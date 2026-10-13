«Qirolicha Sondok» yulduzi Ko Xyon Chon farzandlaridan ayro yashashi haqida gapirdi

·0·Madaniyat
«Qirolicha Sondok» yulduzi Ko Xyon Chon farzandlaridan ayro yashashi haqida gapirdi

Janubiy Koreyaning mashhur aktrisalaridan biri Ko Xyon Chon shaxsiy hayoti va farzandlari bilan munosabati haqidagi samimiy iqrori bilan muxlislar e’tiborini tortgan.

Aktrisa 1995 yilda Samsung asoschisining nabirasi, Shinsegae guruhi rahbari Chung Yong Jinga turmushga chiqqan. Juftlikning bir o‘g‘il va bir qizi bor. Biroq ular 2003 yil noyabrda, qariyb sakkiz yarim yillik turmushdan so‘ng ajrashishgan. O‘sha paytda farzandlarining vasiyligi otasiga berilgan.

Turmushga chiqqach, Ko Xyon Chon aktyorlik faoliyatini vaqtincha to‘xtatgan. 2005 yilda esa «Bahor kuni» seriali orqali ekranlarga qaytgan va keyinchalik «Qirolicha Sondok» kabi mashhur loyihalarda ishtirok etgan.

To‘y libosidagi koreyalik kelin va kuyov gullar fonida turibdi.

2024 yil 27 noyabrda tvN telekanalida namoyish etilgan «You Quiz on the Block» dasturida aktrisa farzandlari haqida gapirgan. Uning aytishicha, ko‘pchilik uning bolalarini ko‘rib turish-turmasligi bilan qiziqadi.

«Birga yashamaganimiz uchun ular bilan o‘zimni noqulay his qilardim. Bir-birimizga yaqin emasligimiz bunchalik og‘riqli bo‘lishini bilmagan ekanman», — degan aktrisa ko‘z yoshlarini tiyib tura olmay.

Ko Xyon Chon farzandlari bilan munosabatidagi bu masofa unga og‘ir botishini ham yashirmagan. Uning iqrori ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lgan.

Ko Xyon ChonShinsegaeYou Quiz on the BlockChung Yong Jin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

IU va Li Chon Sok ajrashganini rasman tasdiqladiIU va Li Chon Sok ajrashganini rasman tasdiqladi10 iyul 16:21“Farg‘onadan ketgim kelmaydi” — Otabek Muhammadzohid (video)“Farg‘onadan ketgim kelmaydi” — Otabek Muhammadzohid (video)Kecha 22:24“Onamning qistovi bilan uylanganman” — Sardor Mamadaliyev (video)“Onamning qistovi bilan uylanganman” — Sardor Mamadaliyev (video)Kecha 21:59O‘zbekiston shaxmatidagi yangi yetakchi kim? Nodirbek Abdusattorovning e’tirofi muhokamadaO‘zbekiston shaxmatidagi yangi yetakchi kim? Nodirbek Abdusattorovning e’tirofi muhokamadaKecha 18:57Zebo Rahimova Islandiyadagi ertaknamo uycha bilan yana barchani hayratda qoldirdi (video)Zebo Rahimova Islandiyadagi ertaknamo uycha bilan yana barchani hayratda qoldirdi (video)Kecha 15:42Diyora Keldiyorova qizalog‘i bilan: sportchi ilk bor qizining yuzini ko‘rsatdi (video)Diyora Keldiyorova qizalog‘i bilan: sportchi ilk bor qizining yuzini ko‘rsatdi (video)Kecha 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar