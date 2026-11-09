Toshkentda er-xotin giyohvand moddalarni o‘yinchoq ayiq ichiga yashirgani aniqlandi

·3·Jamiyat
Toshkentda er-xotin giyohvand moddalarni o‘yinchoq ayiq ichiga yashirgani aniqlandi

Toshkent shahrining Sergeli tumanida giyohvand moddalarni noqonuniy tarqatishda gumonlangan er-xotin va ularning sherigi qo‘lga olindi. Ularning Chilonzor tumanidagi ijaraga olingan uyidan yumshoq o‘yinchoq ayiq ichiga yashirilgan giyohvand moddalar topildi.

Aniqlanishicha, er-xotin va ularning sherigi Matiz avtomobilida yurib, giyohvand moddalarni yashirin joylarga qoldirish — «zakladka» usulida tarqatish bilan shug‘ullangan. Tezkor tadbir davomida ularning yonidan 50 o‘ram gashish topilgan.

Gumonlanuvchilar ijaraga olgan Chilonzor tumanidagi xonadon tintuv qilinganda esa yumshoq o‘yinchoq ayiq ichidan 450 gramm gashish va 100 gramm mefedron aniqlandi. Shuningdek, 1 000 dona zip-paket, elektron tarozilar va giyohvand moddalarni qadoqlash uchun mo‘ljallangan buyumlar musodara qilindi.

Tezkor tadbirlar Qibray va Mirzo Ulug‘bek tumanlarida ham davom ettirildi. Qibrayda giyohvand moddalarni yashirin joylarga qoldirish bilan shug‘ullanganlikda gumonlangan shaxsning avtomobilidan gashish topildi. Mirzo Ulug‘bek tumanida esa internet orqali narkotik savdosi bilan shug‘ullanganlikda gumon qilingan shaxslar bilan bog‘liq manzildan 2 kilogramm opiy ekstrakti va 40 gramm gashish olib qo‘yildi.

Ichki ishlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, Toshkent shahri va Toshkent viloyatida o‘tkazilgan tezkor tadbirlar davomida jami 550 gramm gashish, 100 gramm mefedron va 2 kilogramm opiy ekstrakti musodara qilingan. Idoralar hisob-kitobiga ko‘ra, bu moddalar 26 ming 300 martalik iste’mol dozasiga teng.

Aniqlangan holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan.

Toshkent IIBBnarkotik savdosizakladkagiyohvandlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tezkor amaliyot: Internet-narkodo‘kon xodimi 3 kg giyohvand modda bilan ushlandi (video)Tezkor amaliyot: Internet-narkodo‘kon xodimi 3 kg giyohvand modda bilan ushlandi (video)28 oktabr 18:32Bektemirda giyohvand moddalarni «zakladka» usulida tarqatgan uch kishi ushlandiBektemirda giyohvand moddalarni «zakladka» usulida tarqatgan uch kishi ushlandi6 iyul 16:17Toshkentda chaqaloq ko‘rinishidagi o‘yinchoq ichidan giyohvandlik moddasi topildiToshkentda chaqaloq ko‘rinishidagi o‘yinchoq ichidan giyohvandlik moddasi topildi18 oktabr 15:03Yashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildiYashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildi4 sentabr 15:52DXX Chirchiqdagi ijara uyda yashirin narkolaboratoriya ochgan 4 yigitni qo‘lga oldi (video)DXX Chirchiqdagi ijara uyda yashirin narkolaboratoriya ochgan 4 yigitni qo‘lga oldi (video)22 sentabr 09:11Tog‘a va voyaga yetmagan jiyani giyohvand modda bilan ushlandiTog‘a va voyaga yetmagan jiyani giyohvand modda bilan ushlandi21 avgust 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi