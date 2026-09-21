Tungi Toshkentda mudhish to‘qnashuv: Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD va Cobalt majaqlandi

·4·Jamiyat
Tungi Toshkentda mudhish to‘qnashuv: Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD va Cobalt majaqlandi

Poytaxtning gavjum chorrahalaridan birida jiddiy oqibatlarga olib kelgan navbatdagi yirik yo‘l-transport hodisasi qayd etildi. 20 sentyabr kuni tungi soat 21:30 atrofida Mirzo Ulug‘bek tumani hududidan o‘tgan Mirzo Ulug‘bek va Shukur Burhonov ko‘chalari kesishmasida ikki yengil avtomobil ishtirokida kuchli avariya yuz berdi. Hodisa joyidan olingan tasvirlarda ko‘rinib turganidek, 2004 yilda tug‘ilgan 22 yoshli yosh haydovchi boshqaruvidagi BYD elektromobili hamda 1981 yilda tug‘ilgan 45 yoshli fuqaro boshqarib kelgan Cobalt rusumli avtomashina yuqori tezlikda o‘zaro to‘qnashgan.

Zarba kuchining nihoyatda kuchli bo‘lgani oqibatida har ikkala transport vositasining ham old qismi tanib bo‘lmas darajada pachoqlanib, detallari yo‘lning qarama-qarshi qismlariga sochilib ketgan, mashinalardan biri esa yo‘l chekkasidagi to‘siq va reklama konstruksiyasiga borib urilgan. Holat yuzasidan Toshkent shahar IIBB YHXB mas’ul xodimlari tomonidan voqea joyida surishtiruv va taftish ishlari olib borilmoqda.

Xo‘sh, tungi vaqtda ko‘rish masofasi yaxshi bo‘lgan chorrahada yuz bergan ushbu halokatga svetofor chiroqlariga e’tiborsizlik sabab bo‘ldimi yoki yosh haydovchining ortiqcha tezlik oshirishi fojiani chaqirdimi?

«Parchalanib ketgan old qism va tungi sarosima»: Hodisa tafsilotlari

YTH yuz bergan joyda qayd etilgan muhim faktlar va rasmiy ma’lumotlar:

  • Aniq vaqt va lokatsiya: Hodisa 20 sentyabr kuni soat 21:30 larda Mirzo Ulug‘bek va Shukur Burhonov ko‘chalari kesishgan chorrahada ro‘y bergan;

  • Ishtirokchilarning yosh tafovuti: BYD rusumli elektromobilni 2004 yilda tug‘ilgan (22 yoshli) haydovchi, Cobalt rusumli avtomobilni esa 1981 yilda tug‘ilgan (45 yoshli) haydovchi boshqargan;

  • Dahshatli shikastlanish darajasi: Har ikkala avtomobilning ham old kuzov qismi, kapot va radiator tizimlari butunlay majaqlangan, qismlar asfalt bo‘ylab sochilib ketgan;

  • Yo‘ldan chetga chiqib ketish: To‘qnashuv zarbidan oq rangli BYD avtomobili yo‘l chetidagi beton bordyur va chimzor ustiga chiqib, simyog‘och/to‘siqqa urilib to‘xtagan;

  • Rasmiy surishtiruv jarayoni: Toshkent shahar IIBB YHXB mas’ul xodimlari voqea joyiga yetib kelib, chorrahadagi kuzatuv kameralari yozuvlari va tormoz izlarini o‘rganmoqda.

Mirzo Ulug‘bek tumanidagi YTH: Hodisaning operativ ko‘rsatkichlari

To‘qnashuv ishtirokchilari va transport vositalari holati taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va parametrlar

1-transport vositasi (BYD)

2-transport vositasi (Cobalt)

Haydovchining yoshi

2004 yilda tug‘ilgan (22 yosh)

1981 yilda tug‘ilgan (45 yosh)

Avtomobil rusumi va rangi

BYD (Oq rangli)

Chevrolet Cobalt (To‘q rangli)

Yetkazilgan shikastlanish

Old qismi butunlay yo‘q qilingan, kuzov deformatsiyasi

Old o‘ng qanot va motor bo‘limi qattiq pachoqlangan

To‘xtash trayektoriyasi

Bordyur ustiga chiqib, to‘siqqa urilgan

Qatnov qismi o‘rtasida to‘xtab qolgan

Holat maqomi

Toshkent shahar IIBB YHXB tomonidan tergovga qadar tekshiruvda

Surishtiruv harakatlari davom etmoqda

Yo‘l harakati xavfsizligi tahlili: Mutaxassislar YTH sabablari haqida

Yo‘l harakati ekspertlari va avtohuquqshunoslarning dastlabki xulosalari:

  • Tezlik va og‘ir massa to‘qnashuvi: BYD elektromobillarining yuqori dinamik tezlanish xususiyati va og‘ir batareya vazni to‘qnashuv paytida inersiya kuchini bir necha barobarga oshirib yuboradi;

  • Chorrahadan o‘tish qoidalarini buzish: Tungi soat 21:30 da transport qatnovi siyraklashgan paytda haydovchilar orasida svetoforning sariq chirog‘ida tezroq o‘tib ketish yoki asosiy yo‘lga chiqishda ustunlik bermaslik holatlari tez-tez fojiaga sabab bo‘ladi;

  • Yosh omili va xavfli tavakkal: 22 yoshli haydovchilarning kuchli dvigatelli mashinalarda tezlikni nazorat qilolmay qolishi ko‘chalardagi xavf darajasini keskin oshirmoqda;

  • Mas’uliyat va profilaktika: YHXB mutaxassislari tungi vaqtda ko‘rish sharoiti pasayishini hisobga olib, tezlik me’yoriga qat’iy rioya qilish va chorrahalarga yaqinlashganda sekinlashish zarurligini yana bir bor eslatmoqda.

Mirzo Ulug‘bek ko‘chasidagi ushbu avariya bir lahzalik shoshma-shosharlik yoki e’tiborsizlik qanday og‘ir moddiy va jismoniy oqibatlarga olib kelishini ko‘rsatdi.

Sizningcha, poytaxt chorrahalarida tungi vaqtda yuz berayotgan bunday mudhish to‘qnashuvlarga asosan tezlikni oshirish sabab bo‘lyaptimi yoki svetofor chiroqlariga e’tiborsizlik? Yosh haydovchilar uchun kuchli elektromobillarni boshqarishda qo‘shimcha tajriba talab etilishi kerakmi? Shaxsiy fikr va kuzatuvlaringizni izohlarda qoldiring hamda yo‘llardagi xavfsizlikni ta’minlash uchun ushbu ogohlantiruvchi xabarni barcha haydovchi yaqinlaringizga ulashing!

Mirzo Ulug‘bek tumaniBYD elektromobiliChevrolet CobaltToshkent shahar IIBB YHXB
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gaz plitasini balkonga ko‘chirganlar 8,8 mln so‘mgacha jarima to‘lashi mumkinGaz plitasini balkonga ko‘chirganlar 8,8 mln so‘mgacha jarima to‘lashi mumkinBugun, 11:38Toshkent ko‘chalarida yangi tartib: velosiped va samokatlar uchun maxsus yo‘laklar paydo bo‘ldiToshkent ko‘chalarida yangi tartib: velosiped va samokatlar uchun maxsus yo‘laklar paydo bo‘ldiBugun, 11:24Sud kursisida: Toshkent shahar soliq boshqarmasining sobiq boshlig‘i nimalarda ayblanmoqda?Sud kursisida: Toshkent shahar soliq boshqarmasining sobiq boshlig‘i nimalarda ayblanmoqda?Bugun, 09:0475 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldiKecha, 23:56«Chorsudagi Habib Nurmagomedov»: Ahad Qayum shov-shuvli qiyofadoshni topdi (video)«Chorsudagi Habib Nurmagomedov»: Ahad Qayum shov-shuvli qiyofadoshni topdi (video)Kecha, 20:02Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildiChorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildiKecha, 19:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi