«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi

·51·Sport
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Javohir Sindorovning bobosi Komil Sindorov, agar nevarasi va Bibisora Assaubayeva oila qurishga qaror qilsa, ularni qo‘llab-quvvatlashga tayyorligini bildirdi.
  • Uning fikricha, bu nikoh nafaqat ikki yosh uchun, balki O‘zbekiston va Qozog‘iston xalqlarini yanada yaqinlashtiruvchi omil bo‘lishi mumkin.
  • Komil Sindorovning ta’kidlashicha, Javohirning jahon chempionligini qo‘lga kiritishi masalasi hal bo‘lgach, to‘y masalasi muhokama qilinadi.

O‘zbekistonning birinchi raqamli grossmeysteri Javohir Sindorov va qozog‘istonlik grossmeyster Bibisora Assaubayevaning munosabatlari haqida yangi ma’lumotlar ma’lum bo‘ldi. Javohirning bobosi, O‘zbekiston shaxmat federatsiyasi raisi o‘rinbosari Komil Sindorov ularning kelajakdagi to‘yi haqida fikr bildirdi. Bu haqda u «Qarorgoh» podkastida so‘z yuritdi.

Komil Sindorovning aytishicha, agar yoshlar oila qurishga qaror qilsa, u bunga qarshi emas va ularni qo‘llab-quvvatlashga tayyor.

«Agar yoshlar shunday fikrga kelsa, men qarshi emasman, oq fotiha beraman. Ular bolaligidan beri ko‘plab musobaqalarda birga ishtirok etgan, o‘y-fikri, dunyoqarashlari bir xil. Bibisora ham Qozog‘istonning faxri, grossmeyster, bir necha karra Jahon chempioni», — dedi u.

Uning fikricha, bu nikoh nafaqat ikki yoshning hayotidagi muhim voqea, balki O‘zbekiston va Qozog‘iston xalqlarini yanada yaqinlashtiruvchi omil ham bo‘lishi mumkin.

«Do‘stona munosabatlar asta-sekin muhabbatga aylandi»

Ko‘zguda o‘zini suratga olayotgan yosh yigit va qiz.

Komil Sindorov Javohir bilan bu mavzu bo‘yicha bir necha bor suhbatlashganini aytdi. Dastlab oila a’zolari bu munosabatlar yoshlik qiziqishi bo‘lishi mumkinligini ham o‘ylashgan. Biroq yoshlarning bir necha yildan beri davom etayotgan munosabatlari ularning fikrini o‘zgartirgan.

«Unga o‘ylab ko‘rishini, bu balki yoshlik qiziqishi bo‘lishi mumkinligini aytganmiz. Yo‘q, ular bir necha yildan beri munosabatlarini davom ettirib kelyapti. Do‘stona munosabatlar asta-sekin muhabbatga aylandi», — dedi u.

Shu bilan birga, Komil Sindorov hozir Javohir uchun asosiy vazifa jahon chempionligiga erishish ekanini ta’kidladi.

«U Jahon shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kelsa, albatta, bu masalani muhokama qilamiz. To‘y bo‘ladi, bundan juda ko‘p narsa kutyapmiz», — deya qo‘shimcha qildi u.

Nega bu nikoh oila uchun ma’qul?

Komil Sindorovning fikricha, shaxmat olamini tushunadigan inson bilan oila qurish Javohir uchun qulay bo‘lishi mumkin. Sababi, professional shaxmatchilar yilning katta qismini xorijdagi musobaqalarda o‘tkazadi.

«U yilning 11 ta oyida xorijda musobaqalarda ishtirok etadi. Oilasi u bilan birga yurishi kerak, qiziqmagan odam uchun bu juda katta qiyinchilik tug‘diradi. Shuning uchun bu bizga har tomonlama ma’qul va qulay», — dedi u.

Uning ta’kidlashicha, Bibisoraning Qozog‘istondan ekani ikki xalqni yanada yaqinlashtirishi mumkin. Komil Sindorov shaxmatchining O‘zbekistonga kelishi mamlakat shaxmati rivojiga ham foyda keltirishiga ishonch bildirdi.

Javohir Sindorovni jahon chempionligi uchun muhim bahs kutmoqda

Kostyum kiygan yosh yigit shaxmat taxtasi qarshisida o‘ylanib o‘tiribdi.

Ma’lumot uchun, Javohir Sindorov O‘zbekiston tarixida jahon shaxmat toji uchun bahsda ishtirok etish huquqini qo‘lga kiritgan ilk shaxmatchi hisoblanadi. U 2026 yil 22 noyabrdan 13 dekabrgacha Shveysariyaning Jeneva shahrida amaldagi jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommaraju bilan bellashishi rejalashtirilgan.

Musobaqa 14 ta klassik partiyadan iborat bo‘ladi. 7,5 ochko to‘plagan shaxmatchi chempionlikni qo‘lga kiritadi, hisob teng bo‘lsa, g‘olib tay-breyk orqali aniqlanadi. G‘olibga 1,3 million dollar, finalchiga esa 1,2 million dollar mukofot puli berilishi ko‘zda tutilgan.

Javohir Sindorov FIDE onlayn reytingida bir pog‘ona yuqorilab, dunyoning uchinchi raqamli shaxmatchisiga aylangan edi.

Avvalroq Bibisora Assaubayeva Telegram kanalida obunachisining Javohir bilan qachondan beri uchrashib yurgani haqidagi savoliga javob berib, o‘sha paytda uning reytingi hali 2700 ochkoga yetmaganini aytgan edi.

Javohir SindorovBibisora AssaubayevaO‘zbekiston shaxmat federatsiyasiShveysariya Jeneva shaxmat chempionligi 2026
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shaxmat olimpiadasi qahramonlari yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlandiShaxmat olimpiadasi qahramonlari yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlandi28 sentabr 22:04«Oltin avlod»: Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston shaxmatchilarini tabrikladi«Oltin avlod»: Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston shaxmatchilarini tabrikladi27 sentabr 21:38Bronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildiBronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildi18 sentabr 06:35“Bu to‘ydan kutayotgan narsalarimiz ko‘p...” — Javohir Sindorovning bobosidan sirli ishora( video)“Bu to‘ydan kutayotgan narsalarimiz ko‘p...” — Javohir Sindorovning bobosidan sirli ishora( video)Bugun 20:25Tohirjonova Granadada g‘olib bo‘ldi: reytingi ham sezilarli oshdi!Tohirjonova Granadada g‘olib bo‘ldi: reytingi ham sezilarli oshdi!3 avgust 15:29Bibisora Assubayeva Sindorov bilan munosabatlari qachon boshlanganiga ishora qildiBibisora Assubayeva Sindorov bilan munosabatlari qachon boshlanganiga ishora qildi2 oktabr 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...