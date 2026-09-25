Qibrayda daraxtlar orasiga yashirilgan 95 kg «gashish» aniqlandi

·0·Jamiyat
Qibrayda daraxtlar orasiga yashirilgan 95 kg «gashish» aniqlandi

Toshkent viloyati Qibray tumanida qariyb 95 kilogramm «gashish» giyohvandlik vositasi noqonuniy muomaladan olib qo‘yildi. Bojxona qo‘mitasi va DXX xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida narkotik modda daraxtlar orasiga yashirilgan holda aniqlangan.

Dala maydonidagi 4 ta qopdan jami 109 ta o‘ram topilgan. Laboratoriya xulosasiga ko‘ra, ulardagi modda «gashish» ekani tasdiqlangan.

Hudud bir necha kun kuzatuvda bo‘lgan. 8 kun o‘tib, giyohvandlik vositalarini olib ketish uchun kelgan ikki nafar fuqaro ushlangan.

Tergov davomida narkotiklarni yashirib ketishga topshiriq bergan shaxs ham aniqlanib, qo‘lga olingan. Qo‘mita ma’lumotiga ko‘ra, u avval benzin kontrabandasi bilan bog‘liq jinoyat ishi doirasida javobgarlikka tortilgan shaxs bo‘lgan.

Qayd etilishicha, olib qo‘yilgan 95 kilogramm «gashish» qariyb 700 ming dozaga teng. Uning qora bozordagi ehtimoliy qiymati 10 million dollardan oshishi mumkin edi.

Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari davom etmoqda.

Toshkent viloyatiQibray tumanigashishkontrabanda
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DXX Chirchiqdagi ijara uyda yashirin narkolaboratoriya ochgan 4 yigitni qo‘lga oldi (video)DXX Chirchiqdagi ijara uyda yashirin narkolaboratoriya ochgan 4 yigitni qo‘lga oldi (video)22 sentabr 09:11O‘zbekistonning uch hududida DXX o‘tkazgan maxsus amaliyot tafsilotlari (video)O‘zbekistonning uch hududida DXX o‘tkazgan maxsus amaliyot tafsilotlari (video)4 sentabr 15:45Namangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindiNamangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindi1 avgust 10:15Surxondaryoda 3 kilogrammdan ortiq giyohvandlik moddasi musodara qilindiSurxondaryoda 3 kilogrammdan ortiq giyohvandlik moddasi musodara qilindi22 avgust 17:15Daraxtlar tutqunlikdan ozod bo‘ldi: Yunusobod hokimligi aholi e’tiroziga tundayoq javob berdiDaraxtlar tutqunlikdan ozod bo‘ldi: Yunusobod hokimligi aholi e’tiroziga tundayoq javob berdi13 sentabr 09:10Go‘dak tagligida oltin, qiz kiyimida $40 ming topildi...Go‘dak tagligida oltin, qiz kiyimida $40 ming topildi...5 avgust 07:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq