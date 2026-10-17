“Allohning mo‘jizasini ko‘rdim”: Ahror Qo‘shmatovning sog‘lig‘i haqidagi xabarlar tarqaldi (video)
Ahror Qo‘shmatovning salomatligi yaxshilanib borayotgani haqida xabar tarqaldi. Uning ma’lum qilishicha, avval bezovta qilgan og‘riqlar qariyb 95 foizga kamaygan. U boshidan kechirayotgan bu o‘zgarishni Allohning mo‘jizasi sifatida ta’riflagan.
Bu yangilik Ahrorning sog‘ayib ketishini kutayotgan, uning salomatligi uchun ezgu tilaklar bildirib, duo qilayotgan insonlarga quvonch va umid ulashdi.
Hozircha uning davolanish jarayoni hamda sog‘lig‘idagi o‘zgarishlar yuzasidan batafsil tibbiy ma’lumotlar e’lon qilinmagan. Shu bois, uning holati haqidagi qo‘shimcha tafsilotlar ma’lum bo‘lishi kutilmoqda.
Ahror Qo‘shmatovga tez fursatda darddan xalos bo‘lib, butunlay sog‘ayib ketishini tilaymiz. Shuningdek, shifoxonalarda davolanayotgan barcha yurtdoshlarimizga ham shifo va bardamlik tilab qolamiz.
Siz Ahror Qo‘shmatovga qanday tilaklar yo‘llagan bo‘lardingiz? Samimiy fikrlaringizni izohlarda qoldiring.
Izohlar 0
…