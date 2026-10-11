Ahror Qo‘shmatovga qanday tashxis qo‘yildi va u qanday operatsiyani boshdan kechirdi?

·117·Madaniyat
Ahror Qo‘shmatovga qanday tashxis qo‘yildi va u qanday operatsiyani boshdan kechirdi?

Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatov Toshkent davlat tibbiyot universitetida davolanmoqda. Shifokor ma’lumotiga ko‘ra, unga o‘ng oyog‘i va boldir sohasidagi yiringli yallig‘lanish — flegmona tashxisi qo‘yilgan. Bemor avvaldan qandli diabet bilan ham kasallangan.

Shifokorning aytishicha, Ahror Qo‘shmatov 21-sentabrdan buyon shifoxonada davolanmoqda. Unda jarrohlik amaliyoti o‘tkazilib, yiringli o‘choqlar davolangan.

Hozirda teleboshlovchining ahvoli qoniqarli, sog‘lig‘i esa kundan-kunga yaxshilanib bormoqda.

U Toshkent davlat tibbiyot universitetining ko‘p tarmoqli yiringli kasalliklar va jarohatlar oqibatlarini davolash bo‘limida davolanmoqda. Bemorning yaqinlari bilan muloqot qilishi uchun ham sharoit yaratilgan: ular maxsus ajratilgan xonada videomurojaat orqali suhbatlashishlari mumkin.

Shifokorlar ma’lumotiga ko‘ra, hozircha bemorning ahvoli ijobiy tomonga o‘zgarib bormoqda.

Ahror Qo‘shmatovToshkent davlat tibbiyot universitetiflegmonadiabet
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ahror Qo‘shmatov kasalligi sabab “Xafa bo‘lish yo‘q” ayblanmoqda: u vaziyatga izoh berdi (video)Ahror Qo‘shmatov kasalligi sabab “Xafa bo‘lish yo‘q” ayblanmoqda: u vaziyatga izoh berdi (video)Kecha 13:14Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatov uchun atigi 24 soat ichida milliardlab so‘m yig‘ilgani aytilmoqdaTeleboshlovchi Ahror Qo‘shmatov uchun atigi 24 soat ichida milliardlab so‘m yig‘ilgani aytilmoqda9 oktabr 13:42Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildiMunisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildiBugun 13:31Izzat Shukurov konsertida yigit yaxshi ko‘rgan qiziga turmush qurishni taklif qildi (video)Izzat Shukurov konsertida yigit yaxshi ko‘rgan qiziga turmush qurishni taklif qildi (video)Bugun 12:50Izzat Shukurov konsertida otasiga avtomobil sovg‘a qildi (video)Izzat Shukurov konsertida otasiga avtomobil sovg‘a qildi (video)Bugun 11:48Muxlislar bejiz taqqoslamagan ekan: Merilin Monro va Sidni Suini o‘rtasidagi kutilmagan qarindoshlik aniqlandiMuxlislar bejiz taqqoslamagan ekan: Merilin Monro va Sidni Suini o‘rtasidagi kutilmagan qarindoshlik aniqlandiKecha 21:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi