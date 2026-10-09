Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatov uchun atigi 24 soat ichida milliardlab so‘m yig‘ilgani aytilmoqda
Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatovning salomatligi bilan bog‘liq xabarlar ortidan unga yordam berish uchun ko‘plab insonlar birlashgani aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, atigi 24 soat ichida unga yordam sifatida qariyb 2 milliard so‘m mablag‘ yig‘ilgan.
Biroq hozircha ushbu summani tasdiqlovchi ishonchli rasmiy ma’lumot mavjud emas. Shu sababli yig‘ilgan mablag‘ miqdori haqidagi xabarlar hozircha mustaqil tasdiqlanmagan.
Shuningdek, tarqalgan xabarlarda Ahror Qo‘shmatovning oyoqlarida jiddiy tibbiy muolajalar o‘tkazilgani va davolanish jarayoniga xorijlik mutaxassislar jalb etilishi mumkinligi aytilmoqda. Uning salomatligi bilan bog‘liq bu ma’lumotlar ham rasman tasdiqlanishi kerak.
Qiyin vaziyatda insonlarning bir-biriga ko‘mak berishi va hamjihatlik ko‘rsatishi katta ahamiyatga ega. Ahror Qo‘shmatovga tezroq sog‘ayib, salomatligini tiklashini tilaymiz.
Siz ham unga ezgu tilaklaringizni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin.
Izohlar 0
…