Ahror Qo‘shmatov kasalligi sabab “Xafa bo‘lish yo‘q” ayblanmoqda: u vaziyatga izoh berdi (video)

·120·Madaniyat
Ahror Qo‘shmatov kasalligi sabab “Xafa bo‘lish yo‘q” ayblanmoqda: u vaziyatga izoh berdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ijtimoiy tarmoqlarda Ahror Qo‘shmatovning 2019 yildagi "Xafa bo‘lish yo‘q" ko‘rsatuvidagi ishtiroki uning qandli diabet bilan kasallanishiga sabab bo‘lgani haqidagi taxminlar tarqalmoqda.
  • Ahror Qo‘shmatov o‘z kasalligiga ko‘rsatuvning aloqasi yo‘qligini, loyihada hamma narsa kelishilgan bo‘lishini va ko‘rsatuv ijodkorlari Sanjar hamda Abrorning aybi yo‘qligini ta’kidladi.
  • Ko‘rsatuv ijodkorlari ham loyiha yakunlanganini ma’lum qilib, tomoshabinlardan rozilik so‘radi.

Ijtimoiy tarmoqlarda Ahror Qo‘shmatov ishtirokidagi eski videolar yana keng muhokama qilinmoqda. Xususan, 2019 yilda efirga uzatilgan “Xafa bo‘lishi yo‘q” ko‘rsatuvidan olingan lavhalar qayta tarqalib, foydalanuvchilar orasida turli fikrlarni keltirib chiqardi.

Ayrim foydalanuvchilar Ahror Qo‘shmatovning turli yillarda tasvirga olingan videolaridagi ko‘rinishini o‘zaro solishtirib, uning salomatligidagi o‘zgarishlarni muhokama qilmoqda. Hatto uning qandli diabet bilan kasallanishiga aynan ushbu ko‘rsatuvdagi ishtiroki sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkinligi haqida ham taxminlar bildirilmoqda.

Shu munosabat bilan “Xafa bo‘lish yo‘q” ko‘rsatuvi ijodkorlari Ahror Qo‘shmatovning yoniga borib, tarqalayotgan gap-so‘zlarga oydinlik kiritdi.

Suhbat davomida ko‘rsatuv ijodkorlari loyihadagi voqealar oldindan rejalashtirilishi, ishtirokchilar bilan kelishilishi va muayyan ssenariy asosida tashkil etilishini ta’kidladi.

Ahror Qo‘shmatov ham o‘z kasalligiga ko‘rsatuvning aloqasi yo‘qligini aytib, Sanjar va Abrorni ayblamaslikka chaqirdi.

“Bu kasalligimga sabab ko‘rsatuvdagi ishtirokim emas. Bu yerda ko‘rsatuv ijodkorlari Sanjar va Abrorning hech qanday aybi yo‘q. Hech kim hech kimni kasal qilgani yo‘q. O‘zim ham hijolat bo‘laman: sal biror narsa bo‘lsa yoki ozib ketsam, darrov 'Xafa bo‘lish yo‘q' ko‘rsatuvini aybdor qilishadi. Lekin hozirgi kasalligimda ularning hech qanday aybi yo‘q. Shouda hamma narsa kelishilgan bo‘ladi.

'Yigitlar xabar olmayapti, pul bermayapti', degan gaplarni ham aytibsizlar. Lekin ular har kuni holimdan xabar olib turishibdi. 'Xafa bo‘lish yo‘q"ning aybi yo‘q. Yigitlarni ayblamanglar”, — dedi Ahror Qo‘shmatov.

Video yakunida ko‘rsatuv ijodkorlari ham murojaat bilan chiqdi. Ular loyiha orqali kimnidir xafa qilgan, asabiylashtirgan yoki vaqtini olgan bo‘lsalar, tomoshabinlardan uzr so‘rab, rozilik bildirishlarini so‘radi. Shuningdek, ijodkorlar ko‘rsatuv o‘z faoliyatini yakunlaganini ma’lum qildi.

Ahror Qo‘shmatovXafa bo‘lish yo‘qdiabetsotsial media
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Baland poshnali tuflida 100 metrga yugurish bo‘yicha rekord o‘rnatildiBaland poshnali tuflida 100 metrga yugurish bo‘yicha rekord o‘rnatildi8 oktabr 04:26Rasmga tushmoqchi bo‘lgan muxlisini itarib yuborgan Krishtianu Ronaldu tanqidlar ostida qoldiRasmga tushmoqchi bo‘lgan muxlisini itarib yuborgan Krishtianu Ronaldu tanqidlar ostida qoldi24 sentabr 14:59Xonanda Azodadan yuraklarni larzaga solgan xushxabar: "Men faqat yig‘ladim. Shukr qilib yig‘ladim" (video)Xonanda Azodadan yuraklarni larzaga solgan xushxabar: "Men faqat yig‘ladim. Shukr qilib yig‘ladim" (video)19 sentabr 21:48100 yoshli ayolning uzoq umr siri — har kungi xot-dog va diyetik kolami?100 yoshli ayolning uzoq umr siri — har kungi xot-dog va diyetik kolami?14 sentabr 03:48«IT'ni o‘qigan it ekan!»: Suv tarab, egat ochgan mehnatkash it internetni larzaga soldi«IT'ni o‘qigan it ekan!»: Suv tarab, egat ochgan mehnatkash it internetni larzaga soldi11 sentabr 09:0422 yoshli videobloger ko‘chada hujumga uchradi: muxlislariga murojaat qildi22 yoshli videobloger ko‘chada hujumga uchradi: muxlislariga murojaat qildi10 sentabr 12:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar