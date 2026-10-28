Yosh kelinning erining do‘stiga bergan va’dasi va so‘nggi sharti hammani hayratga soldi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 21 yoshli ayol moliyaviy qiyinchiliklar tufayli erining buyragini sotishga rozi bo‘lgan, biroq keyinchalik erining sog‘lig‘i yomonlashgach, uning do‘sti bilan kutilmagan shart asosida kelishuvga erishgan.
- Ayol erining do‘stiga, agar u kasal eriga o‘z buyragini bersa, eri vafotidan keyin unga turmushga chiqishini va’da qilgan.
- Operatsiya muvaffaqiyatli o‘tib, er sog‘ayib ketgach, ayol o‘z va’dasini bajarishdan bosh tortib, erining o‘limini kutish kerakligini aytgan.
21 yoshli kelin qarzlardan qutulish uchun erining buyragini sotishga rozi bo‘ldi. Olingan pulga uy va mashina xarid qilindi. Biroq oradan bir yil o‘tib, erkakning sog‘lig‘i yomonlashdi, oila yana og‘ir tanlov qarshisida qoldi. Aynan shu paytda xotinning hayotiga erining yaqin do‘sti aralashdi. Uning taklifi esa kutilmagan shart bilan yakunlandi.
Ba’zan insonning asl maqsadi yillar davomida ham sezilmasligi mumkin. Ayniqsa, u o‘zini mehribon, sadoqatli yoki fidoyi qilib ko‘rsatsa. Ammo manfaat, muhabbat va vijdon bir nuqtada to‘qnash kelganda, kimning qanday inson ekani ayon bo‘ladi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu hikoya ham aynan shunday murakkab munosabatlar haqida. Qarzlardan qutulishni istagan yosh oila, sog‘lig‘idan ayrilgan er, do‘stiga yordam berishga tayyor inson va barcha vaziyatdan o‘z manfaati yo‘lida foydalanishga uringan ayol. Hikoyaning eng kutilmagan jihati esa uning oxirida namoyon bo‘ladi.
20 soatlab ishlashdi, ammo qarzlardan qutula olishmadi
Hikoyaga ko‘ra, 21 yoshli ayol turmushga chiqqach, eri bilan birgalikda og‘ir moliyaviy muammolarga duch keladi. To‘ydan ko‘p o‘tmay, ular katta qarzga botib qolishadi.
Qarzlarni uzish maqsadida er-xotin har kuni 18–20 soatlab ishlashga majbur bo‘ladi. Shunga qaramay, topilgan pul qarzlarni to‘liq qoplashga yetmaydi. Oilaviy ahvol esa yanada murakkablashadi: ko‘p o‘tmay ularning farzandi dunyoga keladi va yosh ona ishini tashlashga majbur bo‘ladi.
Shundan so‘ng er-xotin og‘ir qaror qabul qilishadi. Hikoyada aytilishicha, ular erining buyragini pulga berishga kelishib olishadi. Xaridor esa boy oilaning vakili sifatida tasvirlanadi.
Operatsiya muvaffaqiyatli o‘tgani va olingan mablag‘ evaziga qarzlar to‘langani aytiladi. Qolaversa, yosh oila uy va mashina sotib oladi.
Bir qarashda, ular uzoq vaqtdan beri qutula olmayotgan muammolarini hal qilgandek edi. Ammo inson salomatligi evaziga erishilgan moliyaviy xotirjamlikning narxi keyinchalik yanada og‘ir bo‘lib chiqadi.
Bir yildan keyin oilaning hayoti butunlay o‘zgardi
Hikoya davomida oradan bir yil o‘tib, erkakning sog‘lig‘i yomonlasha boshlagani aytiladi. Uning yagona qolgan buyragi ham o‘z vazifasini bajarishda qiynaladi. Shifokorlar esa unga buyrak ko‘chirib o‘tkazish zarurligini bildirishadi.
Oila yana bir bor jiddiy moliyaviy muammoga duch keladi. Avvalgi qarzlardan qutulib, uy-joy va mashinaga ega bo‘lgan er-xotin endi yangi operatsiya uchun mablag‘ topishlari kerak edi.
Ayol oldida ikki yo‘l bor edi: erining davolanishi uchun uy va mashinani sotish yoki ularni saqlab qolishga harakat qilish. Hikoyada u farzandlari bilan boshpanasiz qolishdan qo‘rqib, mol-mulkni sotmaslikka qaror qilgani aytiladi.
Shu tariqa, bir paytlar oilaga moliyaviy erkinlik olib kelgandek tuyulgan qaror ularni yana og‘ir tanlov qarshisida qoldiradi.
Erining do‘sti unga kutilmagan taklif bilan chiqdi
Ayolning ahvolidan xabar topgan erining yaqin do‘sti unga yordam berish bahonasida taklif bilan chiqadi. U ayolga eri vafot etganidan keyin unga uylanishga tayyorligini aytadi.
Dastlab ayol bu taklifni rad etadi. Ammo hikoyada ta’kidlanishicha, vaqt o‘tishi bilan kasal eriga qarash, moliyaviy tashvishlar va kelajak haqidagi xavotirlar uni ruhan toliqtiradi.
Ayol tunlarni yig‘lab o‘tkazayotgani, erining mehri va e’tiborini kutib charchagani tasvirlanadi. Nihoyat, u bir kecha erining do‘stiga qo‘ng‘iroq qilib, uning taklifiga rozi ekanini bildiradi.
Ular tushlik paytida kafeda uchrashishga kelishib olishadi.
Ayolning sharti erkakni hayratda qoldirdi
Uchrashuv vaqti kelganda, ayol erkakka uning taklifini qabul qilishga tayyorligini aytadi. Ammo bir sharti borligini ham yashirmaydi.
Hikoyada keltirilishicha, ayol erkakka shunday deydi:
«Butun umr sen bilan bo‘laman, faqat bir shartim bor».
Erkak har qanday shartni bajarishga tayyorligini bildirgach, ayol o‘z talabini o‘rtaga tashlaydi: u kasal eriga buyrak berishini so‘raydi.
Ayolning mantig‘i shunday edi: agar erining do‘sti unga uylanishni chindan ham istasa, avvalo kasal insonning hayotini saqlab qolishga yordam berishi kerak. Shu yo‘l bilan u bir vaqtning o‘zida ham erining hayotini saqlab qolish, ham odamlar oldida uni kasal paytida tashlab ketgan ayol sifatida ko‘rinmaslikni istaydi.
Hikoyada ayol bu qarorini erining do‘stiga nisbatan qo‘yilgan shart sifatida taqdim etadi. Erkak esa rozi bo‘ladi.
Do‘stining buyragi mos keldi: operatsiya muvaffaqiyatli o‘tdi
Hikoyaga ko‘ra, erkak tibbiy tekshiruvdan o‘tadi va uning buyragi do‘stiga mos keladi. Ko‘p o‘tmay, bemorga buyrak ko‘chirib o‘tkazish operatsiyasi amalga oshiriladi.
Operatsiya muvaffaqiyatli o‘tadi va erkakning sog‘lig‘i tiklanadi. Oila esa yana bir bor o‘z hayotini qayta yo‘lga qo‘yish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Biroq bu yerda muhim bir jihat bor: ayolning erining do‘stiga bergan va’dasi hamon amalga oshmagan edi. U erkakka eri vafot etganidan keyin unga turmushga chiqishini aytgan, xolos.
Eri esa sog‘ayib ketdi.
Ikki yildan keyin ayol bergan javob
Hikoyaning eng kutilmagan qismi oradan ikki yil o‘tgach sodir bo‘ladi.
Erining do‘sti ayoldan turmush o‘rtog‘i bilan ajrashishini va endi o‘zining yoniga kelishini so‘raydi. Axir u va’da qilingan nikoh uchun nafaqat o‘z vaqti va mehrini, balki sog‘lig‘ining bir qismini ham qurbon qilgan edi.
Ammo ayol uning talabiga kutilmagan javob qaytaradi:
«Erim tuzalib ketdi. Men senga erim o‘lsa, tegishga va’da berganman. Qachon vafot etsa, kelgin».
Shu tariqa, hikoyadagi erkak o‘zini og‘ir ahvolda qolgan do‘stiga yordam bergan fidoyi inson sifatida ko‘rsatgan bo‘lsa-da, ayolning va’dasi amalga oshmaydi.
Uning buyragi do‘stiga o‘tkazilgan, ammo ayol bilan oila qurish umidi hamon noaniqligicha qolgan.
Hikoya muallifi ayolning bu harakatini ayyorlik va o‘z manfaatini ko‘zlash sifatida talqin qiladi. Biroq voqeaning haqiqiy tafsilotlari va ishtirokchilarning kimligi tasdiqlanmagan bo‘lsa, uni real hayotda sodir bo‘lgan ishonchli voqea sifatida qabul qilishga shoshilmaslik kerak.
Bu hikoya qanday saboq beradi?
Ushbu hikoyadagi eng muhim masala faqat ayolning qarorlari yoki erkakning qilgan qurbonligi emas. Asosiy savol — inson boshqa birovga yordam berayotganda uning niyati qanday bo‘lishi kerak?
Agar yordam evaziga muayyan mukofot, muhabbat yoki kelajakdagi munosabat talab qilinsa, bu haqiqiy fidoyilikmi yoki manfaatga asoslangan kelishuvmi? Insonning hayoti va salomatligi boshqa birovning shaxsiy istaklari uchun vositaga aylanishi mumkinmi?
Hikoyadagi erkak do‘stiga yordam berishga rozi bo‘ladi. Ammo uning ayolga uylanish istagi bu qarorga ta’sir qilgani haqidagi tasvirlar yordam va manfaat o‘rtasidagi nozik chegarani ko‘rsatadi.
Ayolning xatti-harakatlarida esa boshqa bir muammo ko‘zga tashlanadi: u o‘zining kelajagini boshqa insonning o‘limi bilan bog‘liq va’da asosida belgilaydi. Bunday vaziyatda insonning his-tuyg‘ulari, axloqiy mas’uliyati va oilaviy burchlari bir-biriga zid kelishi mumkin.
Shu bilan birga, kasallik va qarzlar ostida qolgan oilalarni osongina qoralash ham to‘g‘ri emas. Og‘ir vaziyat insonni ruhan toliqtirishi va noto‘g‘ri qarorlarga olib kelishi mumkin. Muhimi — bunday holatlarda shoshma-shosharlik bilan hayot uchun xavfli tanlovlar qilmaslik va ishonchli mutaxassislardan yordam so‘rashdir.
Insonning asl qiyofasi ko‘pincha uning gaplarida emas, manfaat va mas’uliyat to‘qnash kelgan paytda qabul qilgan qarorlarida namoyon bo‘ladi. Yaxshilik qilishda ham, va’da berishda ham, boshqa birovning taqdiriga ta’sir ko‘rsatishda ham vijdon va mas’uliyatni unutmaslik kerak.
Izoh: ushbu materialdagi voqea va dialoglar taqdim etilgan hikoya asosida qayta ishlandi. Ularning haqiqiyligi mustaqil manbalar orqali tasdiqlanmagan. Inson a’zolarini sotish va transplantatsiya qilish esa qonunchilik, tibbiy xavfsizlik hamda donorning erkin roziligi bilan bog‘liq jiddiy masalalardir.
Telegramdagi Pazanda Retseptlari kanalida berilgan hikoya asosida qayta ishlandi.
Izohlar 0
…