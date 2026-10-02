Bibisora Assubayeva Sindorov bilan munosabatlari qachon boshlanganiga ishora qildi

·86·Madaniyat
Bibisora Assubayeva Sindorov bilan munosabatlari qachon boshlanganiga ishora qildi

Qozog‘istonlik shaxmatchi Bibisora Assubayeva o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov bilan munosabatlari qachon boshlanganiga oid yangi tafsilotni oshkor qildi. Bu haqda Sports.kz xabar berdi.

Assubayeva Telegram kanalida obunachilaridan birining “Javohir bilan qachondan beri uchrashib yurasiz?” degan savoliga javob berdi. Shaxmatchi aniq sanani aytmadi, biroq munosabatlari ko‘pchilik o‘ylaganidan ancha oldin boshlanganiga ishora qildi.

“Bir kun kelib aniq vaqtni aytib berarman. Faqat shuni aytishim mumkinki, o‘sha paytda uning reytingi hali 2700 ga yetmagan edi”, — dedi Assubayeva.

Shuningdek, shaxmatchi ayrimlar u Sindorov bilan 2026 yil bahoridagi Da’vogarlar turniri yoki undan keyin muloqot qila boshlagan deb o‘ylayotganini aytdi. Uning ta’kidlashicha, bu taxminlar to‘g‘ri emas.

Ma’lumot uchun, Javohir Sindorov FIDE reytingida 2700 ochkolik marradan ilk bor 2023 yil oxirida o‘tgan. 2023 yil dekabridagi rasmiy reyting ro‘yxatida uning ko‘rsatkichi 2701 ochkoni tashkil etgan.

Bibisora AssubayevaJavohir SindorovDa’vogarlar turniri 2026FIDE reytingi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shaxmatchilarimiz millioner bo‘lishdimi? Javohir Sindarov: "Albatta,uy,mashina va 200 ming dollar"Shaxmatchilarimiz millioner bo‘lishdimi? Javohir Sindarov: "Albatta,uy,mashina va 200 ming dollar"30 sentabr 14:42Javohir Sindorov FIDE mukofotining ilk sohibiga aylandiJavohir Sindorov FIDE mukofotining ilk sohibiga aylandi28 sentabr 15:24Jerar Pike Javohir Sindorov va Bibisora Assaubayevaning jamoasini tabrikladiJerar Pike Javohir Sindorov va Bibisora Assaubayevaning jamoasini tabrikladi16 sentabr 23:25Javohir Sindorov va Bibisaraning Monakodagi “Formula-1” poygasidagi tashrifi muhokamalarga sabab bo‘ldiJavohir Sindorov va Bibisaraning Monakodagi “Formula-1” poygasidagi tashrifi muhokamalarga sabab bo‘ldi8 iyun 18:10Bibisora Assubayeva: "Eng qadrli va yaqin do‘stim Toshkentdan"Bibisora Assubayeva: "Eng qadrli va yaqin do‘stim Toshkentdan"22 aprel 22:30“Javohir eng mehribon insonlardan biri” — Bibisora Assubayeva fikri“Javohir eng mehribon insonlardan biri” — Bibisora Assubayeva fikri18 aprel 16:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi