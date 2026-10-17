“Bu to‘ydan kutayotgan narsalarimiz ko‘p...” — Javohir Sindorovning bobosidan sirli ishora( video)

·41·Madaniyat
“Bu to‘ydan kutayotgan narsalarimiz ko‘p...” — Javohir Sindorovning bobosidan sirli ishora( video)

Shaxmatchi Javohir Sindorovning bobosi nabirasining Bibisora Assubayeva bilan turmush qurishi mumkinligi haqida fikr bildirdi. Uning ta’kidlashicha, bu nikoh nafaqat yoshlarning o‘zaro munosabatlari, balki shaxmatdagi faoliyati nuqtayi nazaridan ham ma’qul keladi.

Bobosining aytishicha, Javohir yilning deyarli 11 oyini musobaqalarda o‘tkazadi. Shu sababli uning bo‘lajak turmush o‘rtog‘i shaxmatni tushunishi va bu hayot tarziga moslasha olishi muhim.

“Boshqa bir qizga uylantirsak-u, u shaxmatni tushunmasa, bu ham bir muammo. Javohir yilning 11 oyida musobaqalarda yuradi. U bilan birga safarlarda bo‘lish kerak. Shaxmatga qiziqmaydigan inson uchun bu juda katta qiyinchilik tug‘dirishi mumkin”, — deya ta’kidladi u.

Shuningdek, bobosi Bibisora Assubayevaning Qozog‘istondan ekanini ham alohida qayd etdi. Uning fikricha, ikki yoshning oila qurishi O‘zbekiston va Qozog‘iston xalqlari o‘rtasidagi do‘stlik rishtalarini yanada mustahkamlashga ham xizmat qilishi mumkin.

“Bu to‘ydan kutayotgan narsalarimiz ko‘p”, — deya qo‘shimcha qildi u.

Javohir SindorovBibisora AssubayevashaxmatO‘zbekiston-Qozog‘iston do‘stligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bibisora Assubayeva Sindorov bilan munosabatlari qachon boshlanganiga ishora qildiBibisora Assubayeva Sindorov bilan munosabatlari qachon boshlanganiga ishora qildi2 oktabr 20:54«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdiBugun 20:21Shaxmatchilarimiz millioner bo‘lishdimi? Javohir Sindarov: "Albatta,uy,mashina va 200 ming dollar"Shaxmatchilarimiz millioner bo‘lishdimi? Javohir Sindarov: "Albatta,uy,mashina va 200 ming dollar"30 sentabr 14:42Javohir Sindorov FIDE mukofotining ilk sohibiga aylandiJavohir Sindorov FIDE mukofotining ilk sohibiga aylandi28 sentabr 15:24Jerar Pike Javohir Sindorov va Bibisora Assaubayevaning jamoasini tabrikladiJerar Pike Javohir Sindorov va Bibisora Assaubayevaning jamoasini tabrikladi16 sentabr 23:25Javohir Sindorov va Bibisaraning Monakodagi “Formula-1” poygasidagi tashrifi muhokamalarga sabab bo‘ldiJavohir Sindorov va Bibisaraning Monakodagi “Formula-1” poygasidagi tashrifi muhokamalarga sabab bo‘ldi8 iyun 18:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi