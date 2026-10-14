“Moviy dengiz afsonasi” filmi yulduzi Chon Jixyonning turmush o‘rtog‘i uning eri ekanidan faxrlanishini aytgan
Janubiy Koreyaning mashhur aktrisasi Chon Jixyon nafaqat ekrandagi obrazlari, balki go‘zalligi va o‘ziga xos jozibasi bilan ham muxlislar e’tiborini qozongan. Uning turmush o‘rtog‘i ham aktrisaga bo‘lgan muhabbatini yashirmaydi. Aytilishicha, u o‘zining Instagram sahifasida «Chon Jixyonning turmush o‘rtog‘i ekanimdan juda baxtiyorman», degan mazmundagi post qoldirgan.
Chon Jixyon Janubiy Koreyaning eng mashhur va talab yuqori bo‘lgan aktrisalaridan biri hisoblanadi. OAV xabarlariga ko‘ra, u serialning har bir qismi uchun 200 million vondan ortiq, ya’ni taxminan 170 ming dollar haq olgan. Shuningdek, aktrisa yirik xalqaro brendlar bilan hamkorlik qilib keladi.
Uning tashqi ko‘rinishi, ekrandagi xarizmasi va o‘ziga xos uslubi ko‘p yillardan buyon muxlislar e’tiborini tortib keladi. Chon Jixyon nafaqat seriallardagi rollari, balki reklama loyihalari orqali ham katta daromad topadi.
Aktrisaning moliyaviy muvaffaqiyati faqat san’at bilan cheklanmaydi. Ommaviy axborot vositalari ma’lumotlariga ko‘ra, u Seulda bir nechta qimmatbaho ko‘chmas mulk obyektlariga ega. Uning turmush o‘rtog‘i Chxve Jun Xyok esa moliya sohasida faoliyat yuritadigan tadbirkor bo‘lib, juftlik 2012 yilda turmush qurgan.
Juftlikning ikki nafar o‘g‘li bor. Chon Jixyon shaxsiy hayotini omma e’tiboridan nisbatan uzoq tutishga harakat qiladi. Shunga qaramay, uning oilasi va turmush o‘rtog‘i bilan munosabatlari muxlislarda qiziqish uyg‘otib keladi.
Ma’lumot uchun, u 2001 yilda suratga olingan «My Sassy Girl» filmi orqali keng tanilgan. Aktrisa «My Love from the Star», «The Legend of the Blue Sea» (“Moviy dengiz afsonasi”) kabi mashhur seriallar, shuningdek, «The Thieves» va «Assassination» filmlaridagi rollari bilan muxlislar mehrini qozongan.
Izohlar 0
…