Suyunchi: xonanda Dilnoz qizaloqli bo‘lganini ma’lum qildi (video)

·0·Madaniyat
Suyunchi: xonanda Dilnoz qizaloqli bo‘lganini ma’lum qildi (video)

O‘zbek shou-biznesida yana bir quvonchli xabar yangradi. Sevimli xonanda Dilnoz oilasida katta shodlik yuz berib, san’atkor qiz farzandli bo‘ldi.

Ma’lum qilinishicha, chaqaloqqa Amani deb ism qo‘yilgan. Bu xushxabar ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar tomonidan iliq qarshi olinib, xonandaga minglab tabriklar yo‘llanmoqda.

Yaqinlari va muxlislari yangi mehmonning dunyoga kelishi munosabati bilan Dilnoz va uning oilasiga baxt-saodat, chaqaloqqa esa sog‘lik-salomatlik va porloq kelajak tilashmoqda.

Quvonchli voqea san’atkorning muxlislari orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Ko‘pchilik ijtimoiy tarmoqlarda samimiy fikrlarini qoldirib, oilaning quvonchiga sherik bo‘lmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hijobsiz qo‘shiq aytgan eronlik xonanda qamchilash jazosiga hukm qilindiHijobsiz qo‘shiq aytgan eronlik xonanda qamchilash jazosiga hukm qilindiBugun, 22:52Abbos Fayzullayev kutilmagan sirni ochdi (video)Abbos Fayzullayev kutilmagan sirni ochdi (video)Bugun, 18:59Habib Nurmagomedov jahon chempionatida qaysi terma jamoaga muxlislik qilishini ochiq aytdiHabib Nurmagomedov jahon chempionatida qaysi terma jamoaga muxlislik qilishini ochiq aytdiBugun, 18:26Durdona Qurbonova terma jamoaga qo‘llov videosi bilan chiqdi (video)Durdona Qurbonova terma jamoaga qo‘llov videosi bilan chiqdi (video)Bugun, 18:24Yorqinxo‘ja Umarov yangi “Jani jani” qo‘shig‘i bilan yana muxlislarni rom etdi (video)Yorqinxo‘ja Umarov yangi “Jani jani” qo‘shig‘i bilan yana muxlislarni rom etdi (video)Bugun, 18:03“Aladdin” taronasi premyerasi: VIA Marokand muxlislarni sehrli olamga chorlaydi (video)“Aladdin” taronasi premyerasi: VIA Marokand muxlislarni sehrli olamga chorlaydi (video)Bugun, 17:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...