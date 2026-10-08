Ahrorbek Qo‘shmatov shifoxonada — uning ahvoli qanday? (video)

·116·Madaniyat
Ahrorbek Qo‘shmatov shifoxonada — uning ahvoli qanday? (video)

Aktyor va rejissyor Ahrorbek Qo‘shmatovning shifoxonada davolanayotgani va sog‘lig‘i bilan bog‘liq muammolarga duch kelgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda video tarqaldi.

Bloger Dilmurod Karimov aktyor holidan xabar olish uchun uning yoniga borib, suhbatlashdi. Uchrashuv aks etgan videoni o‘z sahifasiga joylagan bloger Ahrorbek Qo‘shmatov ayni paytda xalq ko‘magiga muhtoj ekanini ta’kidladi.

Dilmurod Karimovning aytishicha, aktyorning oyoqlarida yiring to‘planishi sababli ularni teshib, yiringni chiqarish muolajalari amalga oshirilmoqda. Blogerning so‘zlariga ko‘ra, mazkur jarayon bir necha oy davom etishi mumkin.

Ahrorbek Qo‘shmatov esa davolanish jarayoni juda og‘riqli va og‘ir kechayotganini aytdi. Aktyor ruhiy jihatdan ham qiyin holatda ekanini ta’kidlab, tezroq sog‘ayib, hayotini boshqacha davom ettirishni istayotganini bildirdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoga foydalanuvchilar ham befarq qolmagan. Ko‘plab kuzatuvchilar aktyorga ezgu tilaklar bildirib, tezroq sog‘ayib ketishini tilamoqda.

Axrorbek Qo‘shmatovDilmurod KarimovAktyor sog‘lig‘iOyoq yiring
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Rametova mish-mishlarga nuqta qo‘ydi: “Jumadulla aka hayotlar”Saida Rametova mish-mishlarga nuqta qo‘ydi: “Jumadulla aka hayotlar”6 iyul 13:45O‘lik holda topilgan aktyor: sevgilisining gaplari shubha uyg‘otdiO‘lik holda topilgan aktyor: sevgilisining gaplari shubha uyg‘otdi11 sentabr 00:01Mashhur turk aktrisasi Eda Eje it hujumiga uchrab shifoxonaga yotqizildiMashhur turk aktrisasi Eda Eje it hujumiga uchrab shifoxonaga yotqizildi21 iyul 12:19“Disko raqqosi” yulduzi Mithun Chakraborti hozir qanday ko‘rinishda?“Disko raqqosi” yulduzi Mithun Chakraborti hozir qanday ko‘rinishda?17 iyun 21:34Ra’no Ahmadjonova G‘aybulla Tursunov klipida yoshi kattaroq ko‘rsatilgani sababini aytdi (video)Ra’no Ahmadjonova G‘aybulla Tursunov klipida yoshi kattaroq ko‘rsatilgani sababini aytdi (video)Bugun 13:04«Oskar»ni ilk filmidayoq qo‘lga kiritgan Gollivud afsonasi 102 yoshida vafot etdi«Oskar»ni ilk filmidayoq qo‘lga kiritgan Gollivud afsonasi 102 yoshida vafot etdiBugun 04:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi