navbatdagi yirik yo‘l-transport hodisasi qayd etildi. 20 sentyabr kuni tungi soat 21:30 atrofida Mirzo Ulug‘bek tumani hududidan o‘tgan Mirzo Ulug‘bek va Shukur Burhonov ko‘chalari kesishmasida ikki yengil avtomobil ishtirokida kuchli avariya yuz berdi. Hodisa joyidan olingan tasvirlarda ko‘rinib turganidek, 2004 yilda tug‘ilgan 22 yoshli yosh haydovchi boshqaruvidagi BYD elektromobili hamda 1981 yilda tug‘ilgan 45 yoshli fuqaro boshqarib kelgan Cobalt rusumli avtomashina yuqori tezlikda o‘zaro to‘qnashgan.
Zarba kuchining nihoyatda kuchli bo‘lgani oqibatida har ikkala transport vositasining ham old qismi tanib bo‘lmas darajada pachoqlanib, detallari yo‘lning qarama-qarshi qismlariga sochilib ketgan, mashinalardan biri esa yo‘l chekkasidagi to‘siq va reklama konstruksiyasiga borib urilgan. Holat yuzasidan Toshkent shahar IIBB YHXB mas’ul xodimlari tomonidan voqea joyida surishtiruv va taftish ishlari olib borilmoqda.
Xo‘sh, tungi vaqtda ko‘rish masofasi yaxshi bo‘lgan chorrahada yuz bergan ushbu halokatga svetofor chiroqlariga e’tiborsizlik sabab bo‘ldimi yoki yosh haydovchining ortiqcha tezlik oshirishi fojiani chaqirdimi?
«Parchalanib ketgan old qism va tungi sarosima»: Hodisa tafsilotlari
YTH yuz bergan joyda qayd etilgan muhim faktlar va rasmiy ma’lumotlar:
Aniq vaqt va lokatsiya: Hodisa 20 sentyabr kuni soat 21:30 larda Mirzo Ulug‘bek va Shukur Burhonov ko‘chalari kesishgan chorrahada ro‘y bergan;
Ishtirokchilarning yosh tafovuti: BYD rusumli elektromobilni 2004 yilda tug‘ilgan (22 yoshli) haydovchi, Cobalt rusumli avtomobilni esa 1981 yilda tug‘ilgan (45 yoshli) haydovchi boshqargan;
Dahshatli shikastlanish darajasi: Har ikkala avtomobilning ham old kuzov qismi, kapot va radiator tizimlari butunlay majaqlangan, qismlar asfalt bo‘ylab sochilib ketgan;
Yo‘ldan chetga chiqib ketish: To‘qnashuv zarbidan oq rangli BYD avtomobili yo‘l chetidagi beton bordyur va chimzor ustiga chiqib, simyog‘och/to‘siqqa urilib to‘xtagan;
Rasmiy surishtiruv jarayoni: Toshkent shahar IIBB YHXB mas’ul xodimlari voqea joyiga yetib kelib, chorrahadagi kuzatuv kameralari yozuvlari va tormoz izlarini o‘rganmoqda.
Mirzo Ulug‘bek tumanidagi YTH: Hodisaning operativ ko‘rsatkichlari
To‘qnashuv ishtirokchilari va transport vositalari holati taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va parametrlar
1-transport vositasi (BYD)
2-transport vositasi (Cobalt)
Haydovchining yoshi
2004 yilda tug‘ilgan (22 yosh)
1981 yilda tug‘ilgan (45 yosh)
Avtomobil rusumi va rangi
BYD (Oq rangli)
Chevrolet Cobalt (To‘q rangli)
Yetkazilgan shikastlanish
Old qismi butunlay yo‘q qilingan, kuzov deformatsiyasi
Old o‘ng qanot va motor bo‘limi qattiq pachoqlangan
To‘xtash trayektoriyasi
Bordyur ustiga chiqib, to‘siqqa urilgan
Qatnov qismi o‘rtasida to‘xtab qolgan
Holat maqomi
Toshkent shahar IIBB YHXB tomonidan tergovga qadar tekshiruvda
Surishtiruv harakatlari davom etmoqda
Yo‘l harakati xavfsizligi tahlili: Mutaxassislar YTH sabablari haqida
Yo‘l harakati ekspertlari va avtohuquqshunoslarning dastlabki xulosalari:
Tezlik va og‘ir massa to‘qnashuvi: BYD elektromobillarining yuqori dinamik tezlanish xususiyati va og‘ir batareya vazni to‘qnashuv paytida inersiya kuchini bir necha barobarga oshirib yuboradi;
Chorrahadan o‘tish qoidalarini buzish: Tungi soat 21:30 da transport qatnovi siyraklashgan paytda haydovchilar orasida svetoforning sariq chirog‘ida tezroq o‘tib ketish yoki asosiy yo‘lga chiqishda ustunlik bermaslik holatlari tez-tez fojiaga sabab bo‘ladi;
Yosh omili va xavfli tavakkal: 22 yoshli haydovchilarning kuchli dvigatelli mashinalarda tezlikni nazorat qilolmay qolishi ko‘chalardagi xavf darajasini keskin oshirmoqda;
Mas’uliyat va profilaktika: YHXB mutaxassislari tungi vaqtda ko‘rish sharoiti pasayishini hisobga olib, tezlik me’yoriga qat’iy rioya qilish va chorrahalarga yaqinlashganda sekinlashish zarurligini yana bir bor eslatmoqda.
Mirzo Ulug‘bek ko‘chasidagi ushbu avariya bir lahzalik shoshma-shosharlik yoki e’tiborsizlik qanday og‘ir moddiy va jismoniy oqibatlarga olib kelishini ko‘rsatdi.
Sizningcha, poytaxt chorrahalarida tungi vaqtda yuz berayotgan bunday mudhish to‘qnashuvlarga asosan tezlikni oshirish sabab bo‘lyaptimi yoki svetofor chiroqlariga e’tiborsizlik? Yosh haydovchilar uchun kuchli elektromobillarni boshqarishda qo‘shimcha tajriba talab etilishi kerakmi? Shaxsiy fikr va kuzatuvlaringizni izohlarda qoldiring hamda yo‘llardagi xavfsizlikni ta’minlash uchun ushbu ogohlantiruvchi xabarni barcha haydovchi yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…