Ahror Qo‘shmatovdan quvonarli xabar — u tik turib, yurishga harakat qilmoqda (video)

·169·Madaniyat
Ahror Qo‘shmatovdan quvonarli xabar — u tik turib, yurishga harakat qilmoqda (video)

Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatovning sog‘lig‘i ancha yaxshilanayotgani aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda. Kadrlarda u maxsus tayanch moslamasi yordamida tik turgani va oyoqqa turib, yurishga harakat qilayotganini ko‘rish mumkin.

Ahror Qo‘shmatov o‘zining tiklanish jarayoni haqida gapirar ekan, unga yordam berayotgan shifokorlarga hamda shu kunlarda uning sog‘ayib ketishini tilab, duo qilib turgan xalqimizga minnatdorlik bildirdi.

Teleboshlovchining ta’kidlashicha, bir oy davomida davolanish va tiklanish jarayonida yaxshi natijalarga erishilgan. U yana biroz vaqtdan so‘ng sog‘lig‘i yanada yaxshilanib, xalq xizmatida bo‘lishga umid qilmoqda.

Ahror Qo‘shmatovning oyoqqa turib, mustaqil harakatlanishga intilayotgani uning muxlislariga umid bag‘ishlamoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda unga tezroq sog‘ayib ketishini tilab, ko‘plab iliq fikrlar bildirilmoqda.

Axror Qo‘shmatovTeleboshlovchishifokorsog‘lik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatov uchun atigi 24 soat ichida milliardlab so‘m yig‘ilgani aytilmoqdaTeleboshlovchi Ahror Qo‘shmatov uchun atigi 24 soat ichida milliardlab so‘m yig‘ilgani aytilmoqda9 oktabr 13:42Ahror Qo‘shmatov kasalligi sabab “Xafa bo‘lish yo‘q” ayblanmoqda: u vaziyatga izoh berdi (video)Ahror Qo‘shmatov kasalligi sabab “Xafa bo‘lish yo‘q” ayblanmoqda: u vaziyatga izoh berdi (video)10 oktabr 13:14“Allohning mo‘jizasini ko‘rdim”: Ahror Qo‘shmatovning sog‘lig‘i haqidagi xabarlar tarqaldi (video)“Allohning mo‘jizasini ko‘rdim”: Ahror Qo‘shmatovning sog‘lig‘i haqidagi xabarlar tarqaldi (video)17 oktabr 13:58Ahror Qo‘shmatovga qanday tashxis qo‘yildi va u qanday operatsiyani boshdan kechirdi?Ahror Qo‘shmatovga qanday tashxis qo‘yildi va u qanday operatsiyani boshdan kechirdi?11 oktabr 13:19Navai ozodlikka chiqdi: Qozog‘iston reperni 5 yilga taqiqladiNavai ozodlikka chiqdi: Qozog‘iston reperni 5 yilga taqiqladiBugun 16:47Zohid Risqiyev va Kamola Ortiqova Umra ziyoratida (video)Zohid Risqiyev va Kamola Ortiqova Umra ziyoratida (video)Bugun 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi