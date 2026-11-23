Rapid reytingdagi burilish: Karlsen, Sindorov va Asaubayeva atrofidagi voqealar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov Budapeshtdagi turnirdan so‘ng jahon rapid reytingi peshqadami Magnus Karlsen bilan oradagi farqni 43,6 ballgacha qisqartirdi.
- Norvegiyalik shaxmatchi Vladislav Artyomev bilan durang o‘ynagach, 2012 yildan buyon ilk bor 2800 ballik chegaradan pastga tushib, 2798,6 ochkoga ega bo‘ldi.
- Ayni damda 2755 ochko bilan ikkinchi o‘rinda borayotgan Sindorov o‘z ko‘rsatkichlarini yaxshilashda davom etmoqda.
O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov jahon rapid reytingidagi yetakchi, norvegiyalik supergrossmeyster Magnus Karlsenga yanada yaqinlashdi. Bu haqda Vengriya poytaxti Budapesht shahrida o‘tgan Total Chess World Championship Tour Pilot turniri yakunlaridan so‘ng Sports.kz xabar berdi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Magnus Karlsen 2012 yildan buyon birinchi marta jonli reytingda 2800 ballik chegaradan pastga tushdi. Bunga Budapeshtdagi musobaqaning tasalli finali rapid qismida rossiyalik grossmeyster Vladislav Artyomevga qarshi birinchi o‘yinda qayd etilgan durang sabab bo‘ldi.
Reyting ballaridagi o‘zgarishlar
Raqiblar reytingidagi sezilarli farq tufayli ushbu durang norvegiyalik shaxmatchiga qimmatga tushdi — u 2,4 reyting ballini yo‘qotdi. Natijada Karlsenning ko‘rsatkichi 2798,6 pointgacha pasaydi.
Shu tariqa, reytingda peshqadamlik qilayotgan Magnus Karlsen bilan ikkinchi pog‘onada borayotgan Javohir Sindorov orasidagi farq 43,6 ballgacha qisqardi. O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi, yosh grossmeyster Sindorovning jonli rapid reytingi hozircha 2755 ochkoni tashkil etmoqda.
Ko‘rsatkich / Shaxmatchi
Ma’lumot va jonli rapid reyting
Magnus Karlsen (1-o‘rin)
2798,6 point (-2,4 ball; 2012 yildan beri ilk bor 2800 dan past)
Javohir Sindorov (2-o‘rin)
2755 ochko
Yetakchi va 2-o‘rin orasidagi farq
43,6 ball
Turnir va manzil
Total Chess World Championship Tour Pilot, Budapesht (Vengriya)
Budapeshtdagi bahsli holat: Bibisara Asaubayeva bilan uchrashuv
Musobaqa doirasida Qozog‘istonning eng kuchli shaxmatchisi Bibisara Asaubayeva ishtirokida bahsli vaziyat ham kuzatildi. Klassik shaxmat bo‘yicha reytingiga zarar yetmasligi uchun Magnus Karlsen qasddan Asaubayevaga qarshi uchrashuvga kelmadi, shuningdek, yana bir nechta partiyani ham o‘tkazib yubordi.
Norvegiyalik grossmeyster bu holatda texnik mag‘lubiyatni afzal ko‘rgan, chunki FIDЕ qoidalariga ko‘ra, o‘yinga kelmaslik ortidan qayd etilgan texnik mag‘lubiyat uchun klassik reyting bo‘yicha jazo choralari qo‘llanilmaydi.
Sizningcha, Javohir Sindorov yaqin musobaqalarda Magnus Karlsen bilan oradagi 43,6 ballik farqni yo‘qqa chiqarib, rapid reytingida 1-o‘ringa ko‘tarila oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…