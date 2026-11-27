Qozog‘istonlik grossmeysterning onasi Javohir Sindorovga ta’sirli murojaat yo‘lladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog'istonlik grossmeyster Bibisara Asaubayevaning onasi Liana Tanjarikova Jenevada jahon chempioni unvoni uchun bahs olib borayotgan o'zbekistonlik Javohir Sindorovni qo'llab-quvvatladi.
- Tanjarikova 20 yoshli shaxmatchiga hisob haqida o'ylamasdan, o'z o'yinini ko'rsatishni maslahat berib, uning erishgan yutug'i tarixiy ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi.
Qozog‘iston ayollar terma jamoasi yetakchisi, xalqaro grossmeyster Bibisara Asaubayevaning onasi Liana Tanjarikova Shveysariyaning Jeneva shahrida klassik shaxmat bo‘yicha jahon chempioni unvoni uchun kurashayotgan o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorovga samimiy qo‘llab-quvvatlov so‘zlarini yo‘lladi. Bu haqda Sports.kz nashri xabar bermoqda.
Videomurojaat: «Hisob haqida o‘ylama, o‘z o‘yiningni ko‘rsat»
Liana Tanjarikova o‘zining Instagram sahifasida videomurojaat e’lon qilib, 20 yoshli o‘zbek grossmeysteriga jahon taxti uchun kechayotgan tarixiy duelda omad tiladi:
«Sayyoramizdagi eng kuchli shaxmatchilardan biri jahon chempioni unvoni uchun matchni boshladi. Javohir, bu sening kuning. Sen 20 yoshingda toj uchun o‘ynayapsan.
Sen allaqachon ko‘pchilik butun umri davomida orzu qiladigan natijaga yetding. Hisob haqida o‘ylama, o‘z o‘yiningni ko‘rsat. Biz barchamiz sen uchun qayg‘uryapmiz.»
— Liana Tanjarikova
Shaxmat tarixidagi rekord duel haqida alohida post
Shuningdek, Tanjarikova Javohir Sindorovga bag‘ishlab alohida post yozib, 20 yoshli ikki raqib o‘rtasidagi ushbu chempionlik bahsi jahon shaxmati tarixi uchun naqadar noyob voqea ekanini alohida ta’kidladi:
«U yigirma yosh. Va u jahon chempioni bo‘lishi mumkin. Bu — shaxmat tarixidagi eng yosh raqiblar o‘rtasidagi toj uchun bahs. 140 yil davomida hali shunchalik yosh finalchilar bo‘lmagan. Uning ilk qadamlarini eslayman. Endi esa butun dunyo uning o‘yinini kuzatyapti.
Har bir partiya — soatlab sukut va ulkan ruhiy zo‘riqish. Unga hozir bizning qo‘llab-quvvatlashimiz juda kerak. Javohir, biz senga ishonamiz.»
— Liana Tanjarikova
Jenevadagi jahon toji uchun bahs tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Ishtirokchilar
Javohir Sindorov (20 yosh) — Gukesh Dommaraju (20 yosh, amaldagi jahon chempioni)
Joriy umumiy hisob
1,5 : 1,5 (uchta klassik partiyadan so‘ng)
Match formati
14 ta klassik partiya
Umumiy mukofot jamg‘armasi
2,5 million dollar
Sizningcha, butun Markaziy Osiyo shaxmat muxlislarining qo‘llab-quvvatlovi Javohir Sindorovga 20 yoshidayoq jahon shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kelishda kuch bag‘ishlay oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmatining ushbu tarixiy lahzalarini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…