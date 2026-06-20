Suyunchi: xonanda Dilnoz qizaloqli bo‘lganini ma’lum qildi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbek shou-biznesida yana bir quvonchli xabar yangradi. Sevimli xonanda Dilnoz oilasida katta shodlik yuz berib, san’atkor qiz farzandli bo‘ldi.
Ma’lum qilinishicha, chaqaloqqa Amani deb ism qo‘yilgan. Bu xushxabar ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar tomonidan iliq qarshi olinib, xonandaga minglab tabriklar yo‘llanmoqda.
Yaqinlari va muxlislari yangi mehmonning dunyoga kelishi munosabati bilan Dilnoz va uning oilasiga baxt-saodat, chaqaloqqa esa sog‘lik-salomatlik va porloq kelajak tilashmoqda.
Quvonchli voqea san’atkorning muxlislari orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Ko‘pchilik ijtimoiy tarmoqlarda samimiy fikrlarini qoldirib, oilaning quvonchiga sherik bo‘lmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…