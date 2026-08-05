BTS muxlislarini xavotirga solgan voqea: BTS a’zosi V avariyaga uchragani haqidagi xabar tarqaldi
So‘nggi kunlarda tarmoqlarda BTS a’zosi V ishtirokida kichik avariya sodir bo‘lgani haqidagi xabarlar muhokama qilinmoqda. Ayrim sahifalarda Kim Texyon AQSHdagi tadbirdan qaytish vaqtida yo‘l-transport hodisasiga uchragani aytilgan.
Videolarga qo‘shilgan izohlarda uning mashinasi boshqa avtomobil bilan to‘qnashgani, ammo xonanda hodisadan sog‘-omon chiqqanligi qayd etilgan. Shunga qaramay, voqeaning qachon va qayerda sodir bo‘lgani haqida ishonchli tafsilotlar keltirilmagan.
Hozircha "BIGXIT MYUZIK" va "XAYB" kompaniyalari bu xabarga munosabat bildirmadi. Janubiy Koreyaning nufuzli nashrlari ham Kim Texyon avariyaga uchraganini tasdiqlamagan.
Rasmiy manbalardan ma’lumot berilmaguncha, tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni ehtiyotkorlik bilan qabul qilish lozim.
…