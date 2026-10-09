Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatov uchun atigi 24 soat ichida milliardlab so‘m yig‘ilgani aytilmoqda

·132·Madaniyat
Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatov uchun atigi 24 soat ichida milliardlab so‘m yig‘ilgani aytilmoqda

Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatovning salomatligi bilan bog‘liq xabarlar ortidan unga yordam berish uchun ko‘plab insonlar birlashgani aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, atigi 24 soat ichida unga yordam sifatida qariyb 2 milliard so‘m mablag‘ yig‘ilgan.

Biroq hozircha ushbu summani tasdiqlovchi ishonchli rasmiy ma’lumot mavjud emas. Shu sababli yig‘ilgan mablag‘ miqdori haqidagi xabarlar hozircha mustaqil tasdiqlanmagan.

Shuningdek, tarqalgan xabarlarda Ahror Qo‘shmatovning oyoqlarida jiddiy tibbiy muolajalar o‘tkazilgani va davolanish jarayoniga xorijlik mutaxassislar jalb etilishi mumkinligi aytilmoqda. Uning salomatligi bilan bog‘liq bu ma’lumotlar ham rasman tasdiqlanishi kerak.

Qiyin vaziyatda insonlarning bir-biriga ko‘mak berishi va hamjihatlik ko‘rsatishi katta ahamiyatga ega. Ahror Qo‘shmatovga tezroq sog‘ayib, salomatligini tiklashini tilaymiz.

Siz ham unga ezgu tilaklaringizni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin.

Axror Qo‘shmatovmeditsinaliq yordamfandrayzingteleboshlovchi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ahrorbek Qo‘shmatov shifoxonada — uning ahvoli qanday? (video)Ahrorbek Qo‘shmatov shifoxonada — uning ahvoli qanday? (video)Kecha 12:35MrBeast'ning Toshkentdagi uchrashuv manzili ma’lum bo‘ldiMrBeast'ning Toshkentdagi uchrashuv manzili ma’lum bo‘ldiBugun 13:53Hande Erchel Germaniyada suratga olinadigan xalqaro filmning bosh yulduziga aylanadiHande Erchel Germaniyada suratga olinadigan xalqaro filmning bosh yulduziga aylanadiBugun 13:47Bollivudning afsonaviy yulduzlari yillar o‘tib qanday o‘zgardi?Bollivudning afsonaviy yulduzlari yillar o‘tib qanday o‘zgardi?Bugun 13:24Dunyoning 1-raqamli blogeri ilk bor O‘zbekistonda, u nimalarni tasvirga olmoqda?Dunyoning 1-raqamli blogeri ilk bor O‘zbekistonda, u nimalarni tasvirga olmoqda?Bugun 12:38Sevinch Mo‘minovaning muxlislari bilan samimiy diydori tarmoqlarda qizg‘in muhokamadaSevinch Mo‘minovaning muxlislari bilan samimiy diydori tarmoqlarda qizg‘in muhokamadaBugun 11:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi