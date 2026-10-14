“Moviy dengiz afsonasi” filmi yulduzi Chon Jixyonning turmush o‘rtog‘i uning eri ekanidan faxrlanishini aytgan

·1·Madaniyat
“Moviy dengiz afsonasi” filmi yulduzi Chon Jixyonning turmush o‘rtog‘i uning eri ekanidan faxrlanishini aytgan

Janubiy Koreyaning mashhur aktrisasi Chon Jixyon nafaqat ekrandagi obrazlari, balki go‘zalligi va o‘ziga xos jozibasi bilan ham muxlislar e’tiborini qozongan. Uning turmush o‘rtog‘i ham aktrisaga bo‘lgan muhabbatini yashirmaydi. Aytilishicha, u o‘zining Instagram sahifasida «Chon Jixyonning turmush o‘rtog‘i ekanimdan juda baxtiyorman», degan mazmundagi post qoldirgan.

Chon Jixyon Janubiy Koreyaning eng mashhur va talab yuqori bo‘lgan aktrisalaridan biri hisoblanadi. OAV xabarlariga ko‘ra, u serialning har bir qismi uchun 200 million vondan ortiq, ya’ni taxminan 170 ming dollar haq olgan. Shuningdek, aktrisa yirik xalqaro brendlar bilan hamkorlik qilib keladi.

Uning tashqi ko‘rinishi, ekrandagi xarizmasi va o‘ziga xos uslubi ko‘p yillardan buyon muxlislar e’tiborini tortib keladi. Chon Jixyon nafaqat seriallardagi rollari, balki reklama loyihalari orqali ham katta daromad topadi.

Aktrisaning moliyaviy muvaffaqiyati faqat san’at bilan cheklanmaydi. Ommaviy axborot vositalari ma’lumotlariga ko‘ra, u Seulda bir nechta qimmatbaho ko‘chmas mulk obyektlariga ega. Uning turmush o‘rtog‘i Chxve Jun Xyok esa moliya sohasida faoliyat yuritadigan tadbirkor bo‘lib, juftlik 2012 yilda turmush qurgan.

Oq libosdagi kelin va kostyumdagi kuyovning to‘y marosimidagi suratlari.

Juftlikning ikki nafar o‘g‘li bor. Chon Jixyon shaxsiy hayotini omma e’tiboridan nisbatan uzoq tutishga harakat qiladi. Shunga qaramay, uning oilasi va turmush o‘rtog‘i bilan munosabatlari muxlislarda qiziqish uyg‘otib keladi.

Ma’lumot uchun, u 2001 yilda suratga olingan «My Sassy Girl» filmi orqali keng tanilgan. Aktrisa «My Love from the Star», «The Legend of the Blue Sea» (“Moviy dengiz afsonasi”) kabi mashhur seriallar, shuningdek, «The Thieves» va «Assassination» filmlaridagi rollari bilan muxlislar mehrini qozongan.

Janubiy Koreya seriallarining ikki xil reklama posteri yonma-yon ko‘rinishi.
Chon JixyonMy Sassy GirlMy Love from the StarThe Legend of the Blue Sea
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Qirolicha Sondok» yulduzi Ko Xyon Chon farzandlaridan ayro yashashi haqida gapirdi«Qirolicha Sondok» yulduzi Ko Xyon Chon farzandlaridan ayro yashashi haqida gapirdiKecha 07:29Shahzoda Muhammedova turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi (video)Shahzoda Muhammedova turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi (video)31 iyul 02:57IU va Li Chon Sok ajrashganini rasman tasdiqladiIU va Li Chon Sok ajrashganini rasman tasdiqladi10 iyul 16:21Muqaddas Sa’dullayeva turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdiMuqaddas Sa’dullayeva turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi2 iyul 15:16«Vir va Zara» yulduzi Zara turmush o‘rtog‘i bilan ko‘rinish berdi (video)«Vir va Zara» yulduzi Zara turmush o‘rtog‘i bilan ko‘rinish berdi (video)7 iyun 20:10Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdiMunisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi17 may 23:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi