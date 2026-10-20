Qibrayda 7 kg marixuana va qurol saqlab kelgan shaxs qo‘lga olindi (video)

·40·Jamiyat
Qibrayda 7 kg marixuana va qurol saqlab kelgan shaxs qo‘lga olindi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qibray tumanida 1986 yilda tug‘ilgan, muqaddam sudlangan fuqaro yashirin holatda saqlanayotgan 7 kg marixuana va qurol-yarog‘ bilan qo‘lga olindi.
  • Uning qishloq xo‘jaligi uchun ijaraga olgan yer maydonidagi yuk konteynerlaridan «IJ-38» rusumli pnevmatik qurol va 3 dona 12 mm kalibrli patron ham topildi.
  • Mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.

Toshkent viloyatida giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi va tarqalishiga qarshi navbatdagi keskin tezkor tadbir o‘tkazildi.

Davlat xavfsizlik xizmatining (DXX) Toshkent shahar bo‘yicha boshqarmasi hamda poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari hamkorligida amalga oshirilgan maxsus amaliyot natijasida yashirin holatda saqlanayotgan yirik miqdordagi giyohvandlik moddalari va qurol-yarog‘ fosh etildi.

Qishloq xo‘jaligi niqobi ostidagi noqonuniy faoliyat

Tezkor xodimlar tomonidan olingan ma’lumotlar asosida Qibray tumanidagi hudud to‘liq nazoratga olindi:

  • Gumonlanuvchining shaxsi: Noqonuniy saqlovchi sifatida Qibray tumanida istiqomat qiluvchi, 1986 yilda tug‘ilgan va muqaddam sudlangan fuqaro e’tiborga tushgan;

  • Ko‘zdan kechirilgan joy: Gumonlanuvchiga qishloq xo‘jaligi faoliyati uchun uzoq muddatli ijaraga ajratilgan yer maydoni tekshirildi;

  • Maxsus ombor: Tekshiruv chog‘ida mazkur dala hududining chekkasida joylashgan ikkita yuk konteyneri xolislar ishtirokida sinchkovlik bilan ko‘zdan kechirildi.

Musodara qilingan ashyoviy dalillar: 7 kg giyohvandlik moddasi va patronlar

Konteynerlar ichidan qonunga xilof ravishda yashirib qo‘yilgan xavfli moddalar va aslahalar topilib, rasmiylashtirildi:

  • 7 kg quruq marixuana: Konteynerlar ichidan sotish yoki tarqatish maqsadida quruq holatda saqlab kelinayotgan jami 7 kilogramm «marixuana» giyohvandlik vositasi aniqlandi;

  • Qurol va o‘q-dorilar: Shuningdek, tekshiruv davomida bir dona «IJ-38» rusumli pnevmatik qurol hamda 12 mm kalibrli 3 dona jangovar patron ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi.

Mazkur holat yuzasidan hozirda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda va qonuniy baho berilishi ta’minlanmoqda.

Davlat xavfsizlik xizmatiToshkent viloyatimarixuanaQibray tumani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qibrayda daraxtlar orasiga yashirilgan 95 kg «gashish» aniqlandiQibrayda daraxtlar orasiga yashirilgan 95 kg «gashish» aniqlandi25 sentabr 22:12Qoraqalpog‘istonda marixuananing yashirin aylanmasi fosh etildiQoraqalpog‘istonda marixuananing yashirin aylanmasi fosh etildi11 sentabr 12:35Qibrayda qizlarga tegajog‘lik qilgan yigitlar qamoqqa olindiQibrayda qizlarga tegajog‘lik qilgan yigitlar qamoqqa olindi20 iyun 20:28«Xavfsiz va sog‘lom yurt» tadbirlarida bir qator jinoiy holatlar fosh etildi«Xavfsiz va sog‘lom yurt» tadbirlarida bir qator jinoiy holatlar fosh etildi6 iyul 14:23Toshkent viloyatida yirik yer firibgarligiga chek qo‘yildiToshkent viloyatida yirik yer firibgarligiga chek qo‘yildi4 iyun 12:53Qibrayda soxta prokuratura guvohnomasi bilan yigit ushlandiQibrayda soxta prokuratura guvohnomasi bilan yigit ushlandi21 iyul 01:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi