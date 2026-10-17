“Allohning mo‘jizasini ko‘rdim”: Ahror Qo‘shmatovning sog‘lig‘i haqidagi xabarlar tarqaldi (video)

·304·Madaniyat
“Allohning mo‘jizasini ko‘rdim”: Ahror Qo‘shmatovning sog‘lig‘i haqidagi xabarlar tarqaldi (video)

Ahror Qo‘shmatovning salomatligi yaxshilanib borayotgani haqida xabar tarqaldi. Uning ma’lum qilishicha, avval bezovta qilgan og‘riqlar qariyb 95 foizga kamaygan. U boshidan kechirayotgan bu o‘zgarishni Allohning mo‘jizasi sifatida ta’riflagan.

Bu yangilik Ahrorning sog‘ayib ketishini kutayotgan, uning salomatligi uchun ezgu tilaklar bildirib, duo qilayotgan insonlarga quvonch va umid ulashdi.

Hozircha uning davolanish jarayoni hamda sog‘lig‘idagi o‘zgarishlar yuzasidan batafsil tibbiy ma’lumotlar e’lon qilinmagan. Shu bois, uning holati haqidagi qo‘shimcha tafsilotlar ma’lum bo‘lishi kutilmoqda.

Ahror Qo‘shmatovga tez fursatda darddan xalos bo‘lib, butunlay sog‘ayib ketishini tilaymiz. Shuningdek, shifoxonalarda davolanayotgan barcha yurtdoshlarimizga ham shifo va bardamlik tilab qolamiz.

Siz Ahror Qo‘shmatovga qanday tilaklar yo‘llagan bo‘lardingiz? Samimiy fikrlaringizni izohlarda qoldiring.

Ahror Qo‘shmatovsog‘liqmo‘jizalarterapiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ahror Qo‘shmatovga qanday tashxis qo‘yildi va u qanday operatsiyani boshdan kechirdi?Ahror Qo‘shmatovga qanday tashxis qo‘yildi va u qanday operatsiyani boshdan kechirdi?11 oktabr 13:19Ahror Qo‘shmatov kasalligi sabab “Xafa bo‘lish yo‘q” ayblanmoqda: u vaziyatga izoh berdi (video)Ahror Qo‘shmatov kasalligi sabab “Xafa bo‘lish yo‘q” ayblanmoqda: u vaziyatga izoh berdi (video)10 oktabr 13:14Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatov uchun atigi 24 soat ichida milliardlab so‘m yig‘ilgani aytilmoqdaTeleboshlovchi Ahror Qo‘shmatov uchun atigi 24 soat ichida milliardlab so‘m yig‘ilgani aytilmoqda9 oktabr 13:42“Tatar qizi – 2026” g‘olibiga avtomobil va “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni topshirildi“Tatar qizi – 2026” g‘olibiga avtomobil va “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni topshirildiBugun 14:3740 yoshli xitoylik aktyor nega 12 yoshli bolaga o‘xshaydi?40 yoshli xitoylik aktyor nega 12 yoshli bolaga o‘xshaydi?Bugun 00:58“Barchangiz mendan rozi bo‘ling”- Rayhon G‘aniyeva Umra safariga yo‘l oldi (video)“Barchangiz mendan rozi bo‘ling”- Rayhon G‘aniyeva Umra safariga yo‘l oldi (video)Kecha 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi