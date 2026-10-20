Qibrayda 7 kg marixuana va qurol saqlab kelgan shaxs qo‘lga olindi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qibray tumanida 1986 yilda tug‘ilgan, muqaddam sudlangan fuqaro yashirin holatda saqlanayotgan 7 kg marixuana va qurol-yarog‘ bilan qo‘lga olindi.
- Uning qishloq xo‘jaligi uchun ijaraga olgan yer maydonidagi yuk konteynerlaridan «IJ-38» rusumli pnevmatik qurol va 3 dona 12 mm kalibrli patron ham topildi.
- Mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.
Toshkent viloyatida giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi va tarqalishiga qarshi navbatdagi keskin tezkor tadbir o‘tkazildi.
Davlat xavfsizlik xizmatining (DXX) Toshkent shahar bo‘yicha boshqarmasi hamda poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari hamkorligida amalga oshirilgan maxsus amaliyot natijasida yashirin holatda saqlanayotgan yirik miqdordagi giyohvandlik moddalari va qurol-yarog‘ fosh etildi.
Qishloq xo‘jaligi niqobi ostidagi noqonuniy faoliyat
Tezkor xodimlar tomonidan olingan ma’lumotlar asosida Qibray tumanidagi hudud to‘liq nazoratga olindi:
Gumonlanuvchining shaxsi: Noqonuniy saqlovchi sifatida Qibray tumanida istiqomat qiluvchi, 1986 yilda tug‘ilgan va muqaddam sudlangan fuqaro e’tiborga tushgan;
Ko‘zdan kechirilgan joy: Gumonlanuvchiga qishloq xo‘jaligi faoliyati uchun uzoq muddatli ijaraga ajratilgan yer maydoni tekshirildi;
Maxsus ombor: Tekshiruv chog‘ida mazkur dala hududining chekkasida joylashgan ikkita yuk konteyneri xolislar ishtirokida sinchkovlik bilan ko‘zdan kechirildi.
Musodara qilingan ashyoviy dalillar: 7 kg giyohvandlik moddasi va patronlar
Konteynerlar ichidan qonunga xilof ravishda yashirib qo‘yilgan xavfli moddalar va aslahalar topilib, rasmiylashtirildi:
7 kg quruq marixuana: Konteynerlar ichidan sotish yoki tarqatish maqsadida quruq holatda saqlab kelinayotgan jami 7 kilogramm «marixuana» giyohvandlik vositasi aniqlandi;
Qurol va o‘q-dorilar: Shuningdek, tekshiruv davomida bir dona «IJ-38» rusumli pnevmatik qurol hamda 12 mm kalibrli 3 dona jangovar patron ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi.
Mazkur holat yuzasidan hozirda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda va qonuniy baho berilishi ta’minlanmoqda.
Izohlar 0
…