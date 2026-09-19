Dipika Padukone va Ranvir Singhdan kutilmagan yangilik: ularning oilasida yana bir qizaloq dunyoga keldi!

·70·Madaniyat
Dipika Padukone va Ranvir Singhdan kutilmagan yangilik: ularning oilasida yana bir qizaloq dunyoga keldi!

Hind kinosining mashhur juftligi Dipika Padukone va Ranvir Singh oilasida katta quvonch! Aktrisa ikkinchi farzandini dunyoga keltirdi. Shu tariqa ularning kichik qizi Dua endi katta opaga aylandi.

Quvonchli xabarni Dipika Padukonening o‘zi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida e’lon qildi. U chaqaloq tug‘ilganini bildiruvchi suratni joylashtirib, unda:

"Welcome baby girl! 09.09.2026"deya yozgan.

Oq fonda oltin rangda "Welcome Baby Girl!" yozuvi va 19|9|2026 sanasi tasvirlangan.

Shu qisqa, ammo quvonchga to‘la xabar ortidan muxlislar va yaqinlaridan minglab tabriklar yog‘ila boshlagan.

Dipika va Ranvirning ikkinchi farzandi ham qiz ekanligi ma’lum bo‘ldi. Endilikda ularning oilasida yana bir kichkina malika paydo bo‘ldi. Muxlislar esa mashhur juftlikning quvonchli xabarini iliq tilaklar bilan qarshi olmoqda.

Dipika PadukoneRanvir SinghDipika Padukone va Ranvir Singhning farzandiIndonejiy kino
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy kinosining eng mashhur aktrisasi Fan Binbinning birdan yo‘qolib qolishi ortida qanday haqiqat bor?Xitoy kinosining eng mashhur aktrisasi Fan Binbinning birdan yo‘qolib qolishi ortida qanday haqiqat bor?Bugun, 21:27Ritik Roshan Katrina Kaifni "semiz deb atagan" tanqidchilardan himoya qilgan postga "layk" bosib qo‘llab quvvatladiRitik Roshan Katrina Kaifni "semiz deb atagan" tanqidchilardan himoya qilgan postga "layk" bosib qo‘llab quvvatladiBugun, 13:15Parizodaning tug‘ilgan kunida qizlaridan kutilmagan syurpriz: raqqosa ko‘zidagi quvonchni yashirolmadi (video)Parizodaning tug‘ilgan kunida qizlaridan kutilmagan syurpriz: raqqosa ko‘zidagi quvonchni yashirolmadi (video)Bugun, 12:39“Xudoning ko‘zi” deb ataluvchi g‘or Zebo Raximovani ham hayratga soldi (video)“Xudoning ko‘zi” deb ataluvchi g‘or Zebo Raximovani ham hayratga soldi (video)Bugun, 10:12Jahongir Otajonov o‘ziga yoqmaydigan xislatini ham ochiq aytdi: "Tashlolmayman"Jahongir Otajonov o‘ziga yoqmaydigan xislatini ham ochiq aytdi: "Tashlolmayman"Bugun, 09:37Aktyor Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindi: Turkiya shou-biznesida misli ko‘rilmagan reyd!Aktyor Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindi: Turkiya shou-biznesida misli ko‘rilmagan reyd!Kecha, 18:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh